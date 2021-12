Le Raspberry Pi 4 modèle B (Raspberry Pi 4B) est sorti en juin 2019 avec un processeur ARM Cortex-A72 quadricœur 64 bits à 1,5 GHz, le Wi-Fi 802.11ac intégré, le Bluetooth 5, l'Ethernet full gigabit (débit non limité), deux ports USB 2.0, deux ports USB 3.0, 2 à 8 Go de RAM et la prise en charge de deux moniteurs via une paire de ports micro HDMI (HDMI Type D) pour une résolution allant jusqu'à 4K. La version avec 1 Go de RAM a toutefois été abandonnée et les prix de la version 2 Go ont été réduits. La version 8 Go dispose d'une carte de circuit imprimé révisée. Le Pi 4 est également alimenté par un port USB-C.Cela permet de fournir une alimentation supplémentaire aux périphériques en aval, lorsqu'il est utilisé avec un PSU approprié. Mais le Pi ne peut fonctionner qu'avec 5 volts et non 9 ou 12 volts comme d'autres mini-ordinateurs de cette catégorie. La carte initiale du Raspberry Pi 4 présente un défaut de conception qui fait que les câbles USB marqués électroniquement par des tiers, tels que ceux utilisés sur les MacBook, l'identifient incorrectement et refusent de l'alimenter. Le problème a été corrigé dans la révision 1.2 de la carte. À la mi-2021, les modèles Pi 4B sont apparus avec la puce Broadcom BCM2711C0 améliorée.Cependant, les derniers modèles du Raspberry Pi 4 deviennent de plus en plus difficiles à trouver, car certains détaillants en ligne sont en rupture de stock. Mouser fournit une date d'expédition estimée au 25 janvier 2023 pour un modèle Raspberry Pi 4B avec 4 Go de RAM. Digi-Key indique également qu'il expédiera le même modèle en 2023 seulement. Un certain nombre de facteurs se sont combinés pour créer la pénurie de Raspberry Pi, notamment l'attribution de capacités limitées de fabrication de puces à des acteurs plus importants et les problèmes d'expédition causés par les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement.L'incapacité à honorer les commandes a conduit Raspberry Pi à plafonner la production de cartes mono-ordinateur à sept millions d'unités en 2021. « Maintenant, nous nous attendons à ce que les difficultés de notre chaîne d'approvisionnement se poursuivent pendant une grande partie de 2022. Ces difficultés toucheront plus particulièrement nos produits plus anciens, construits sur du silicium 40 nm : en pratique, tout ce qui n'est pas un Raspberry Pi 4, un Raspberry Pi 400 ou un Compute Module 4 », a déclaré Eben Upton, le PDG gallois de Raspberry Pi Ltd, dans un billet de blogue publié en octobre.Les distributeurs officiels de Raspberry Pi, dont Adafruit, sont en rupture de stock. Okdo, un distributeur officiel de Raspberry, semble avoir retiré de son site Web le modèle Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM. Seul un modèle Raspberry Pi 4B de 2 Go est disponible chez PiShop. Sparkfun a indiqué sur son site Web qu'il est en attente de 1 140 du modèle Raspberry Pi 4B avec 4 Go de RAM, dont la disponibilité de certaines estimée au 2 janvier 2022.Par ailleurs, il faut noter qu'en raison de la forte demande de puces, les fabricants de semiconducteurs, comme TSMC, Intel et Samsung, ont décidé la priorité aux gros clients. Les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques comme Apple et Intel achètent des capacités de fabrication de puces auprès de sociétés comme TSMC en prévision d'une pénurie jusqu'en 2022.Quel est votre avis sur le sujet ?