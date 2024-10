Ce n'est pas le premier module caméra de Raspberry Pi

Caractéristiques techniques

Capteur IMX500 : ce capteur permet un traitement AI embarqué, éliminant ainsi le besoin de processeurs graphiques (GPU) ou d’accélérateurs externes pour le traitement des données visuelles.

Compatibilité : le module est compatible avec tous les ordinateurs monocarte Raspberry Pi, y compris le dernier modèle Raspberry Pi 5.

Prix : proposé à un prix de 70 dollars, il reste abordable tout en offrant des capacités avancées.

Modèle de capteur : Capteur de vision intelligent IMX500 de SSS d'environ 12,3 mégapixels effectifs avec un puissant accélérateur de réseau neuronal

Modes du capteur : 4 056(H) x 3 040(V) à 10 fps / 2 028(H) x 1 520(V) à 40 fps

Taille de la cellule unitaire : 1,55 µm x 1,55 µm

FoV de 76 degrés avec mise au point manuelle/mécanique réglable

RP2040 intégré pour la gestion du micrologiciel du réseau neuronal

Fonctionne avec tous les modèles de Raspberry Pi en utilisant uniquement le câble de connexion de caméra standard Raspberry Pi

Préchargé avec le modèle MobileNetSSD

Entièrement intégrée à libcamera

Les données de vision étant généralement volumineuses, leur utilisation pour développer des solutions d'IA peut nécessiter une unité de traitement graphique (GPU), un accélérateur et toute une série d'autres composants en plus d'une caméra. La nouvelle caméra Raspberry Pi AI est toutefois équipée d'un capteur de vision intelligent IMX500 qui prend en charge le traitement de l'IA, ce qui facilite le développement de solutions d'IA de pointe avec seulement un Raspberry Pi et la caméra AI.

La nouvelle caméra AI est compatible avec tous les ordinateurs monocartes Raspberry Pi, y compris le dernier Raspberry Pi 5. Les utilisateurs peuvent ainsi développer des solutions avec du matériel et des logiciels familiers, en tirant parti des bibliothèques logicielles libcamera et Picamera2, puissantes et largement utilisées.

Villes intelligentes : surveillance des places de parking disponibles ou gestion des flux de trafic.

Industrie : assurance qualité automatisée avec des objets passant sous la caméra pour une inspection en temps réel.

Projets DIY (« Do it yourself ») : idéal pour les amateurs de technologie et les projets de laboratoire à domicile, permettant des expériences innovantes en photographie et en vision par ordinateur.

