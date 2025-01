Le Raspberry Pi 5 de 16 Go suscite un débat sur la mission originale du microcontrôleur

Quelques cas qui pourraient justifier le besoin d'un Raspberry Pi 5 de 16 Go de RAM

Le Raspberry Pi est comme un mini-ordinateur que vous pouvez tenir dans la main. C'est un petit appareil, bon marché et polyvalent, conçu pour permettre aux utilisateurs d'apprendre, bricoler et créer toutes sortes de projets électroniques ou informatiques. La Fondation Raspberry Pi a annoncé le Raspberry Pi 5 à l'automne 2023, avec seulement deux choix de densité de mémoire : 4 Go et 8 Go. L'été 2024, la Fondation a lancé le Raspberry Pi 5 avec 2 Go de RAM Le Raspberry Pi 5 de 2 Go de RAM est destiné aux « applications sensibles au coût ». Aujourd'hui, le fabricant d'ordinateurs monocartes lance un Raspberry Pi 5 avec 16 Go de RAM. La version de 16 Go de RAM est disponible en vente dès maintenant à 120 dollars. L'augmentation de la mémoire pourrait se traduire une légère amélioration des performances, notamment en matière de rapidité et d'efficacité, mais cette variante suscite un certain nombre de critiques.La mémoire supplémentaire est toujours la bienvenue, mais ce nouvel ordinateur monocarte suralimenté est à mille lieues des humbles origines du Raspberry Pi, que les acheteurs pouvaient se procurer pour environ 30 dollars. Les premières versions étaient livrées avec seulement 256 Mo. Aujourd'hui, les passionnés peuvent acheter une version beaucoup plus rapide qui comprend 16 Go, mais le prix est nettement plus élevé. Cependant, cela en vaut-il la peine ?Le nouvel appareil a déclenché un débat sur le fait que Raspberry Pi s'éloigne de sa mission originale : « fournir un microcontrôleur bon marché et polyvalent ». Les spécifications et les prix ont progressivement augmenté au fil des années après le lancement de 2012. Les utilisateurs peuvent acheter un Raspberry Pi 5 de 8 Go pour environ 80 $, mais la version de 16 Go fait passer ce prix de liste au-delà de la barrière des 100 $, à 120 $. Cela fait beaucoup d'argent.Les acheteurs potentiels devraient réfléchir longuement et sérieusement à la raison pour laquelle ils ont besoin de cette mémoire supplémentaire. Peut-être pour faire tourner un grand nombre de conteneurs, ou pour faire fonctionner des applications très gourmandes en mémoire vive ?Les mises à jour ont transformé le Raspberry Pi 5 en un appareil assez rapide, assez pour compenser les augmentations de prix inévitables pour les versions avec moins de RAM, mais peut-être pas pour l'incarnation 16 Go, ce saut de 40 $ pique. En effet, il y a une augmentation d'environ 10 $ pour passer de 2 Go à 4 Go, et de 20 $ pour passer de 4 Go à 8 Go. Donc, si la séquence 1, 2, 4 peut plaire aux ingénieurs, elle peut ne pas plaire à votre portefeuille.Eben Upton, PDG de Raspberry Pi Ltd, a déclaré : « le triplement des performances entre le Raspberry Pi 4 et le Raspberry Pi 5 ouvre la voie à des cas d'utilisation tels que les grands modèles de langage et la dynamique des fluides computationnelle, qui bénéficient d'une plus grande capacité de stockage par cœur ». Toutefois, si vos besoins ne vous permettent pas d'avoir autant de données dans la RAM, il n'y a pas grand-chose d'autre dans le Raspberry Pi 5.Pour justifier l'importance de la nouvelle itération du Raspberry Pi 5, Eben Upton a ajouté : « alors que le Raspberry Pi OS est très soigné du point de vue de l'empreinte mémoire, les distributions plus génériques ont tendance à utiliser un peu plus d'espace : on pourrait imaginer que quelqu'un qui veut faire tourner Ubuntu choisisse la variante de 16 Go pour compenser cela ». En gros, la version de 16 Go de RAM a probablement été lancée pour ces raisons :En fin de compte, le Raspberry Pi 5 de 16 Go est-il bon ? Selon certains critiques, la réponse est oui, mais avec plus de réserves qu'auparavant. Tout dépend si vous avez besoin de cette RAM supplémentaire, ce qui n'est probablement pas le cas de la plupart des utilisateurs de l'ordinateur monocarte.Si vous faites partie de cette catégorie de clients, vous pourriez peut-être vous contenter des versions 8 Go ou même 4 Go du Raspberry Pi 5 et dépensez l'argent que vous économiserez en achetant des périphériques passionnants qui peuvent être branchés sur un Pi.Ou, si vous avez une charge de travail qui bénéficierait de la RAM supplémentaire et que vous avez abandonné le Raspberry Pi 5 pour cette raison, alors la version de 16 Go vaut la peine d'être examinée. Mais n'oubliez pas que le prix a élevé le petit ordinateur à un niveau tel qu'il existe de nombreuses autres options.Sources : Raspberry Pi Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du nouveau Raspberry Pi 5 de 16 Go de RAM ?Selon vous, pourquoi dépenser 120 dollars pour acheter un Raspberry Pi ?