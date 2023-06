Envoyé par Eben Upton Envoyé par



Récupération à venir



Pour diverses raisons, nous quittons 2022 avec une bien meilleure visibilité de notre future chaîne d'approvisionnement en silicium que celle avec laquelle nous sommes entrés. En conséquence, nous pouvons dire avec confiance qu'après un premier trimestre maigre, nous nous attendons à ce que l'offre retrouve ses niveaux d'avant la pandémie au deuxième trimestre de 2023 et soit illimitée au second semestre.



Nous continuerons à gérer activement nos clients commerciaux et industriels jusqu'en 2023, en veillant à ce qu'ils reçoivent les unités dont ils ont besoin, et nous avons apporté quelques modifications pour nous assurer que le comportement de constitution de stocks qui prolongerait autrement la pénurie pour tout le monde ne se reproduise plus. En guise de remerciement à notre armée de clients enthousiastes très patients à l'approche des fêtes de cette année, nous avons pu mettre de côté un peu plus de cent mille unités, réparties entre Zero W, 3A+ et 2 Go et des variantes de 4 Go de Raspberry Pi 4, pour les ventes unitaires. Ceux-ci affluent maintenant dans le canal Revendeur agréé, et cela se traduit déjà par de meilleurs chiffres de disponibilité sur rpilocator. Bien que nous ne soyons pas encore tout à fait sortis du bois, les choses s'améliorent certainement. Pour ceux d'entre vous qui cherchent à acheter un Raspberry Pi pour des projets de loisir ou de prototypage, le conseil que nous avons donné en avril est toujours valable*: achetez toujours auprès d'un revendeur agréé (ils sont sous contrat avec nous pour vendre à un prix ne dépassant pas le RRP)*; utilisez des outils comme rpilocator pour garder un œil sur les revendeurs qui ont récemment reçu du stock*; et déterminez si votre projet convient à Raspberry Pi Pico ou Pico W, qui restent dans une position de stock solide. Et si vous êtes un client industriel ou une entreprise qui rencontre des problèmes d'approvisionnement et que vous ne nous avez pas encore parlé, veuillez contacter notre équipe commerciale à business@raspberrypi.com Pour diverses raisons, nous quittons 2022 avec une bien meilleure visibilité de notre future chaîne d'approvisionnement en silicium que celle avec laquelle nous sommes entrés. En conséquence, nous pouvons dire avec confiance qu'après un premier trimestre maigre, nous nous attendons à ce que l'offre retrouve ses niveaux d'avant la pandémie au deuxième trimestre de 2023 et soit illimitée au second semestre.Nous continuerons à gérer activement nos clients commerciaux et industriels jusqu'en 2023, en veillant à ce qu'ils reçoivent les unités dont ils ont besoin, et nous avons apporté quelques modifications pour nous assurer que le comportement de constitution de stocks qui prolongerait autrement la pénurie pour tout le monde ne se reproduise plus.

Nos produits Raspberry Pi Zero d'origine ont toujours eu des marges très faibles, et après les récentes augmentations de coûts, ils ne sont plus commercialement viables à leurs prix d'origine - si nous nous en tenions à l'ancien prix, nous perdrions sur chaque Zero que nous vendrions. Nous avons donc décidé à contrecœur d'augmenter le prix de Zero de 5$ à 10$, et de Zero W de 10$ à 15$. Il y a cependant un avantage ici: une fois que les produits Zero seront de nouveau disponibles en volume en 2023, nous ne nous attendons plus à voir les limitations d'unité unique qui ont été une caractéristique de Zero depuis son lancement en 2015 - vous pourrez acheter comme autant que vous voulez à la fois. Nos produits Raspberry Pi Zero d'origine ont toujours eu des marges très faibles, et après les récentes augmentations de coûts, ils ne sont plus commercialement viables à leurs prix d'origine - si nous nous en tenions à l'ancien prix, nous perdrions sur chaque Zero que nous vendrions. Nous avons donc décidé à contrecœur d'augmenter le prix de Zero de 5$ à 10$, et de Zero W de 10$ à 15$. Il y a cependant un avantage ici: une fois que les produits Zero seront de nouveau disponibles en volume en 2023, nous ne nous attendons plus à voir les limitations d'unité unique qui ont été une caractéristique de Zero depuis son lancement en 2015 - vous pourrez acheter comme autant que vous voulez à la fois.

Sony à la rescousse de Raspberry Pi

Depuis mon dernier article de blog de mise à jour en décembre, nous avons travaillé dur pour améliorer la disponibilité des produits Raspberry Pi. Malgré cela, le premier trimestre a été notre pire trimestre depuis 2015, avec environ 800 000 unités expédiées : un bon mois de volume, réparti sur un trimestre. Cela reflète en partie la situation sous-jacente de l'approvisionnement en silicium et est également dû à nos efforts pour ramener la production en décembre afin d'offrir à nos clients amateurs et revendeurs un Noël plus heureux.



Au cours du deuxième trimestre de 2023, nous assistons à une reprise rapide de l'approvisionnement en silicium. Grâce à la volonté de Sony de stocker l'élément non-silicium de notre nomenclature, nous avons pu convertir rapidement cet approvisionnement amélioré en produits finis : nous prévoyions de vendre plus de 600 000 unités en mai, 800 000 unités en juin, et de À partir de juillet, nous sommes en mesure de maintenir des millions de mois d'unités aussi longtemps que nécessaire pour éliminer nos arriérés de clients restants et revenir à la disponibilité gratuite.



