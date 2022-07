Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM de la taille d'une carte de crédit conçu par des professeurs du département informatique de l'université de Cambridge dans le cadre de la fondation Raspberry Pi. Il fut créé afin de démocratiser l'accès aux ordinateurs et au digital making. Le Raspberry Pi permet l'exécution de plusieurs variantes du système d'exploitation libre GNU/Linux, notamment Debian, et des logiciels compatibles. Il fonctionne également avec le système d'exploitation Microsoft Windows : Windows 10 IoT Core6, Windows 10 on ARM, celui de Google Android Pi7 et même une version de l'OS/MVT d'IBM accompagnée du système APL\3602.Depuis son lancement, près de deux millions de cartes Pico ont été vendues et le RP2040 a trouvé sa place dans un grand nombre de produits tiers. Le RP2040 est parfaitement adapté aux applications commerciales et industrielles et la pénurie mondiale de semi-conducteurs a considérablement accéléré son adoption.Avec une grande mémoire et une interface flexible, le RP2040 est indiqué pour les applications de l'Internet des objets (IoT). Toutefois, le Pico lui-même présente une caractéristique manquante évidente pour l'IdO : une méthode de connexion au réseau. Cette situation serait sur le point de changer.L'installation d'une carte Raspberry Pi a toujours nécessité un deuxième ordinateur qui sert à flasher le système d'exploitation de son choix sur une carte SD afin que le Raspberry Pi puisse démarrer. La fondation Raspberry Pi travaille sur une nouvelle version de son chargeur d’amorçage capable de connecter un Raspberry Pi sans système d'exploitation directement à Internet. L’objectif : lui permettre de télécharger et d'installer le système d'exploitation officiel de Raspberry Pi sur une carte SD vierge sans avoir besoin d'un autre ordinateur.« Il existe désormais une version bêta du chargeur d’amorçage Raspberry Pi qui met en œuvre l'installation en réseau et nous aimerions avoir votre aide pour la tester. La nouvelle fonctionnalité d'installation en réseau peut être utilisée pour lancer l'application Raspberry Pi Imager directement sur un Raspberry Pi 4 ou un Raspberry Pi 400 en la téléchargeant depuis Internet à l'aide d'un câble Ethernet. L'application Raspberry Pi Imager, qui s'exécutera en mémoire sur votre Raspberry Pi, peut ensuite être utilisée pour flasher le système d'exploitation sur une carte SD vierge ou un disque USB, comme d'habitude », explique la fondation Raspberry Pi à propos de la procédure pour un Raspberry Pi 4 ou Raspberry Pi 400 doté d’une version finale du chargeur d’amorçage.Aujourd'hui, la fondation Raspberry Pi lance trois nouveaux membres de la famille Pico. Raspberry Pi Pico W (6 $) apporte à la plate-forme Pico un réseau sans fil 802.11n, tout en conservant une compatibilité totale avec son aîné. Pico H (5 $) et Pico WH (7 $) ajoutent des en-têtes pré-remplis, et notre nouveau connecteur de débogage à 3 broches, à Pico et Pico W respectivement. Pico H et Pico W sont disponibles dès aujourd'hui ; Pico WH suivra en août.L’équipe Raspberry a travaillé avec Infineon pour ajouter leur puce sans fil CYW43439 au Pico W. Le circuit radio est encapsulé dans un boîtier métallique, ce qui réduit les coûts de conformité pour les clients qui souhaitent l'intégrer dans leurs propres produits.Les lecteurs des fiches techniques qui ont l'œil de lynx remarqueront que le CYW43439 prend en charge à la fois Bluetooth Classic et Bluetooth Low-Energy : l’équipe en charge du développement du Raspberry n’a pas activé Bluetooth au lancement sur le Pico W.Pour les développeurs C, la version d'aujourd'hui du kit SDK Pico inclut la prise en charge des réseaux sans fil. La pile réseau est construite autour de lwIP et utilise la libcyw43 de Damien George (connu pour son travail sur MicroPython) pour communiquer avec la puce sans fil. Par défaut, libcyw43 est sous licence pour une utilisation non commerciale, mais les utilisateurs de Pico W, et tous ceux qui construisent leur produit autour de RP2040 et CYW43439, bénéficient d'une licence gratuite pour une utilisation commerciale.Les utilisateurs de MicroPython peuvent télécharger une image UF2 mise à jour avec la prise en charge de la mise en réseau pour Pico W. Pour mettre en place, brancher un câble USB, ouvrir un terminal série, taper le code ci-dessous dans le REPL, et voir une liste de points d'accès disponibles.Le micrologiciel UF2 mis à disposition pour Pico W est une construction distincte du micrologiciel MicroPython existant pour la carte Pico originale. Comme MicroPython possède des binaires séparés par carte plutôt que par architecture, il y aura toujours deux versions distinctes du firmware UF2. Une pour Pico, l'autre pour Pico W.Source : Raspberry Pi Quelle appréciation faites-vous du Raspberry Pi avec le Wi-Fi intégré à 6 dollars ?Quelles sont les nouveautés qui selon vous continuent de faire défaut aux ordinateurs Raspberry Pi ?