Les ventes de Raspberry Pi ont atteint 640 000 unités en mars. C’est ce qui ressort d’une annonce (du dirigeant de la fondation du même nom) de laquelle on tire en sus que c’est le deuxième record de ventes le plus important de l’entreprise. D’après Eben Upton, cette hausse résulte du fait que beaucoup plus de gens utilisent la plateforme pour travailler et étudier à domicile à peu de frais alors que le confinement reste en vigueur dans bon nombre de pays.Du travail, ce n’est pas ce qui manque pour les personnes désireuses d’apporter des solutions à la lutte contre le coronavirus. Avec avril 2020 qui tire à petits pas à son terme, cela va faire à minima quatre mois que la (désormais) pandémie de coronavirus s’est déclenchée. De par le monde la pénurie de respirateurs artificiels reste l’un des problèmes les plus importants en raison de l’afflux de patients atteints. Les hôpitaux sont débordés et parfois obligés de procéder au tri des personnes à connecter aux dispositifs d’aide à la respiration. Face au manque de respirateurs à utiliser contre le coronavirus, les solutions envisagées tournent entre autres autour de l’open source, du Do It Yourself. C’est ce qui justifie la hausse des ventes de la plateforme. Eben Upton le confirme en soulignant que la fondation Raspberry Pi a enregistré de nombreuses requêtes de tiers désireux de faire usage de Raspberry Pi dans le cadre du pilotage de respirateurs pour personnes atteintes du nouveau coronavirus.Marco Mascorro, un ingénieur en robotique, fait partie de ces personnes qui se sont lancées dans ces projets de respirateurs architecturés autour de plateformes comme le Raspberry Pi. L’objectif : répondre au besoin urgent formulé par de nombreuses institutions hospitalières. Le dispositif s’appuie sur d’autres pièces qu’on peut se procurer dans les magasins de fourniture automobile et de plomberie. Une vidéo en ligne permet de voir à quoi ressemble le respirateur de sa conception.Le dispositif n’a pas été approuvé par l’Agence américaine des produits médicamenteux (FDA). Toutefois, une équipe en Colombie a manifesté un intérêt pour ce dernier. Cette dernière a souligné que le design est important pour leur pays d'Amérique du Sud car les pièces pour les modèles traditionnels pouvaient être difficiles à obtenir. Le système doit faire l’objet de tests l'hôpital universitaire de l'Université pontificale Xavierienne et à l'Université de Los Andes, à Bogota. Les premiers tests verront l'unité fonctionner pendant cinq jours en continu sur un ensemble de poumons artificiels. Si elle réussit, elle passera ensuite aux essais sur les animaux. Les chercheurs espèrent commencer à utiliser des modèles produits en masse sur des patients hospitalisés d'ici le milieu de l'année.« J’aurais préféré ne pas vendre d’unités plutôt que ce soit le cas en pareilles circonstances. Mais je suis heureux que nous puissions être d’une certaine utilité », a déclaré Eben Upton.La fondation Raspberry Pi a produit 192 000 unités au premier trimestre de l’année en cours. Elle entend faire passer la production à 250 000 unités au cours de celui qui a débuté avec le mois d’avril. La manœuvre est destinée à anticiper sur l’importante demande.Source : TwitterQu’en pensez-vous ?