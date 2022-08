L'échantillon d'ombres différées de Sasha Willems fonctionne maintenant





Après avoir atteint la version 1.0 en novembre 2020 et la version 1.1 en octobre 2021, la version 1.2 intègre 23 extensions Vulkan fréquemment utilisées dans la norme et se rapproche considérablement de la dernière version, la 1.3, qui est sortie en janvier. Le projet visant à rendre les cartes Pi les plus récentes (les Pi 4, Pi 400 et Pi Compute Module 4, les GPU des modèles plus anciens n'étant pas à la hauteur) conformes à Vulkan (anciennement connu sous l'appellation OpenGL Next) est en fait mené par la société de conseil open source Igalia. Le pilote est écrit, puis présenté au mainteneur de Vulkan, Khronos, pour approbation.Khronos a donné son accord, un cachet d'approbation qui devrait voir une mise à jour du pilote dans une prochaine version du système d'exploitation. « Toutes les modifications nécessaires ont déjà été intégrées au pilote Mesa v3dv en amont et seront éventuellement disponibles dans les futures mises à jour du système d'exploitation du Raspberry Pi. En dehors de la fonctionnalité de base de Vulkan 1.2, nous avons également ajouté la prise en charge de diverses autres extensions, dont certaines sont essentielles dans Vulkan 1.3, ainsi que de nombreuses corrections de bogues et améliorations des performances », explique Iago Toral d'Igalia.La version actuelle de Mesa est la 22.1.3 et le nouveau code ne sera probablement pas disponible avant la 22.2. Cela signifie qu'un peu de travail sera nécessaire pour les premiers utilisateurs. L'article d'Upton signale également une contribution de Roman Stratiienko qui ajoute la prise en charge d'Android au pilote. Cela ouvre la voie à l'exécution de jeux Android sur le Pi 4 via un portage du système d'exploitation de Google tel que Lineage OS. Ce développement, notamment la prise en charge de Vulkan 1.2 , ne signifie pas nécessairement que l'on verra des jeux tels que "Hades" ou "Path of Exile" sur le Raspberry Pi 4.Mais il pourrait conduire à des améliorations des performances pour des applications telles que Kodi, VLC ou des applications Web accélérées par le matériel. Il existe également des bibliothèques Vulkan pour l'apprentissage automatique, ce qui ouvre de nouvelles voies pour l'entraînement des réseaux neuronaux sur les clusters Pi. Pour la plupart des gens qui utilisent leur Pi comme un serveur, un contrôleur de bricolage ou un bureau léger, la conformité à Vulkan 1.2 ne sera pas perceptible. Les graphiques de bureau sur le système d'exploitation standard du Raspberry Pi sont pilotés par OpenGL.Il s'agit de l'ancienne API graphique que Vulkan est censé remplacer. Selon Upton, il y a un groupe qui en profite : les jeux et autres applications Android 3D. Android utilise Vulkan comme API graphique à faible coût. Comme pour la plupart des avancées du Raspberry Pi, ce changement apparemment minuscule pourrait ouvrir des opportunités imprévues. La prise en charge de Vulkan 1.2 donne aux développeurs la même interface graphique 3D (mais pas la même puissance) que les cartes graphiques NVIDIA 2019, les puces Intel 2020 avec graphiques intégrés et des dizaines d'autres appareils.Avec un pilote Vulkan 1.0 installé, Toral a pu, en 2020, faire fonctionner la trilogie originale de Quake sur un Pi 4, avec des taux d'images pas trop mauvais. La mise en place d'un pilote Vulkan moderne pour le Pi 4 revêt une importance particulière pour Upton. En effet, avant de travailler sur le Raspberry Pi, Upton faisait partie de l'équipe Broadcom qui a conçu la puce GPU VideoCore 3D, celle-là même qui est montée sur chaque carte Raspberry Pi. Upton a également représenté Broadcom de 2007 à 2012 à Khronos, l'organisme de normalisation des API graphiques qui supervisait des normes comme OpenGL.OpenGL montrait déjà son âge à l'époque d'Upton, et il a participé à l'effort initial de lancement de son successeur, Vulkan. Selon l'équipe, si vous avez l'intention de bricoler la prise en charge de Vulkan 1.2 sur un Pi avant que les pilotes n'arrivent dans des versions stables, vous aurez besoin "d'une installation propre de Mesa depuis GitHub, puis vous serez amené à pousser quelques cris aigus". Vous aurez également besoin d'un Raspberry Pi 4, dont l'achat peut s'avérer être une autre épreuve pour le moment. Mais Upton a déclaré que la nouvelle fonctionnalité pourrait apparaître dans le système d'exploitation du Raspberry Pi vers la fin de l'année.« Nous avons tendance à avancer les versions de Mesa plutôt que d'attendre deux ans pour qu'elles apparaissent dans la prochaine version majeure de Debian. C'est probablement trop tard pour la version de septembre, donc je pense à la fin de l'année », a-t-il dit. Quant à savoir où cette technologie pourrait aller, il a dit : « elle est utile en tant que back-end plus efficace pour les différents moteurs de jeu standard (notamment le moteur Unreal d'Epic Games) ». Les studios qui investissent dans l'adaptation des jeux à la plateforme sont une autre paire de manches, "mais il est bon d'avoir les bases en place".Source : Eben Upton Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la prise en charge de Vulkan 1.2 par le Raspberry Pi 4 ?En quoi cela pourrait-il impacter votre expérience avec l'ordinateur monocarte ?