Les évolutions de l'ordinateur monocarte en termes de performances et de prix

La branche commerciale de Raspberry Pi se prépare à faire une première offre publique de vente (IPO) à Londres. Le PDG Eben Upton a expliqué que si l'introduction en bourse a lieu, elle permettra à la branche à but non lucratif de Raspberry Pi de se développer « d'au moins un facteur de 2 ». Et bien qu'il soit « compréhensible » que les amateurs de Raspberry Pi s'inquiètent, « tant que je suis impliqué dans la gestion de l'entreprise, je ne m'attends pas à ce que les gens voient un changement dans notre façon de faire les choses ».Le PDG Eben Upton a confirmé dans une interview avec Bloomberg News que Raspberry Pi avait nommé des banquiers dans les sociétés londoniennes Peel Hunt et Jefferies pour se préparer « à la réouverture du marché de l'introduction en bourse ».Raspberry Pi a déjà levé des fonds auprès de Sony et de la société de conception de semi-conducteurs et de logiciels Arm, et a cherché à obtenir des investissements publics. Upton avait nié ou éludé les rumeurs d’IPO en 2021, et Bloomberg avait rapporté que Raspberry Pi envisageait une IPO début 2022.« Arm et Raspberry Pi partagent la même vision : rendre l'informatique accessible à tous, en abaissant les barrières à l'innovation afin que chacun, où qu'il soit, puisse apprendre, expérimenter et créer de nouvelles solutions IdO », a déclaré Paul Williamson , SVP et GM, Internet of Things Line of Business, Arm. « Avec la croissance rapide des applications d'intelligence artificielle en périphérie et en bout de chaîne, les plateformes comme celles de Raspberry Pi, construites sur Arm, sont essentielles pour favoriser l'adoption d'appareils IdO haute performance dans le monde entier en permettant aux développeurs d'innover plus rapidement et plus facilement. Cet investissement stratégique est une nouvelle preuve de notre engagement continu envers la communauté des développeurs et de notre partenariat avec Raspberry Pi ».Après que ARM ait pris une participation minoritaire dans la société en novembre 2023, Raspberry Pi était évaluée à environ 400 millions de livres, soit un peu plus de 500 millions de dollars. Compte tenu de la reprise progressive de la société face aux pénuries de la chaîne d’approvisionnement liées à la pandémie, et du succès du lancement du Raspberry Pi 5, l’IPO de la société devrait dépasser ce niveau, même avec une cotation au Royaume-Uni plutôt qu’aux États-Unis, qui est plus habituelle.Upton a déclaré que « l'entreprise se trouve dans une situation bien meilleure que la dernière fois que nous l'avons envisagée [une introduction en bourse]. Nous avons arrêté en partie parce que les marchés se sont dégradés mais aussi parce que nos activités sont devenues imprévisibles ».Depuis 2012, la Fondation Raspberry Pi et sa branche commerciale conçoivent et vendent des ordinateurs monocarte bon marché qui ont à peu près la taille d'un jeu de cartes. Il est basé sur les systèmes Arm sur puce et propose tout ce que vous attendez d'un ordinateur de taille standard, comme des ports USB et une sortie HDMI, un port Ethernet pour la mise en réseau et bien plus encore.Au fil des années, le Raspberry Pi a acquis de nouvelles fonctionnalités, telles que la prise en charge du Wi-Fi et du Bluetooth.Les amateurs de technologie ont immédiatement commencé à jouer avec ces petits ordinateurs pour créer des serveurs multimédias, des consoles de jeux rétro, des tableaux de bord interactifs, des projets robotiques et bien plus encore. Le Raspberry Pi est un excellent moyen de débuter avec le codage et la mise en réseau.Peu de temps après cette première vague d’enthousiasme, les entreprises ont même commencé à utiliser Raspberry Pi comme contrôleurs industriels ou clients légers pour les bureaux. Cela a même conduit à des pénuries en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et tout simplement d’un trop grand succès.Après la plus longue attente entre les modèles phares du Raspberry Pi (le Raspberry Pi 4 est sorti en juin 2019), le Raspberry Pi 5 est enfin là ! Fin 2022, le PDG de Raspberry Pi, Eben Upton, a déclaré que nous ne verrions pas le Raspberry Pi 5 en 2023 et qu'il faudrait un an pour que le stock de Raspberry Pi s'améliore après une pénurie mondiale de puces. Mais il semble qu'Upton ait voulu offrir une surprise aux nombreux fans fidèles de Raspberry Pi. La monocarte a été annoncée en septembre 2023 et est disponible à l'achat depuis le 23 octobre Le Raspberry Pi 5 prétend avoir deux à trois fois la puissance de traitement du Raspberry Pi 4, qui est déjà un puissant ordinateur monocarte. Disponible en capacités de 4 et 8 Go de RAM (avec des modèles de 1 et 2 Go à venir plus tard), le Raspberry Pi 5 a la même taille et la même forme de base que le modèle 4 B, mais ajoute un certain nombre de fonctionnalités demandées depuis longtemps, telles qu'une horloge en temps réel, un connecteur PCIe 2.0 et un bouton d'alimentation.Peut-être plus important encore, le Raspberry Pi est doté d'un nouveau processeur Quad Core 2,4 GHz , Cortex-A76 Arm (l'ancien modèle était à l'origine un Cortex-A72 fonctionnant à 1,5 GHz, mais une mise à jour du micrologiciel l'a porté à 1,8 GHz), un nouveau Southbridge qui promet d'améliorer le débit USB 3 et un nouveau GPU VideoCore VII qui fonctionne à 800 Mhz (contre 500 MHz VideoCore VI sur le Pi 4). Il y a une multitude de petites améliorations sur l'ensemble de la carte, notamment un connecteur de ventilateur intégré avec des trous de montage, des connecteurs de caméra plus rapides et doubles et un lecteur de carte microSD qui fonctionne avec des cartes à vitesse plus élevée.En ce qui concerne les prix, le Raspberry Pi 5 ne sera disponible qu'en deux variantes : une avec 4 Go de RAM pour 60 $ et une version 8 Go pour 80 $. Le prix d’entrée est beaucoup plus cher, mais le Raspberry Pi 4 est actuellement disponible avec 1 Go, 2 Go, 4 Go ou 8 Go de RAM. Lorsque vous comparez les deux modèles avec la même quantité de RAM, Raspberry Pi augmente les prix de 5 $.Source : PDG de Raspberry PiQue pensez-vous de la décision de Raspberry Pi d’envisager une introduction en bourse à Londres ?Pensez-vous que Raspberry Pi restera fidèle à sa mission éducative et à sa communauté d’amateurs après son IPO ?Quels sont les avantages et les inconvénients d’une IPO pour Raspberry Pi et ses concurrents ?Quel est l’impact de la pénurie mondiale de puces sur l’industrie des ordinateurs de codage ?Quelles sont vos attentes pour le Raspberry Pi 5 et les futurs produits de la société ?