Un tour sur le site d’Ebay Australie permet de vérifier que les ordinateurs monocartes Raspberry Pi sont bien disponibles à la vente sur la plateforme. L’on note néanmoins que Little Bird Company qui en vend sur ledit espace en ligne n’apparaît pas comme vendeur dudit matériel. L’entreprise le fait savoir en publiant une note d’information des responsables de la plateforme de commerce en ligne à son intention : « Le matériel, les logiciels, les éléments et informations qui permettent ou incitent à commettre des infractions ne sont pas permis. Exemples : logiciels ou appareils conçus pour contourner des protections de droits d’auteur ; les modchips conçus pour permettre de jouer à des jeux vidéo piratés sur des consoles de jeux ; […] »En cas de généralisation de la mesure sur la plateforme les enseignants risquent d’être mis à mal. En effet, la Fondation Raspberry Pi vient de lancer le Raspberry Pi 400 et en a profité pour faire le point sur le public cible : les enfants en premier pour ce qui est de l’initiation à la programmation, ce, même si la nouvelle plateforme est susceptible d’intéresser les développeurs informatiques confirmés. La mise en regard de la note d’information d’Ebay Australie et les utilisations « correctes » de la plateforme fait l’objet de controverse.Elle n’est pas sans faire penser à la récente émission par la RIAA ou Recording Industry Association of America – association interprofessionnelle de défense des intérêts de l'industrie du disque aux États-Unis – d’une requête DMCA adressée à la plateforme GitHub en lien avec la présence sur ses serveurs du dépôt dénommé Youtube-dl. La base de code qui sert de socle aux outils de téléchargement de vidéos sur diverses plateformes est désormais hors ligne. Cette demande sort du canevas classique des requêtes DMCA dont on sait qu’elles sont destinées à être utilisées pour déclencher le retrait de contenu protégé par le droit d'auteur et hébergé sur des sites web sans l'autorisation du détenteur du droit d’auteur. À date, une copie de sauvegarde du dépôt est disponible sur Gitlab à côté d’autres à nouveau postées sur GitHub par des contestataires désormais sous le coup de menaces de suspension d’accès à leurs comptes Ces développements sur Youtube-dl en particulier suggèrent que les règles actuelles du DMCA sont peut-être trop strictes dans certains cas. En effet, Youtube-dl a des utilisations qui ne violent pas les droits d’auteur. « youtube-dl est très utile à de nombreux égards : il permet la lecture de vidéos sur des appareils dont l'interface web n'est pas adaptée (par exemple Raspberry Pis), il permet la lecture pour les utilisateurs handicapés, il alimente des projets de recherche qui analysent les vidéos et l'on peut simplement regarder des vidéos lorsqu'il n'y a pas de connexion internet stable. Cela devrait être autorisé sans équivoque et même soutenu pour le bien de la société, tout en conservant la possibilité pour les producteurs de contenu de bénéficier de leurs créations », souligne Philipp Hagemeister qui assurait auparavant la maintenance du dépôt Youtube-dl.Le cas Youtube-dl et celui des Raspberry Pi sur Ebay ont un dénonimateur commun : l’analogie avec un couteau. C’est un outil et en tant que tel il peut servir à faire la cuisine ou à ôter la vie. À date, on trouve encore des couteaux à la vente sur Ebay Australie.Sources : Twitter Qu’en pensez-vous ?