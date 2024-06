Quels objectifs va servir l'introduction en bourse ?

Qui aurait cru que Raspberry Pi, le fabricant des minuscules ordinateurs monocartes bon marché, deviendrait une société cotée en bourse ? Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer : Raspberry Pi a fixé le prix de son introduction à la Bourse de Londres mardi matin à 2,80 livres sterling par action, ce qui l'évalue à 542 millions de livres sterling, soit 642 millions d'euros au taux de change d'aujourd'hui. Peu de temps après, les actions de la société ont fait un bond de 32 % pour atteindre 3,70 livres sterling. Cela signifie que Raspberry Pi pourrait finir par lever plus de 190 millions d'euros au cours de son processus d'introduction en bourse.Cette performance dynamique du premier jour offre une lueur d'espoir pour le marché londonien, qui a eu du mal ces dernières années à attirer des entreprises technologiques pour les coter en bourse. Raspberry Pi est la première entreprise technologique à avoir levé au moins 100 millions de dollars à Londres depuis l'introduction en bourse du fabricant de jeux vidéo Devolver Digital en 2021, selon des données compilées par Bloomberg.Les investisseurs particuliers ne peuvent pas encore acheter des actions Raspberry Pi, car seuls certains actionnaires institutionnels peuvent négocier les actions de la société pour le moment. Les investisseurs particuliers pourront acheter et vendre des actions à partir de vendredi.Cette cotation est également une victoire pour la bourse de Londres. Deliveroo et Wise sont toutes deux cotées à Londres, mais de nombreuses entreprises technologiques britanniques choisissent de s'introduire en bourse aux États-Unis, car les marchés boursiers y sont plus liquides.Le Raspberry Pi est surtout connu pour ses petits ordinateurs qui peuvent être programmés pour effectuer toutes sortes de tâches sans dépenser trop d'argent et sans nécessiter trop d'énergie. Ces ordinateurs basés sur la technologie ARM sont devenus particulièrement populaires parmi les amateurs de technologie qui souhaitaient créer des serveurs multimédias, des consoles de jeux rétro, des tableaux de bord interactifs, des projets de robotique et bien d'autres choses encore.Plus récemment, de nombreuses entreprises industrielles ont commencé à intégrer le Raspberry Pi dans leurs appareils et installations. L'entreprise indique que le segment industriel et embarqué représente 72 % de son chiffre d'affaires.L'introduction en bourse de Raspberry Pi a fourni « une injection de qualité très attendue sur les marchés financiers britanniques et, espérons-le, un catalyseur pour de futures cotations d'entreprises britanniques innovantes sur le marché intérieur », a déclaré Adam Montanaro, gestionnaire de fonds chez Montanaro Asset Management, qui a acheté des parts de l'offre.Le Raspberry Pi s'est vendu à 60 millions d'exemplaires depuis sa création. Rien qu'en 2023, le Raspberry Pi a généré 266 millions de dollars de revenus et 66 millions de dollars de bénéfices bruts.Le Raspberry Pi a vu le jour il y a près de seize ans, animé par le désir de reconnecter les jeunes à la technologie. Depuis, l'entreprise a vendu plus de soixante millions d'unités de ses ordinateurs abordables et très performants, devenant ainsi un élément essentiel pour les amateurs, les éducateurs et les professionnels de l'industrie.Les fonds récoltés lors de l'introduction en bourse aideront Raspberry Pi à créer davantage de produits que nous aimons, et soutiendront la mission de la Fondation, qui est de démocratiser l'informatique. Philip Colligan a donné plus de détails sur la manière dont l'introduction en bourse profitera à la Fondation. Ce qui suit est extrait de son billet :La Fondation Raspberry Pi a été créée en 2008 en tant qu'organisation caritative éducative basée au Royaume-Uni. Nos cofondateurs souhaitaient inciter davantage de jeunes à explorer les joies du codage et de la création technologique, dans le but d'augmenter le nombre et la diversité des jeunes qui choisissent d'étudier l'informatique et l'ingénierie.Leur idée était de créer un ordinateur programmable à faible coût qui pourrait raviver l'enthousiasme suscité dans les jeunes esprits au début de la révolution de l'informatique personnelle par des plateformes telles que le BBC Micro et le ZX Spectrum (accessoirement également inventé à Cambridge, au Royaume-Uni).Raspberry Pi Ltd a été créée en 2012 en tant que filiale commerciale de la Fondation et est responsable de tous les aspects de la conception, de la production et de la distribution des ordinateurs Raspberry Pi et des technologies associées. Il s'agit depuis toujours d'une société commerciale, bien qu'elle ait été initialement détenue à 100 % par une organisation caritative.Il est assez courant que les associations caritatives britanniques aient des filiales qui gèrent leurs activités commerciales. Les directives de l'organisme de réglementation, la Charity Commission, expliquent que cela permet de protéger les actifs de l'organisme de bienfaisance et de s'assurer que l'organisme bénéficie d'un allègement fiscal sur les bénéfices générés par les activités commerciales et utilisés pour faire avancer les objectifs de l'organisme de bienfaisance.Raspberry Pi a donc toujours été l'histoire de deux organisations : la Fondation, qui est une organisation caritative, et Raspberry Pi Ltd, qui est une société commerciale. Bien que nous soyons des organisations juridiquement et pratiquement distinctes, nous sommes unis par la mission de démocratiser l'informatique et par un ensemble de valeurs qui reflètent la communauté de créateurs, d'ingénieurs et d'éducateurs qui ont toujours été au cœur de l'histoire du Raspberry Pi.Depuis le lancement du premier ordinateur Raspberry Pi en 2012, Raspberry Pi Ltd n'a cessé d'innover et d'élargir sa gamme de produits, devenant ainsi un fournisseur de premier plan d'ordinateurs monocartes haute performance et de technologies associées pour des utilisations industrielles et embarquées, ainsi que pour les passionnés et les éducateurs, sur les marchés du monde entier.L'introduction en bourse proposée vise à assurer la prochaine étape de croissance et d'impact pour la Fondation et la société commerciale.