Raspberry Pi 4 : l'ordinateur monocarte Linux désormais doté de 2x plus de mémoire vive et d'un correctif USB-C à l'occasion d'un nouvel anniversaire 5PARTAGES 11 0 La quatrième version de l’ordinateur Raspberry Pi 4 est disponible depuis le mois de juin 2019 sous quatre configurations : 1 Go, 2 Go et 4 Go de mémoire vive aux prix respectifs de 35, 45 et 55 $. Dans une publication parue il y a peu, la Fondation annonce que le modèle à 2 Go de RAM voit son prix baisser de façon permanente à 35 dollars. Le modèle de base de l’ordinateur monocarte Linux est donc désormais doté de deux fois plus de mémoire vive. C’est un cadeau de la Fondation à l’occasion d’un nouvel anniversaire – le huitième.





Le Raspberry Pi 4 est le premier ordinateur du catalogue de la Fondation équipé d’un connecteur USB-C pour son alimentation. C’est aussi de là qu’est venue une mauvaise nouvelle après sa sortie l’an dernier… Le port USB-C dédié à la fourniture de l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement de l’ordinateur était non conforme. Eben Upton – l’un des co-fondateurs de la Rasbperry Pi Foundation – avait confirmé l’information.



« Le nouveau Raspberry Pi est équipé d’un connecteur USB Type-C pour l'alimentation et certains utilisateurs se plaignent de ce que certains chargeurs ne fonctionnent pas avec lui (notamment les chargeurs de MacBook). Certains ont émis l'hypothèse que cela est dû à une limitation du fabricant sur les alimentations, mais en fait, c'est dû à un défaut de conception au niveau de la connexion USB. La racine du problème est la présence d’une résistance de tirage vers la masse commune aux lignes CC1 et CC2 du connecteur USB de type C », avait expliqué le hobbyiste Tyler Ward.



« Avec la plupart des chargeurs, cela ne posera pas de problème, car les câbles de base n'utilisent qu'une seule ligne CC et, par conséquent, le Raspberry pi est détecté correctement et reçoit l'alimentation. Le problème se pose avec les câbles à marquage électronique qui utilisent les deux connexions CC », avait-il ajouté.



L’utilisation d’un câble USB-C à marquage électronique avec un chargeur intelligent provoquait donc l’identification du Raspberry Pi comme accessoire audio, ce qui amenait l’alimentation à ne pas lui fournir l’énergie.





Faisant suite à la publication du blog de Tyler Ward, la Fondation avait annoncé une version corrigée du Raspberry Pi 4. Les derniers développements à ce sujet suggèrent que les modèles mis récemment sur le marché sont dotés du correctif matériel.



Comparé à son prédécesseur, le Raspberry Pi 3B+, le Raspberry Pi 4 propose le lot d’améliorations suivant :



processeur Broadcom quadricœur à 1,5 GHz, en hausse par rapport au modèle précédent à 1,4 GHz ;

GPU VideoCore VI à 500 MHz, contre 400 MHz auparavant ;

un port USB Type-C pour l’alimentation, plutôt que micro USB ;

deux ports Micro HDMI pouvant alimenter deux moniteurs 4K à 30 images par seconde ou un seul moniteur 4K à 60 images par seconde avec un écran 1080p ;

deux ports USB 3 et deux ports USB 2, à partir de quatre ports USB 2 ;

un port Ethernet Gigabit qui n'est plus limité par une interface USB ;

Bluetooth 5.0 plutôt que 4.1 ;

Wi-Fi double bande 802.11ac ;

une carte de stockage microSD avec un taux de transfert maximum théorique de 50 Mbps, au lieu de 25 Mbps ;

un connecteur GPIO à 40 broches prenant en charge trois autres interfaces; I2C, SPI et UART.

Ces mises à niveau signifient que le Raspberry Pi 4 est utilisable comme remplacement d’un PC de bureau à petit budget si l’acquéreur opte pour son modèle le plus cher de 4 Go. D’après certains benchmark, le matériel est capable de gérer de nombreuses tâches quotidiennes telles que la navigation Web avec jusqu’à 15 onglets Chromium, la modification légère d’images avec GIMP, les saisies de documents et la gestion de feuilles de calcul via Libre Office. Sans surprise, le PC miniature à moins de 100 dollars a ses limites. Il semblerait qu’il ait des difficultés avec la lecture vidéo plein écran à partir de YouTube par exemple, même si l’on procède au réglage de la résolution à 480p.



La fondation Raspberry propose un Desktop Kit qui se présente comme un pack tout-en-un adapté aux nouveaux venus dans l'univers du nano-ordinateur. Au sein de ce dernier, on trouve en plus d'un Raspberry Pi 4 (4 Go) un boîtier pour protéger la carte mère ainsi qu'un chargeur USB-C pour l'alimentation, une paire de câbles HDMI, une carte microSD de 32 Go intégrant l'OS, ainsi qu'une souris et un clavier officiel.



