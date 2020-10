Raspberry Pi Compute Module 4, le nouveau Pi qui se décline en 32 variantes, est sorti sous une forme plus compacte et avec de nouveaux connecteurs, à partir de 25 dollars 0PARTAGES 1 0 Le tout nouveau Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) vient d’être lancé avec des caractéristiques qui ne surprennent pas la plupart de ceux qui suivent les sorties des nano-ordinateurs Pi. La Fondation Raspberry Pi fait suivre traditionnellement chaque modèle phare de Pi avec un Compute Module basé sur le même processeur d'application. Le nouveau Pi est donc construit sur le même système sur puce Broadcom 64 bits à quatre cœurs que le Raspberry Pi 4, lancé en juin 2019. Il est destiné aux applications industrielles et commerciales, et est immédiatement mis en vente à partir de 25 dollars, d’après un article de blog publié ce lundi par la Fondation Raspberry Pi.



Ce dernier module de Raspberry Pi pour les applications profondément embarquées succède aux Compute Module 3 et 3+, respectivement à partir de 2017 et 2019. Le modèle précédent, le Raspberry Pi Compute Module 3 (CM3), possédait le même processeur Broadcom BCM2837 à 1,2 GHz et à quatre cœurs, le même GPU VideoCore IV et la même mémoire de 1 GB que le Pi 3 modèle B, mais il regroupait ses composants dans une carte plus fine et plus petite. De même, le Raspberry Pi Compute Module 4 est basé sur le Raspberry Pi 4 Model B, mais dans un format plus petit.





Cela signifie que le Raspberry CM4 présente les mêmes spécifications "de type PC" qui ont fait le succès de la Pi 4 lors de son lancement l’année dernière, notamment un processeur ARM Cortex-A72 à 1,5 GHz, Bluetooth 5.0, et jusqu'à 8 Go de mémoire vive LPDDR4. Par contre, cette version de CM4 offre des améliorations clés par rapport à ses prédécesseurs, notamment des cœurs de processeur plus rapides, un meilleur multimédia, des capacités d'interface plus nombreuses, une gamme de densités de mémoire vive et une option de connectivité sans fil.



Du côté vidéo, il y a une double sortie HDMI, des graphiques VideoCore VI avec support OpenGL ES 3.x, un décodage matériel 4Kp60 de la vidéo H.265 (HEVC) et un encodage matériel 1080p30 de la vidéo H.264 (AVC). Au lieu des 40 broches GPIO du Raspberry Pi 4, le Compute Module 4 dispose de 28 broches GPIO, avec jusqu'à six connexions UART, six I2C et cinq SPI.



Selon Een Upton, PDG de Raspberry Pi Trading, plus de la moitié des sept millions d'unités Raspberry Pi que la société vend chaque année sont destinées à des applications industrielles et commerciales, qui nécessitent souvent un facteur de forme plus compact, ou l'avantage d'un stockage eMMC embarqué.



À cette fin, le Compute Module 4 introduit une nouvelle conception de carte plus comprimée qui réduit l'encombrement global du module, le rendant idéal pour des applications telles que la signalisation numérique et l'automatisation des processus, d’après le billet de blog. Alors que les modules précédents adoptaient la norme mécanique JEDEC DDR2 SODIMM, qui comportait des signaux d'E/S sur un connecteur de bord, les signaux d'E/S de la nouvelle carte sont fournis via deux connecteurs perpendiculaires à haute densité, l'un pour les interfaces de puissance et à faible vitesse, et l'autre pour les interfaces à haute vitesse, a déclaré Upton.





Le Raspberry Pi CM4 est disponible en différentes options de mémoire vive, de flash et de connectivité sans fil, soit 32 variantes au total. Les prix varient de 25 dollars pour le module 1GB de RAM, "Lite", sans option sans fil, à 90 dollars pour le module de 8 GB de RAM, 32 GB de mémoire flash et la connectivité sans fil.



