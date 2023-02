Dans un billet de blog lundi, la Fondation Raspberry Pi a annoncé qu'elle a décidé de fabriquer cette sonde après avoir remarqué que des personnes utilisaient un Pico pour déboguer des programmes exécutés sur un autre. Il s'agit du premier nouveau produit de la Fondation Raspberry Pi pour 2023 et il arrive au moment où celle-ci s'efforce d'améliorer la disponibilité des versions Zero W, 3A+ et 2 Go et 4 Go du Raspberry Pi 4, dont l'offre est limitée en raison de la pénurie de composants qui dure depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le Debug Probe est un dispositif censé faciliter le débogage de logiciels bare-metal sur le Raspberry Pi Pico.Le Pico est l'ordinateur monocarte à 4 dollars de la Fondation pour les rôles de type microcontrôleur. Dans les ordinateurs embarqués de ce type, il n'y a souvent pas de sortie d'affichage et, dans le cas d'une utilisation typique, pas de système d'exploitation, ce qui rend difficile la surveillance de ce qu'il fait ou, plus précisément, la détermination de la raison pour laquelle il ne le fait pas. « Depuis que nous avons lancé Raspberry Pi Pico, et notre microcontrôleur RP2040, en janvier 2021, les gens utilisent un Pico pour déboguer des programmes exécutés sur un autre », explique Eben Upton, co-créateur du Raspberry Pi dans le billet de blogue.« Inspirés par cette tendance, nous lançons Raspberry Pi Debug Probe, une solution matérielle de débogage complète pour les microcontrôleurs basés sur Arm, basés sur RP2040, et dont le prix est de 12 dollars seulement », a-t-il ajouté. La Raspberry Pi Debug Probe est la troisième carte conçue en interne qui intègre le RP2040 de Raspberry Pi, un microcontrôleur Arm Cortex-M0+ à double cœur doté de blocs d'entrée/sortie programmables (PIO) intelligents. L'ensemble de la sonde comprend un pont USB vers SWD (Serial Wire Debug), un adaptateur USB générique et des câbles pour se connecter à un ordinateur hôte et à la cible de débogage.L'interface SWD d'Arm est un moyen courant de jeter un coup d'œil dans la mémoire d'un dispositif Arm embarqué et de savoir ce qu'il fait. En d'autres termes, il s'agit de la version à trois fils de l'interface JTAG traditionnelle à quatre ou cinq fils. Cependant, pour utiliser ces signaux SWD, vous avez besoin d'un dispositif pour les lire et les traduire en quelque chose qu'un autre ordinateur peut lire et interpréter, en utilisant un logiciel tel que le FOSS OpenOCD ou pyOCD. Ce dispositif s'appelle une sonde de débogage. De manière pratique, l'interface GPIO d'un Raspberry Pi peut transmettre des signaux SWD sur quelques-unes de ses broches.Cela signifie que vous pouvez utiliser un Pi pour déboguer un autre Pi. Cela inclut même le Pi Pico en utilisant un firmware spécial appelé Picoprobe. C'est plutôt moins cher qu'une sonde de débogage matérielle dédiée. Mais le problème, c'est que vous devrez quand même câbler certains circuits, comme le décrit ce billet de blogue. Même s'il est polyvalent - par exemple, vous pouvez également utiliser SWD pour télécharger un logiciel dans un Pi Pico à partir d'un autre Pi - ce n'est pas si facile, et si vous voulez utiliser un ordinateur plus grand et plus rapide, comme un PC ou un Mac, vous devrez alors y interfacer votre sonde basée sur un Pi.C'est là tout l'intérêt de la nouvelle sonde Debug Probe. Vous branchez une extrémité à votre Pi Pico, et l'autre extrémité à un port USB libre, et vous êtes prêt à partir. C'est une offre très bas de gamme, mais elle devrait faire l'affaire, et c'est à 12 $. À titre de comparaison, un outil professionnel tel qu'un J-Link de Segger coûte entre 500 et 1000 $, et même un dispositif matériel open source tel qu'un ORBtrace Mini coûte plus cher. De plus, le Debug Probe devrait être capable de communiquer avec n'importe quel appareil embarqué doté d'un ARM Cortex-M3 et d'une interface SWD, comme l'Arduino Due basée sur une architecture Arm 32 bits.Cela comprend également les variantes 32 bits des cartes de développement Teensy. Ces dernières sont populaires pour des tâches telles que l'équipement de claviers anciens avec une interface USB. Mais même si vous ne souhaitez pas déboguer du code, le Debug Probe peut être un complément utile. « Le faible coût du Raspberry Pi Debug Probe en fait une alternative rentable aux autres adaptateurs USB », note Eben Upton dans le billet de blogue. Ceux qui possèdent déjà un Raspberry Pi Pico ou Pico W peuvent utiliser le firmware Picoprobe pour le convertir en un dispositif équivalent au Debug Probe, mais sans les connecteurs JST.Source : Raspberry Pi Debug Probe Que pensez-vous du Raspberry Pi Debug Probe ?