Caractéristiques principales

Double processeur Arm Cortex-M33 ou double processeur Hazard3 RISC-V à 150 MHz

520 Ko de SRAM sur la puce

Réseau local sans fil 802.11n à 2,4 GHz et Bluetooth 5.2 (Raspberry Piico 2 W uniquement)

Compatibilité logicielle et matérielle avec le Raspberry Pi Pico 1

Programmation par glisser-déposer à l'aide de la mémoire de masse via USB

Le module en cascade permet de souder directement sur les cartes porteuses.

ARM TrustZone pour Cortex-M

Signature de démarrage optionnelle, appliquée par la ROM de masquage sur puce, avec empreinte digitale de la clé dans l'OTP

Stockage OTP protégé pour la clé de décryptage de démarrage optionnelle

Filtrage global du bus en fonction des niveaux de sécurité/privilèges Arm ou RISC-V

Périphériques, GPIO et canaux DMA assignables individuellement aux domaines de sécurité

Atténuation matérielle des attaques par injection de fautes

Accélérateur SHA-256 matériel

Domotique : Contrôle à distance des lumières, des thermostats ou des caméras de sécurité.

Capteurs intelligents : Mesure et transmission de données environnementales (température, humidité, qualité de l’air).

Projets éducatifs : Initiation à la programmation et à l’électronique dans les écoles ou les universités.

Prototypes industriels : Développement rapide de systèmes connectés pour des usages spécifiques.

Le Raspberry Pi utilise à nouveau le RP2350, son propre microcontrôleur bien documenté

Un outil pour démocratiser l’innovation

Le Pico 2 W s'inscrit dans la continuité du Raspberry Pi Pico, lancé en 2021, mais il se distingue par une fonctionnalité cruciale : la connectivité Wi-Fi intégrée. Ce module sans fil, compatible avec la norme 802.11 b/g/n, constitue une évolution notable, car il permet aux utilisateurs de concevoir des projets connectés sans avoir recours à des composants supplémentaires. Cela simplifie le processus de développement et réduit les coûts globaux des projets IdO.Sous son boîtier minimaliste, le Pico 2 W embarque le microcontrôleur maison RP2040, qui repose sur un processeur dual-core ARM Cortex-M0+ cadencé à 133 MHz. Conçu pour offrir un équilibre entre performance et efficacité énergétique, ce processeur est accompagné de 264 Ko de SRAM, un chiffre modeste mais suffisant pour les projets ciblés. Le module peut également être associé à une mémoire flash externe pouvant aller jusqu'à 16 Mo, permettant ainsi une flexibilité accrue pour les applications complexes.Le Raspberry Pi Pico 2 W se distingue par ces spécifications techniques :L'entreprise met en avant des fonctionnalités de sécurité robustes et entièrement documentées :Le Pico 2 W se positionne comme un choix intéressant pour une variété de projets IdO :Mais qu'est-ce qu'un microcontrôleur ? Comme leur nom l'indique, les microcontrôleurs permettent de contrôler d'autres composants ou appareils électroniques. Les Raspberry Pis ordinaires sont des ordinateurs monocartes à usage général, tandis que les microcontrôleurs sont spécifiquement conçus pour interagir avec d'autres éléments.Les microcontrôleurs sont généralement bon marché, petits et très économes en énergie. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, le Pico 2 W possède des dizaines de broches d'entrée et de sortie sur les côtés (les petits trous jaunes tout autour de la carte) avec lesquelles il communique avec d'autres composants.Les amateurs commencent généralement à développer un projet basé sur un microcontrôleur à l'aide d'une planche à pain afin d'éviter les soudures. Plus tard, ils peuvent souder le microcontrôleur à d'autres composants.Contrairement aux ordinateurs Raspberry Pi traditionnels, les microcontrôleurs n'utilisent pas de système d'exploitation à part entière. Votre code s'exécute directement sur la puce.Outre C et C++, la Pico 2 W prend en charge MicroPython, un langage inspiré de Python pour les microcontrôleurs, pour le développement. La nouvelle carte conserve la compatibilité matérielle et logicielle avec les cartes de la génération précédente.La nouvelle Pico 2 W de 7 $ est dotée d'un processeur à double cœur et à double architecture cadencé à 150 MHz. Lors du développement pour le microcontrôleur, vous pouvez choisir entre une paire de cœurs Arm Cortex-M33 et une paire de cœurs RISC-V Hazard 3 à matériel ouvert.Les cœurs Arm Cortex-M33 sont largement utilisés dans le monde des microcontrôleurs, mais certains pourraient préférer les cœurs RISC-V. Tout est configurable par logiciel, de sorte que vous n'avez pas à choisir un microcontrôleur plutôt qu'un autre lorsque vous commandez de nouvelles cartes.Le Pico 2 W dispose de 4 Mo de mémoire flash embarquée pour stocker votre code, tandis que le RP2350 dispose de 520 Ko de mémoire SRAM embarquée. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une bête de calcul. Il s'agit d'un microcontrôleur !En ce qui concerne les capacités sans fil, le Pico 2 W prend en charge le Wi-Fi (2,4 GHz 802.11n) et le Bluetooth 5.2. Il aurait été intéressant d'avoir une prise en charge 5 GHz pour plus de polyvalence, mais peut-être l'obtiendrons-nous avec la prochaine révision.Si vous n'avez pas besoin de fonctionnalités sans fil pour des raisons de prix ou de certification de conformité, Raspberry Pi propose également le Pico 2 sans cette fonctionnalité pour 5 $.Malgré ses limitations, le Raspberry Pi Pico 2 W illustre parfaitement l’objectif de Raspberry Pi : mettre des outils puissants à la portée de tous. À un moment où les solutions IdO gagnent en popularité dans des domaines aussi variés que la santé, l’agriculture et l’éducation, le Pico 2 W offre une base simple et accessible pour expérimenter avec des projets connectés.Pour les écoles et les universités, ce microcontrôleur représente une opportunité unique d’initier les étudiants à la programmation et aux systèmes embarqués. Pour les passionnés d’électronique, il ouvre la porte à des projets innovants à moindre coût. Et pour les développeurs professionnels, c'est un choix intéressant pour le prototypage rapide ou les déploiements à faible coût.Source : Raspberry Pi Pico 2 W