Le nouveau superordinateur d'Oracle a 1 060 Raspberry Pi, fonctionne sous Oracle Autonomous Linux, Et il s'agit d'une machine super « cool » 0PARTAGES 6 0 Oracle a présenté le lundi, lors de l’édition 2019 de la convention Oracle OpenWorld (OOW), un superordinateur unique en son genre. Il s’agit d’une combinaison de 1 060 Raspberry Pi en un puissant cluster. Selon ServeTheHome, qui a eu l’occasion de vérifier ce cluster lors du salon, le superordinateur comporte des racks contenant chacun 21 planches Raspberry Pi 3 B+. Pour que tout fonctionne bien ensemble, le système fonctionne sous Oracle Autonomous Linux.





ServeTheHome a dit dans son rapport publié lundi dernier que l'alimentation électrique du cluster n'est pas fournie via PoE (Power over Ethernet), ce qui aurait beaucoup aidé avec les câbles, d’après lui. Mais l’équipe d’Oracle a dit au site Web que dans une telle installation, la pénalité de chaleur et d'électricité ainsi que le coût du HAT (carte d'extension) du PoE était trop élevé. Au lieu de cela, la solution d’Oracle utilise un ensemble d'alimentations USB.



En effet, les ingénieurs d'Oracle ont créé des supports imprimés 3D personnalisés pour aider à prendre en charge tous les 21 nœuds Raspberry Pi 3 B+ dans chaque rack ainsi que les composants de connexion. Ils ont ensuite connecté les nœuds Raspberry Pis à une série de commutateurs (Ubiquiti UniFi Switch 48s) et les ont reliés en amont avec des émetteurs-récepteurs SFP+ 10GbE. L’ensemble des Raspberry Pis est alimenté par une série d'alimentations USB. Et enfin, il y a un serveur de stockage central (un serveur rebaptisé Supermicro 1U Xeon) qui démarre l'ensemble du supercalculateur en réseau.





Lorsque ServeTheHome a demandé pourquoi il y a 1060 nœuds Raspberry Pi 3 B+, l’équipe Oracle a répondu que le choix était basé sur les dimensions physiques de la solution ainsi que sur le fait d'avoir des pièces de rechange « juste au cas où ». Le site Web a voulu savoir également pourquoi un cluster Raspberry Pi 3 B+ au lieu de virtualiser un serveur Arm existant. La réponse était qu' « ...un gros cluster est cool ». ServeTheHome a également rapporté qu'il a fallu environ une journée à Oracle pour déballer les 1060 nœuds.



Le superordinateur Oracle Raspberry Pi ne va peut-être pas occuper une place parmi les supercalculateurs plus puissants au monde de la liste du Top500 en novembre prochain, mais l’initiative enseigne un certain nombre de principes fondamentaux du cluster, d’après ServeTheHome. Il est fait d’une combinaison du nano-ordinateur monocarte Raspberry Pi 3 modèle B+.



Le Raspberry Pi 3 Modèle B+ est doté d'un processeur quad-core 64-bit Broadcom ARM Cortex A53 de 1,4 GHz. La Fondation Raspberry Pi l’a



Le supercalculateur ne sera peut-être pas commercialisé, mais c'est un très bel exemple de ce que vous pouvez faire avec un ordinateur à 35 $. Selon ServeTheHome, Oracle l’a présenté à Oracle OpenWorld 2019 dans le cadre des programmes de relations avec les développeurs de l'entreprise. Le rapport mentionne également que le nouveau superordinateur d'Oracle a attiré pas mal de participants lors du salon qui a eu lieu du 16 au 19 septembre à San Francisco.



