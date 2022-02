« Il existe désormais une version bêta du chargeur d’amorçage Raspberry Pi qui met en œuvre l'installation en réseau et nous aimerions avoir votre aide pour la tester. La nouvelle fonctionnalité d'installation en réseau peut être utilisée pour lancer l'application Raspberry Pi Imager directement sur un Raspberry Pi 4 ou un Raspberry Pi 400 en la téléchargeant depuis Internet à l'aide d'un câble Ethernet. L'application Raspberry Pi Imager, qui s'exécutera en mémoire sur votre Raspberry Pi, peut ensuite être utilisée pour flasher le système d'exploitation sur une carte SD vierge ou un disque USB, comme d'habitude », explique la fondation Raspberry Pi à propos de la procédure pour un Raspberry Pi 4 ou Raspberry Pi 400 doté d’une version finale du chargeur d’amorçage.Pour les Raspberry Pi 4 ou Raspberry Pi 400 déjà en circulation, une mise à jour du chargeur d’amorçage vers la version bêta est nécessaire. « La façon la plus simple de mettre à jour le chargeur de démarrage de votre Raspberry Pi 4 ou 400 est d'utiliser Raspberry Pi Imager, soit sur votre Raspberry Pi, soit sur un autre ordinateur, pour copier le logiciel requis sur une carte SD. Vous aurez besoin d'une carte SD vierge de rechange et, si vous utilisez un Raspberry Pi ou un autre ordinateur qui ne dispose pas d'un emplacement pour carte SD, d'un dongle USB vers carte SD. Vous devez savoir que la carte SD que vous utilisez pour mettre à jour le chargeur d’amorçage de votre Raspberry Pi sera effacée en entier. Vous ne devez donc pas utiliser la carte SD que vous utilisez actuellement avec votre Raspberry Pi », ajoute la fondation. Cependant, une fois la période bêta terminée, les cartes Raspberry Pi seront livrées avec le nouveau chargeur d’amorçage réseau installé directement depuis l'usine et cette étape ne sera plus nécessaire.Cette nouvelle possibilité offerte aux possesseurs de Raspberry Pi 4 ou Raspberry Pi 400 n’est pas sans faire penser au service de récupération d’Apple via Internet. C’est quelque chose qui n’est toujours pas disponible sur les ordinateurs Windows bien qu’équipés de chargeurs d’amorce UEFI modernes et riche en fonctionnalités. Les restrictions sur les licences pourraient être la cause de cet état de choses. Rien n'a filtré sur la date de sortie de la phase de bêta ni sur celle de disponibilité du nouveau firmware sur les Raspberry Pi 4 et Raspberry Pi 400, mais cela devrait se produire dans les prochains mois.Un retour à la version stable du chargeurd’amorçage est disponible. Les détails sur l’installation étape par étape de la version bêta sont disponibles dans la documentation mise à disposition par la fondation.Source : Fondation Raspberry Pi Comment accueillez-vous la nouvelle de la possibilité d’installer un système d’exploitation sur votre Raspberry Pi 4 ou Raspberry Pi 400 sans PC séparé ?Quelles sont les nouveautés qui selon vous continuent de faire défaut aux ordinateurs Raspberry Pi ?