À ce jour, Raspberry Pi Ltd a fait don de près de 50 millions de dollars de ses bénéfices à la Fondation, que nous avons utilisés pour faire avancer notre mission éducative, combinée à plus de 60 millions de dollars de financement provenant de la philanthropie, du parrainage et de contrats de services éducatifs.Au fur et à mesure de sa croissance, l'entreprise a eu besoin de fonds de roulement et de financement pour investir dans l'innovation et le développement de produits. Au cours des dernières années, ces fonds provenaient principalement des bénéfices non distribués. La cotation de Raspberry Pi Ltd sur un marché public permettra à l'entreprise de lever des capitaux supplémentaires en émettant de nouvelles actions, ce qui entraînera une plus grande portée, un plus grand impact et, en fin de compte, une plus grande valeur créée au profit de tous les actionnaires, y compris la Fondation.Du point de vue de la Fondation, une introduction en bourse nous donne la possibilité de vendre une partie de nos actions afin de lever des fonds pour financer une expansion durable de nos activités éducatives. En d'autres termes, au lieu de recevoir chaque année une part des bénéfices de la société, nous convertirons une partie de notre participation en un fonds de dotation que nous utiliserons pour financer nos programmes éducatifs.Si nous procédons à l'introduction en bourse, Raspberry Pi Ltd deviendra une société côtée en bourse dont les actions seront négociées sur le marché principal de la Bourse de Londres.La Fondation restera un actionnaire important et nous continuerons à partager la marque Raspberry Pi. Nous participerons à la prise de décision au même titre que tous les autres actionnaires. Notre objectif sera de soutenir l'entreprise pour qu'elle réussisse au mieux dans sa mission de rendre l'informatique accessible et abordable pour tous.La Fondation utilisera tous les fonds obtenus par la vente d'actions lors de l'introduction en bourse - ou ultérieurement - pour faire avancer notre ambitieuse stratégie mondiale visant à permettre à chaque jeune de réaliser son plein potentiel grâce à la puissance de l'informatique et des technologies numériques.Eben Upton s'est penché sur le chemin parcouru : « Nous avons conçu des circuits imprimés, écrit des logiciels, collé des puces, publié des magazines, déposé des brevets, formé des enseignants, animé des clubs parascolaires et vu nos produits envoyés dans l'espace, au fond de l'océan et au bout du monde ». Upton a souligné que cette réussite était le fruit du travail acharné des conseils d'administration, des employés et des sous-traitants de Raspberry Pi et de la Fondation, ainsi que du soutien des investisseurs. Il a remercié tout particulièrement Philip Colligan et Martin Hellawell pour leurs contributions significatives.Il a également remercié sa femme et cofondatrice, Liz, dont la vision et le leadership ont été cruciaux pour la construction de la communauté Raspberry Pi.Alors que Raspberry Pi entre dans cette nouvelle phase sous le nom de Raspberry Pi Holdings plc, nous nous réjouissons de la poursuite du voyage et du chemin à parcourir.L’introduction en bourse de Raspberry Pi est un événement marquant qui témoigne de la croissance et de l’impact mondial de l’entreprise. C’est également une victoire pour le marché boursier de Londres, qui a du mal à attirer les introductions en bourse de sociétés technologiques. Avec cette avancée, Raspberry Pi continue de révolutionner le monde de la technologie et de l’informatique, rendant l’accès à la programmation et à l’innovation plus accessible que jamais.Sources : Raspberry Pi ( 1 Quel impact pensez-vous que l’introduction en bourse de Raspberry Pi aura sur l’innovation dans le domaine des technologies éducatives ?Comment la transition de Raspberry Pi vers une entreprise côtée en bourse pourrait-elle influencer sa mission éducative et communautaire ?En tant qu’investisseur potentiel, seriez-vous intéressé par l’achat d’actions de Raspberry Pi ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quelles opportunités ou défis prévoyez-vous pour Raspberry Pi en tant qu’entreprise cotée en bourse ?Comment l’entrée en bourse de Raspberry Pi pourrait-elle affecter le marché des mini-ordinateurs et la concurrence avec d’autres entreprises technologiques ?Quelles sont vos attentes concernant les futurs produits et innovations de Raspberry Pi après son IPO ?La cotation en bourse de Raspberry Pi peut-elle contribuer à démocratiser davantage l’accès à l’apprentissage de la programmation ? Comment ?Quel rôle les partenaires stratégiques comme ARM et Sony pourraient-ils jouer dans l’évolution future de Raspberry Pi ?