L’idée derrière l’ajout du dépôt apt Microsoft est de permettre l’utilisation aisée de l’environnement de développement Visual Studio Code. En fait, le dépôt en question est celui du très couru éditeur de Microsoft. Le Raspberry Pi est désormais l’une des plus grosses portes d’entrée à la programmation sur de l’embarqué pour les écoles. Du coup, la manœuvre permet aux plus jeunes de ne pas avoir à jouer aux geeks pour pouvoir faire usage de Visual Studio. Elle fait néanmoins l’objet de controverse quant à l’approche de sa mise en œuvre par la fondation Raspberry Pi.Et pour cause, l’installation du dépôt se fait de façon silencieuse, sans le consentement de l’utilisateur. La Fondation n’a pas préparé les utilisateurs à un tel changement au travers d’un billet de blog dédié. Elle renchérit même en disant que « c’est ainsi qu’elle procède tout le temps [pour des problèmes similaires] sans informer les possesseurs de sa gamme d’ordinateurs monocarte. » Des utilisateurs n’ont pas été sans rappeler les tensions entre linuxiens et Microsoft à propos de télémétrie. En effet, chaque apt-get update provoque une connexion avec les serveurs Microsoft. La firme de Redmond pourrait donc identifier des personnes comme étant des utilisateurs de Raspberry Pi OS lorsqu'ils accèdent à certains services comme Bing ou GitHub (propriété de Microsoft) et ensuite construire un profil pour de la publicité ciblée avec cette information.Après les Raspberry Pi ne sont pas des plateformes ouvertes de façon totale. Elles s’appuient sur du firmware propriétaire fermé, ce qui constitue un vecteur supplémentaire de pistage en ligne. Plusieurs systèmes d’exploitation alternatifs à Raspberry Pi OS sont disponibles pour les tiers désireux de limiter des accès de ce type par la voie du système d’exploitation : Arch Linux, Ubuntu, OpenSUSE, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. Une autre approche consiste à bloquer Visual Studio Code si l’on désire continuer de faire usage de Raspberry Pi OS. Visual Studio Code lui-même étant doté d’options de télémétrie, penser à faire usage de Visual Studio Codium.Qu’en pensez-vous ?