Deux années douloureuses se sont écoulées depuis que les pénuries ont commencé en 2021, mais nous sommes convaincus que les pénuries sont derrière nous et que 2023 sera notre année la plus forte pour les ventes d'ordinateurs et de modules monocarte Raspberry Pi. Depuis mon dernier article de blog de mise à jour en décembre, nous avons travaillé dur pour améliorer la disponibilité des produits Raspberry Pi. Malgré cela, le premier trimestre a été notre pire trimestre depuis 2015, avec environ 800 000 unités expédiées : un bon mois de volume, réparti sur un trimestre. Cela reflète en partie la situation sous-jacente de l'approvisionnement en silicium et est également dû à nos efforts pour ramener la production en décembre afin d'offrir à nos clients amateurs et revendeurs un Noël plus heureux.Au cours du deuxième trimestre de 2023, nous assistons à une reprise rapide de l'approvisionnement en silicium. Grâce à la volonté de Sony de stocker l'élément non-silicium de notre nomenclature, nous avons pu convertir rapidement cet approvisionnement amélioré en produits finis : nous prévoyions de vendre plus de 600 000 unités en mai, 800 000 unités en juin, et de À partir de juillet, nous sommes en mesure de maintenir des millions de mois d'unités aussi longtemps que nécessaire pour éliminer nos arriérés de clients restants et revenir à la disponibilité gratuite.Deux années douloureuses se sont écoulées depuis que les pénuries ont commencé en 2021, mais nous sommes convaincus que les pénuries sont derrière nous et que 2023 sera notre année la plus forte pour les ventes d'ordinateurs et de modules monocarte Raspberry Pi.

Depuis plus d’un an, les amateurs et les professionnels de l’informatique ont eu du mal à se procurer des Raspberry Pi, ces petits ordinateurs à bas prix et polyvalents qui peuvent servir à de nombreux projets. La pénurie de Raspberry Pi est due à plusieurs facteurs, dont la crise mondiale des semi-conducteurs, la forte demande d’électronique domestique pendant la pandémie de COVID-19 et la popularité du Raspberry Pi dans de nombreuses industries.Mais il y a de l’espoir à l’horizon. Selon Eben Upton, le PDG de Raspberry Pi, la situation de la chaîne d’approvisionnement s’améliore et la disponibilité des modèles de Raspberry Pi devrait revenir à la normale au cours de l’année 2023. Dans un article publié en décembre sur le site officiel de Raspberry Pi, Upton a annoncé que la société avait pu mettre de côté un peu plus de cent mille unités pour les ventes à l’unité pendant la période des fêtes, et qu’elle prévoyait une reprise de l’offre au deuxième trimestre 2023.Un effet secondaire désagréable de la crise de la chaîne d'approvisionnement a été une augmentation du coût de presque tous les composants qui entrent dans un Raspberry Pi, des PCB aux connecteurs en passant par le silicium. Le PDG indique que la structure a généralement absorbé ces augmentations de coûts elle-même, en maintenant les prix de ses produits constants et en réalisant moins de bénéfices sur chaque unité. Les exceptions ont été la variante 2 Go de Raspberry Pi 4, qu'elle a été contrainte de ramener à son prix d'origine de 45 $; et Compute Module 4, où elle a appliqué une augmentation de prix générale de 5 $ à toutes les variantes.Dans une newsletter, Upton a fait le point sur l'offre de Raspberry Pi. Le premier trimestre 2023 a été le pire pour Raspberry Pi depuis 2015, avec environ 800 000 unités livrées. Cela peut sembler beaucoup, mais généralement, Raspberry Pi en livre autant en un mois. La raison de ce nombre était en partie due à l'avancement de la production en décembre 2022 en vue de fournir plus d'unités aux fabricants et aux revendeurs pendant la période des fêtes.Désormais, 2023 s'annonce bien, grâce au soutien de Sony, partenaire de longue date de la Fondation. Sony a pu stocker les « éléments sans silicium de notre nomenclature », ce qui signifie que Raspberry Pi et Sony ont pu produire davantage d'unités finies. Les projections de ventes pour mai 2023 sont de 600 000 unités avec 800 000 unités attendues en juin. Mais juillet 2023 est le moment où les choses deviennent passionnantes, Raspberry Pi s'attend à maintenir un rythme d'un million d'unités par mois aussi longtemps que nécessaire pour répondre à la demande refoulée.Le Raspberry Pi est l’un des ordinateurs les plus populaires et les plus innovants du marché, avec plus de 40 millions d’unités vendues depuis son lancement en 2012. Il permet aux utilisateurs de réaliser des projets créatifs et éducatifs dans des domaines tels que la robotique, l’intelligence artificielle, le multimédia ou l’Internet des objets. Avec la fin annoncée de la pénurie, les fans du Raspberry Pi peuvent se réjouir et se préparer à mettre en œuvre leurs idées.Sources : Raspberry Pi PDG Eben Upton, billet Eben Upton Avez-vous déjà utilisé un Raspberry Pi ? Si oui, pour quel type de projet ?Quel modèle de Raspberry Pi vous intéresse le plus et pourquoi ?Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour vous procurer un Raspberry Pi pendant la pénurie ?Quelles sont vos attentes pour l’avenir du Raspberry Pi et de sa communauté ?Quelles sont les ressources que vous utilisez pour apprendre à utiliser le Raspberry Pi ?