Conclusion

Raspberry Pi, la société qui vend des ordinateurs monocartes et bon marché, lance un module complémentaire qui va ouvrir la voie à plusieurs cas d'utilisation. Baptisé Raspberry Pi AI Camera, ce capteur d'images est doté d'un traitement IA intégré et coûte 70 dollars.En termes plus techniques, la caméra AI est basée sur un capteur d'image Sony (le IMX500) associé à un RP2040, la propre puce de microcontrôleur du Raspberry Pi avec SRAM intégrée. Comme le reste de la gamme, le RP2040 suit la philosophie générale de Raspberry Pi : il est peu coûteux et efficace.Dit autrement, les startups spécialisées dans l'IA ne vont pas remplacer leurs GPU Nvidia par des puces RP2040 pour l'inférence. Mais lorsque vous l'associez à un capteur d'images, vous obtenez un module d'extension capable de capturer des images et de les traiter à l'aide de modèles de réseaux neuronaux courants.L'appareil photo de 12,3 mégapixels peut capturer des séquences à 10 images par seconde en 4056 x 3040 ou à 40 images par seconde en 2028 x 1520. Elle dispose d'un champ de vision de 76 degrés et d'une mise au point réglable manuellement. L'ensemble mesure 25 x 24 x 11,9 mm. La caméra Raspberry Pi AI associe la puce de microcontrôleur RP2040 de la société au capteur d'image IMX500 de Sony.De plus, le traitement embarqué sur le module caméra signifie que le Raspberry Pi hôte n'est pas affecté par le traitement des données visuelles. Le Raspberry Pi reste libre d'effectuer d'autres opérations (il n'est pas nécessaire d'ajouter un accélérateur séparé). Le nouveau module est compatible avec tous les ordinateurs Raspberry Pi.La société vend toujours le Raspberry Pi Camera Module 3, un simple capteur d'image de 12 mégapixels de Sony (IMX708) monté sur une petite carte d'extension que vous pouvez associer à un Raspberry Pi à l'aide d'un câble ruban. Comme Raspberry Pi promet de maintenir la production pendant de nombreuses années, le Camera Module 3 restera disponible pour environ 25 $.L'AI Camera est de la même taille que le Camera Module 3 (25 mm x 24 mm), mais légèrement plus épaisse en raison de la structure du capteur optique. Elle est préchargée avec le modèle MobileNet-SSD, un modèle de détection d'objets qui peut fonctionner en temps réel.À ce stade, vous vous demandez peut-être qui va utiliser la caméra Raspberry Pi AI. Alors que ces petits ordinateurs ont été conçus à l'origine pour les amateurs de technologie et les projets domestiques, Raspberry Pi vend désormais la plupart de ses appareils à des entreprises qui les utilisent dans leurs propres produits ou dans le cadre de leurs chaînes de montage pour des utilisations industrielles internes.En somme, le nouveau module caméra, nommé Raspberry Pi AI Camera, dispose de plusieurs atouts :Ce module ouvre la voie à de nombreuses applications dans divers domaines :« Le traitement d'images basé sur l'IA devient un outil attrayant pour les développeurs du monde entier », déclare Eben Upton, PDG du Raspberry Pi, dans un communiqué de presse. « Nous sommes impatients de voir ce que les membres de notre communauté sont capables de réaliser en utilisant la puissance de la caméra Raspberry Pi AI.« Sony Semiconductor Solutions et Raspberry Pi Ltd ont pour objectif d'offrir aux utilisateurs de Raspberry Pi et à la communauté des développeurs une expérience de développement unique », déclare Eita Yanagisawa, General Manager, System Solutions Division, Sony Semiconductor Solutions Corporation.« Je suis très heureux de partager la technologie de détection de l'intelligence artificielle de SSS avec la plus grande communauté de développeurs au monde, en tant que premier fruit de notre partenariat stratégique. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Raspberry Pi en utilisant notre plateforme de développement et d'exploitation de solutions d'IA périphérique AITRIOS™. Nous visons à tirer le meilleur parti des caméras d'IA équipées de nos capteurs d'images dans le cadre de nos efforts de collaboration avec Raspberry Pi. »La raison pour laquelle les entreprises aiment utiliser le Raspberry Pi est qu'elles peuvent produire des ordinateurs et des modules à grande échelle - elles ont dû faire face à certaines contraintes d'approvisionnement après la crise de Covid, mais celles-ci semblent avoir été résolues. Les entreprises savent qu'elles peuvent s'approvisionner en produits Raspberry Pi de manière fiable sans subir de retards dans la chaîne de production. C'est aussi en partie la raison pour laquelle Raspberry Pi promet que l'AI Camera restera en production au moins jusqu'en janvier 2028.Avec ce nouveau module caméra, Raspberry Pi continue de démocratiser l’accès à des technologies avancées, permettant à un large éventail d’utilisateurs de développer des solutions AI efficaces et abordables. Que ce soit pour des applications industrielles ou des projets personnels, la Raspberry Pi AI Camera promet de transformer la manière dont nous utilisons la vision par ordinateur.Sources : Raspberry Pi Quels types de projets envisagez-vous de réaliser avec le nouveau module caméra AI de Raspberry Pi ?Pensez-vous que ce module pourrait révolutionner certains secteurs industriels ? Si oui, lesquels et comment ?Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de l’intégration de l’IA directement dans le capteur de la caméra ?Comment voyez-vous l’évolution des technologies de vision par ordinateur dans les cinq prochaines années ?Avez-vous déjà utilisé des modules caméra Raspberry Pi dans vos projets précédents ? Si oui, quelles ont été vos expériences ?Quels autres accessoires ou fonctionnalités aimeriez-vous voir ajoutés aux futurs modules caméra de Raspberry Pi ?Comment ce nouveau module pourrait-il améliorer les projets de villes intelligentes dans votre région ?