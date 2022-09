Fonction de recherche rapide dans le menu principal





Nouveaux raccourcis clavier

Amélioration du contrôle de l'entrée audio





Prise en charge de NetworkManager





Picamera2

Autres améliorations

Raspberry Pi OS est un système d'exploitation libre, open source, basé sur Debian et conçu pour être utilisé sur les cartes Pi. En outre, de nombreux ordinateurs monocartes basés sur ARM exécutent également Raspberry Pi OS. La première version, alors connue sous le nom de Raspbian, a fait ses débuts en 2013, et à partir de 2015, la Fondation Raspberry Pi l'a proposée en tant que distribution Pi officiellement homologuée. Bien que la dernière mise à jour ne soit pas majeure, elle apporte tout de même quelques ajouts utiles. Si vous utilisez votre Raspberry Pi comme un PC de bureau, vous les apprécierez certainement.Alors que Windows et de nombreuses distributions Linux incluent déjà cette fonctionnalité de base, Raspberry Pi OS n'en disposait pas, jusqu'à présent. Les utilisateurs peuvent maintenant appuyer sur la touche Raspberry Pi ou la touche hôte par défaut du clavier, ce qui ouvrira le menu principal. Une nouvelle boîte de recherche apparaît automatiquement lorsque l'utilisateur commence à taper le nom d'une application à lancer. Les flèches haut et bas peuvent être utilisées pour naviguer dans le menu et la touche entrée pour sélectionner l'application.Si l'utilisateur ne tape rien, le menu principal fonctionne exactement de la même manière que lorsque l'on clique sur l'icône Raspberry Pi pour afficher les applications. Il n'est plus nécessaire d'utiliser le curseur de la souris pour ouvrir les applications.Tout comme dans le menu principal, vous pouvez également faire apparaître les boutons Wi-Fi et Bluetooth à l'aide du clavier. L'exécution deouvrira le menu Wi-Fi tandis queest réservé au Bluetooth.La barre des tâches affiche désormais deux icônes distinctes pour les périphériques d'entrée et de sortie au lieu de l'unique icône de volume par défaut. Une icône de microphone apparaîtra également à côté de l'icône de haut-parleur lorsqu'un périphérique d'entrée audio sera connecté.En outre, si plusieurs périphériques d'entrée audio sont connectés, les utilisateurs peuvent effectuer un clic droit sur la même icône pour sélectionner un périphérique dans la liste, tandis qu'un clic gauche affichera le curseur de contrôle du volume.NetworkManager est un démon populaire utilisé par plusieurs distributions Linux pour gérer les fonctionnalités réseau. Il comprend une multitude de fonctionnalités pour aider les utilisateurs à ajuster et configurer les paramètres réseau en conséquence. Pour sa fonctionnalité, le support initial de NetworkManager comme option alternative àa été introduit. Cela signifie que les utilisateurs peuvent facilement gérer les connexions VPN sans trop de difficultés ou même configurer le Pi comme un point d'accès Wi-Fi. Veuillez noter que la prise en charge de NetworkManager doit être considérée comme une version bêta.Pour une expérience réseau stable, il est conseillé aux utilisateurs de continuer à utiliser. Si vous voulez quand même essayer NetworkManager, il y a quelques étapes avancées à suivre. Les utilisateurs peuvent être assurés de la possibilité de revenir às'ils rencontrent des problèmes en utilisant NetworkManager. NetworkManager est une autre option que les utilisateurs doivent activer par rapport aupar défaut. Cependant, selon un billet de blogue de Simon Long, ingénieur logiciel principal senior de l'équipe du Raspberry Pi, elle deviendra la valeur par défaut à l'avenir.« Pourquoi changer ? Principalement parce que NetworkManager ajoute un tas de fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez trouver utiles. Il vous permet de vous connecter facilement à des réseaux sans fil avec des SSID cachés. Il rend la gestion des connexions VPN plus simple. Et il vous permet de configurer facilement un Raspberry Pi en tant que point d'accès Wi-Fi », a déclaré Long.Cette version inclut la nouvelle interface de caméra Python Picamera2, développée en interne et en open source. Il s'agit d'une interface de plus haut niveau que l'interfaceexistante. Selon Long, Picamera2 est plus facile à utiliser. Elle remplace l'ancienne bibliothèque Picamera qui a été dépréciée dans la version "Debian Bullseye" de Pi OS. L'ingénieur David Plowman, spécialiste des Raspberry Pi, explique que la plateforme Pi OS, en l'occurrence, s'éloigne des API de caméra propriétaires et fermées de Broadcom.Les appareils Raspberry Pi, qui fonctionnent avec du silicium Broadcom, sont livrés avec un blob binaire contenant son code propriétaire, ce qui a frustré certains fans de l'open source. Il s'agit d'une version bêta de Picamera2 que les développeurs peuvent utiliser avec des frameworks d'IA, tels que Tensorflow pour l'analyse et la détection d'images. Picamera2 est installé avec les dépendances Qt et OpenGL. Cependant, ces dépendances ne sont pas installées avec Raspberry Pi OS Lite pour les appareils moins puissants, car ils ont du mal avec les applications X Windows.D'autres améliorations du bureau incluent la possibilité de redimensionner les menus. Parmi les autres changements, OpenJDK 17 est maintenant installé par défaut sur les images complètes, et l'outila été mis à jour pour vous permettre uniquement de définir des noms d'hôtes valides. Il y a aussi les habituels correctifs de bogues qui corrigent un problème d'utilisation de 100 % du CPU dans le gestionnaire de fichiers après le démontage d'un élément du bureau, corrigent le plug-inpour qu'il n'échoue plus sur les images 32 bits (x86), etc.Elles corrigent également un problème qui vous empêche de passer d'une disposition de clavier internationale à une autre, et améliorent la commutation entre les sessionset. Le nouveau Raspberry Pi OS rend également la commutation des périphériquesdans l'utilitairecompatible avec les périphériques tiers et force la mise sous tension du matériel Bluetooth lorsqu'il est débloqué avecSource : La fondation Raspberry Pi Que pensez-vous de la nouvelle version du Raspberry Pi OS ?