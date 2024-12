Raspberry Pi 5 ajoute officiellement le support de Steam Link

Envoyé par L'équipe Raspberry Pi Envoyé par

Steam Link s'attaque en fait à des défis assez difficiles à relever pour nous permettre de jouer à distance à des jeux à forte composante graphique. Tout d'abord, le partage d'écran n'est normalement pas optimisé pour l'envoi d'images de haute qualité, puisqu'il faut travailler dur pour maintenir le débit et la latence à un niveau bas ; on ne transmet normalement pas non plus l'audio en même temps que la vidéo, et il faut faire un peu de magie pour parler aux contrôleurs de jeu.



Les gens intelligents de Valve ont donc résolu avec succès quelques problèmes difficiles pour réaliser ce projet.



Comment installer Steam Link sur le Raspberry Pi 5 ?

sudo apt update ;

sudo apt upgrade ;

sudo apt install steamlink ;

steamlink.

Cela fait plus d'un an que le Raspberry Pi 5 a été lancé, et depuis lors, l'ajout du support de Steam Link est l'une des demandes les plus populaires sur les sites communautaires tels que Reddit, ainsi que sur le site Web de la communauté Steam. Si vous faites partie de cette cohorte, Valve a enfin de bonnes nouvelles.Pour le contexte, Steam Link était un petit dispositif développé par Valve qui permettait de diffuser des jeux vidéo depuis un ordinateur vers d'autres appareils. Il permettait de jouer à des jeux sur un écran ou un appareil différent, comme une grande télévision, tout en utilisant la puissance de calcul de l'ordinateur. L'utilisateur de Steam Link avait notamment besoin d'une connexion Internet forte, d'un câble Ethernet et de quelques ajustements de configuration.Valve a discrètement mis fin à l'équipement Steam Link en novembre 2018, mais le projet n'a pas été enterré pour autant. Valve propose de nos jours une application logicielle Steam Link pour les appareils mobiles et les téléviseurs intelligents sur le magasin officiel de Steam. Steam Link est également disponible en tant que logiciel pour les microordinateurs Raspberry Pi . Et l'équipe Raspberry Pi vient d'annoncer le support de Steam Link pour le Raspberry Pi 5.L'équipe Raspberry Pi a reçu l'aide de Sam Lantinga, ingénieur de Valve, pour rendre possible cette mise à jour. Sam Lantinga est également le développeur de SDL, une bibliothèque de programmation multimédia simple. Il travaille depuis un petit moment à faire fonctionner Steam Link sur Raspberry Pi 5.Comme l'explique l'équipe Raspberry Pi dans un billet de blogue, la méthode précédente utilisée pour faire fonctionner Steam Link sur Raspberry Pi OS ne fonctionnait plus très bien après qu'elle a abandonné les bibliothèques multimédias à code source fermé de Broadcom, et avec Wayland, une approche différente était nécessaire. Sam Lantinga a travaillé avec l'équipe du logiciel Raspberry Pi pour utiliser leur matériel de la manière la plus efficace possible.Depuis Steam Link 1.3.13 pour la petite carte, les unités Raspberry Pi 5 peuvent prendre en charge jusqu'à 1080p à 144 images par seconde (FPS) sur le protocole H.264 et 4k à 60 FPS ou 1080p à 240 FPS, en supposant que votre ordinateur de jeu principal et votre réseau puissent le prendre en charge.L'installation de Steam Link sur votre Raspberry Pi 5 est très simple. Tout ce que vous avez à faire est de lancer quelques commandes dans le terminal, dont les suivantes :Toutefois, il convient de noter que ces commandes doivent être saisies dans l'ordre pour que l'installation et l'ouverture de l'application Steam Link soient réussies et que vous puissiez profiter de résolutions de diffusion de haute qualité, notamment 4K à 60 images par seconde ou 1080p à 240 images par seconde.Source : Raspberry Pi Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'ajout du support de Steam Link au Raspberry Pi 5 ?