Eben Upton, a confirmé que les quatre variantes avec 1 GB de RAM et sans-fil conserveront les mêmes prix (25 $, 30 $, 35 $ et 40 $) que leurs équivalents du Compute Module 3+. Upton a qualifié la nouvelle carte de « notre meilleur Compute Module à ce jour », ajoutant qu'il s'agit du premier produit Raspberry Pi conçu par Dominic Plunkett, ingénieur principal en matériel informatique, qui a rejoint la société il y a un peu moins d'un an.



« Notre Compute Module 4 offre un changement radical en termes de performances par rapport à ses prédécesseurs : des cœurs de processeur plus rapides, un meilleur multimédia, plus de capacités d'interface et, pour la première fois, un choix de densités de mémoire vive et une option de connectivité sans fil », a déclaré Upton.



Raspberry Pi Compute Module 4 vient avec une nouvelle carte d'E/S



Pour aider les utilisateurs à démarrer rapidement avec le nouveau CM4, Raspberry Pi a également lancé une carte d'E/S mise à jour qui offre une plateforme de développement prête à l'emploi pour la création de conceptions personnalisées, d’après le billet de blog.





La carte comprend deux ports HDMI de taille normale, une prise Gigabit Ethernet, deux ports USB 2.0, une prise pour carte MicroSD - à utiliser uniquement avec les variantes Lite et non eMMC du Compute Module 4 -, une prise PCI Express Gen 2 x1, une empreinte HAT avec un connecteur GPIO 40 broches et un connecteur Power over Ethernet (PoE). Elle possède également une entrée 12 V via une prise jack qui supporte jusqu'à 26 V si la carte PCIe n'est pas utilisée, des connecteurs FPC pour caméra et écran, et une horloge en temps réel avec batterie de secours.



La carte d'E/S coûte 35 dollars, ce qui donne un prix de départ de 60 dollars pour l'ensemble complet avec le Compute Module 4.



« En plus de servir de plateforme de développement et de conception de référence, nous nous attendons à ce que la carte E/S soit un produit fini à part entière », a déclaré Upton. « Si vous avez besoin d'un Raspberry Pi qui supporte une plus large gamme de tensions d'entrée, qui a tous ses principaux connecteurs dans un seul plan, ou qui vous permet de brancher vos propres périphériques PCI Express, alors le Compute Module 4 avec la carte d'E/S fait ce qu'il faut », a-t-il ajouté.



Il existe également un nouveau kit d'antenne Compute Module 4 pour ceux qui veulent plus que l'antenne sur carte de circuit imprimé. Il comprend une antenne, avec un dispositif de fixation à vis sur la cloison et un connecteur U.FL à fixer sur la prise du module.





Voici, ci-dessous, le résumé des spécifications du Raspberry Pi Compute Module 4 de la Raspberry Pi Foundation :



Processeur ARM Cortex-A72 64 bits quadricœur 1,5 GHz

Graphiques VideoCore VI, supportant OpenGL ES 3.x

Décodage matériel 4Kp60 de la vidéo H.265 (HEVC)

Décodage matériel 1080p60 et encodage matériel 1080p30 de la vidéo H.264 (AVC)

Deux interfaces HDMI, à des résolutions allant jusqu'à 4K

Interface PCI Express 2.0 à voie unique

Double affichage MIPI DSI et double interface caméra MIPI CSI-2

1GB, 2GB, 4GB ou 8GB LPDDR4-3200 SDRAM

Stockage Flash eMMC de 8 Go, 16 Go ou 32 Go en option

En option réseau sans fil 2.4GHz et 5GHz IEEE 802.11b/g/n/ac et Bluetooth 5.0

Gigabit Ethernet PHY avec support IEEE 1588

28 broches GPIO, avec jusqu'à 6 × UART, 6 × I2C et 5 × SPI

Il comprend une antenne, avec un dispositif de fixation à vis sur la cloison et un connecteur U.FL à fixer sur la prise du module.Voici, ci-dessous, le résumé des spécifications du Raspberry Pi Compute Module 4 de la Raspberry Pi Foundation :Source : Raspberry Pi Quel est votre avis sur ce Raspberry Pi Compute Module 4 ?Pour quel type de projet l'utiliseriez-vous ?