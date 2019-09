Raspberry Pi : la version 2.52 de la bibliothèque WiringPi sera la dernière. L'auteur exaspéré par certains comportements jette l'éponge 0PARTAGES 3 0 WiringPi est une bibliothèque logicielle écrite en langage C permettant le contrôle du port GPIO du Raspberry Pi. En licence GNU LGPLv3, WiringPi permet aux développeurs C/C++ un tant soit peu chevronnés dans ces langages d’accéder aux entrées-sorties (ou GPIO) afin de piloter ou communiquer avec tout un tas de composants matériels ou cartes d'extension. Par exemple, dans 2C avec un capteur de température et d’humidité. WiringPi est maintenu depuis une dizaine d’années par celui qui se fait appeler







Gordon, auteur du projet WiringPi



Or, Gordon a décidé de jeter l’éponge en annonçant dans

Il faut dire que le Raspberry Pi qui n’était qu’un simple jouet pour hacker au départ a maintenant une renommée mondiale. Avec depuis des années WiringPi disponible par défaut sur les distributions Raspbian, il n’en fallait pas moins pour solliciter fortement l’ami Gordon, sans doute trop…



Dans son billet, Gordon nous raconte quelques-unes de ces mésaventures.



Cela commence par ces milliers de mails de gens souvent incompétents qui ont des soucis à chaque mise à jour de Raspbian ou à chaque sortie d’un nouveau Pi. Ceux qui ont forké WiringPi pour leur propre configuration comme cet industriel allemand fabricant d’onduleurs mentionné par Gordon, parfois avec des cartes soi-disant compatibles Raspberry Pi, mais qui au lieu de remercier Gordon le laissent en contact et vers qui revenaient alors toutes les réclamations.



Il y a aussi ceux qui s’énervent parce qu’ils n’ont pas de réponse immédiate, qui voudraient du code supplémentaire ou les adaptations nécessaires pour supporter leurs propres matériels. Mais quand il s’agit de payer pour ça, ils disent non… c’est un logiciel gratuit tout de même !



À cela s’ajoute un compte twitter pollué de réclamations en tout genre, des demandes de renseignements sur des parties pourtant largement documentées (comme





La numérotation des broches, source de confusion, mais pourtant bien documentée avec la commande en ligne gpio readall .



Et la goutte qui a fait déborder le vase, un certain DanielK qui a reproché à Gordon de ne pas avoir publié les sources de WiringPi pour le récent Pi 4 alors que, comme tout le monde, il lui fallait du temps pour découvrir la nouvelle plateforme et adapter son code. Mais cet individu a exigé que le code source soit publié manu militari, parce que la licence LGPL l’exigeait.



C’était sans doute trop pour un seul homme, en plus de ses problèmes de santé, Gordon, visiblement exaspéré, décide de mettre fin à l’aventure. WiringPi ne sera désormais maintenu que pour des utilisations personnelles de l'auteur ou ses clients directs. Pour les autres, il faudra se tourner vers d'autres solutions...



Et vous ?

Pensez-vous que les utilisateurs de logiciels libres, y compris les professionnels de l’informatique, affichent trop souvent un comportement de purs consommateurs passifs ?

Pensez-vous également que ce comportement de purs consommateurs passifs a des impacts négatifs sur l’essor des logiciels libres ?

En tant que développeur de logiciels libres ou faisant partie d’une petite équipe, quels sont les comportements vertueux que vous attendez de la part des utilisateurs de vos solutions susceptibles de vous encourager à poursuivre ?



Source : WiringPi – deprecated…



La Rubrique Raspberry Pi, Forum Raspberry Pi, Cours et tutoriels Raspberry Pi, FAQ Raspberry Pi

Gérer la communication I2C entre un Raspberry Pi et un capteur grâce à Wiring Pi - Exemple d’application avec un capteur de température et d’humidité SI7021 WiringPi est une bibliothèque logicielle écrite en langage C permettant le contrôle du port GPIO du Raspberry Pi. En licence GNU LGPLv3, WiringPi permet aux développeurs C/C++ un tant soit peu chevronnés dans ces langages d’accéder aux entrées-sorties (ou GPIO) afin de piloter ou communiquer avec tout un tas de composants matériels ou cartes d'extension. Par exemple, dans ce tutoriel , WiringPi est employée afin de communiquer en utilisant le protocole standard IC avec un capteur de température et d’humidité. WiringPi est maintenu depuis une dizaine d’années par celui qui se fait appeler Gordon , et de nouvelles versions naissaient jusque-là au fur et à mesure des évolutions des cartes Raspberry Pi.Or, Gordon a décidé de jeter l’éponge en annonçant dans un billet de blog début août une dernière version (la 2.52) compatible avec le tout récent Raspberry Pi 4, et que les développeurs devraient dorénavant se tourner vers une autre solution.Il faut dire que le Raspberry Pi qui n’était qu’un simple jouet pour hacker au départ a maintenant une renommée mondiale. Avec depuis des années WiringPi disponible par défaut sur les distributions Raspbian, il n’en fallait pas moins pour solliciter fortement l’ami Gordon, sans doute trop…Dans son billet, Gordon nous raconte quelques-unes de ces mésaventures.Cela commence par ces milliers de mails de gens souvent incompétents qui ont des soucis à chaque mise à jour de Raspbian ou à chaque sortie d’un nouveau Pi. Ceux qui ont forké WiringPi pour leur propre configuration comme cet industriel allemand fabricant d’onduleurs mentionné par Gordon, parfois avec des cartes soi-disant compatibles Raspberry Pi, mais qui au lieu de remercier Gordon le laissent en contact et vers qui revenaient alors toutes les réclamations.Il y a aussi ceux qui s’énervent parce qu’ils n’ont pas de réponse immédiate, qui voudraient du code supplémentaire ou les adaptations nécessaires pour supporter leurs propres matériels. Mais quand il s’agit de payer pour ça, ils disent non… c’est un logiciel gratuit tout de même !À cela s’ajoute un compte twitter pollué de réclamations en tout genre, des demandes de renseignements sur des parties pourtant largement documentées (comme la numérotation spécifique des broches GPIO ) que les demandeurs ne se donnaient même pas la peine de consulter.Et la goutte qui a fait déborder le vase, un certain DanielK qui a reproché à Gordon de ne pas avoir publié les sources de WiringPi pour le récent Pi 4 alors que, comme tout le monde, il lui fallait du temps pour découvrir la nouvelle plateforme et adapter son code. Mais cet individu a exigé que le code source soit publié, parce que la licence LGPL l’exigeait.C’était sans doute trop pour un seul homme, en plus de ses problèmes de santé, Gordon, visiblement exaspéré, décide de mettre fin à l’aventure. WiringPi ne sera désormais maintenu que pour des utilisations personnelles de l'auteur ou ses clients directs. Pour les autres, il faudra se tourner vers d'autres solutions...Pensez-vous que les utilisateurs de logiciels libres, y compris les professionnels de l’informatique, affichent trop souvent un comportement de purs consommateurs passifs ?Pensez-vous également que ce comportement de purs consommateurs passifs a des impacts négatifs sur l’essor des logiciels libres ?En tant que développeur de logiciels libres ou faisant partie d’une petite équipe, quels sont les comportements vertueux que vous attendez de la part des utilisateurs de vos solutions susceptibles de vous encourager à poursuivre ?