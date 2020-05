Nouveau Raspberry Pi 4 : le modèle 8 Go de RAM est disponible pour 75 dollars, Et vous obtenez un nouveau système d'exploitation 64 bits, le "Raspberry Pi OS" 0PARTAGES 4 0 La Fondation Raspberry Pi a lancé un nouveau modèle de son nano-ordinateur monocarte qui vient avec le double de la mémoire vive maximale disponible sur la quatrième version de l’appareil : le Raspberry Pi 4 à 8 Go. Vous pouvez avoir le nouvel appareil à 75 dollars. Pour profiter de l'augmentation de la mémoire vive, la fondation sort également une nouvelle version 64 bits de son système d'exploitation encore en version bêta. Le nouveau Raspberry Pi 4 est par ailleurs identique à l'appareil annoncé en juin de l'année dernière, mis à part quelques changements pour optimiser l’augmentation de la mémoire vive.



Il y a presque un an que la Fondation Raspberry Pi a annoncé





Un inconvénient avec le Raspberry Pi 4 est qu'il utilise plus de puissance. Mais la Fondation dit avoir également fait un effort à ce niveau pour réduire la consommation d'énergie en veille et en charge de l'appareil, et passer à la conformité OpenGL ES 3.1 dans la dernière mise à niveau. Un travail est en cours sur un pilote Vulkan, et le nouveau Raspberry Pi est livré avec « un mode de démarrage réseau PXE et un prototype de mode de démarrage de stockage de masse USB en version bêta - tout cela en plus de la série habituelle de corrections de bogues, d'ajouts de fonctionnalités et de sauts de version du noyau », a déclaré jeudi dans un article de blog Eben Upton, PDG de Raspberry Pi Trading et cofondateur de The Raspberry Pi Foundation. Le mode de démarrage réseau PXE avait été lancé avec certaines précédentes versions de Pi (2B v1.2, 3B, 3B +), mais n’a pas été ajouté au Pi 4 dès le lancement.



Une variante 8 Go du Raspberry Pi 4 disponible immédiatement à 75 dollars



Eben Upton a déclaré que lorsque la Raspberry Pi 4 Model B a été lancée il y a un an, la Fondation avait déjà envisagé la possibilité d'un Pi 4 de 8 Go. Même le guide du débutant de la Raspberry Pi faisait référence à une variante de 8 Go, tandis que la puce Broadcom BCM2711 de la Pi 4 prend en charge jusqu'à 16 Go de SDRAM LPDDR4.



« Le véritable obstacle à notre offre d'une variante à plus grande mémoire était l'absence d'un boîtier LPDDR4 de 8 Go », a déclaré Upton. « Ceux-ci n'existaient pas (du moins sous une forme que nous pouvions aborder) en 2019, mais heureusement, nos partenaires de Micron ont proposé une pièce adéquate au début de l'année ».



A quoi va servir une plus grande quantité de mémoire vive de 8 Go ? Selon la Raspberry Pi Foundation, cette mémoire supplémentaire devrait être utile pour compiler de gros logiciels, exécuter de lourdes charges de travail sur les serveurs ou simplement ouvrir plusieurs onglets de navigateur à la fois. C’est sûr qu'il ne faudra pas longtemps à la communauté pour trouver de nombreuses utilisations intéressantes.



En avril, Upton a révélé que les mesures de verrouillage prises lors de la pandémie de coronavirus covid-19 avaient provoqué une hausse des ventes de Raspberry Pi, les gens cherchant des outils informatiques bon marché pour travailler à domicile et apprendre. Cependant, le covid-19 a également provoqué un retard de trois mois sur le lancement de la variante 8 Go de Pi 4, car l’apparition du virus à l’Extrême-Orient a perturbé l'approvisionnement en inducteurs, a déclaré Upton.



Les ingénieurs de Raspberry Pi ont dû revoir la disposition de la carte du Raspberry Pi 4 de 8 Go afin qu'elle puisse fournir les courants de pointe plus élevés requis par le nouveau boîtier de mémoire. Selon Upton, la refonte comprenait le déplacement des composants de l'alimentation électrique et la suppression d'une alimentation à découpage sur le côté droit de la carte, à côté des prises USB 2.0. Les ingénieurs ont également ajouté un nouveau commutateur à côté du connecteur d'alimentation USB-C. Le Raspberry Pi 4 de 8Go est disponible immédiatement au prix de 75 dollars seulement.





Bien que de nombreux commentateurs aient accueilli favorablement l’augmentation de la mémoire vive, l’un d’eux a écrit : « Je ne pense pas qu'avec le Rasp4, la RAM était un problème pour le faire passer à 8 Go. Je l'accueille toutefois à bras ouverts ». « Je suis d'accord, je pense que la plupart des projets Raspberry préfèrent un coût moindre plutôt qu'une plus grande quantité de mémoire vive qu'ils n'utiliseront probablement jamais », a écrit un autre. « Mais c'est excellent pour les personnes qui les utilisent comme ordinateurs principaux », a répondu un autre.



Un nouveau système d'exploitation 64 bits pour tirer parti de l’augmentation de la mémoire vive : le "Raspberry Pi OS"



La fondation a décidé de rebaptiser son système d'exploitation officiel Raspbian en "Raspberry Pi OS". Ce changement a pour but de permettre aux nouveaux utilisateurs de trouver plus facilement le système d'exploitation recommandé pour Raspberry Pi. Et le système d'exploitation Raspberry Pi est désormais également disponible sous forme d'image 64 bits en plus de l'image 32 bits existante. Selon Upton, l'image 64 bits est destinée aux utilisateurs expérimentés qui souhaitent mapper les 8 Go dans l'espace d'adressage d'un seul processus.



« Notre image de système d'exploitation par défaut utilise un noyau LPAE 32 bits et un userland 32 bits. Cela permet à plusieurs processus de partager les 8 Go de mémoire, avec la restriction qu'aucun processus ne peut utiliser plus de 3 Go », a déclaré Upton. « Mais les utilisateurs intensifs, qui veulent être en mesure de faire correspondre les 8 Go à l'espace d'adressage d'un seul processus, ont besoin d'un espace utilisateur de 64 bits. Il existe déjà de nombreuses options, dont Ubuntu et Gentoo », a-t-il ajouté.



L’image du système d'exploitation 64 bits de Raspberry Pi « contient le même ensemble d'applications et le même environnement de bureau que vous trouverez dans notre image 32 bits habituelle, mais construite sur le portage de Debian arm64 », a dit le PDG de Raspberry Pi Trading. Elle est actuellement en version bêta et manque plusieurs fonctionnalités clés. Si vous préférez ne pas utiliser de logiciel bêta, d'autres systèmes d'exploitation 64 bits sont disponibles pour le Pi 4, comme Ubuntu et Gentoo.



Selon un commentateur, la bonne nouvelle c’est la sortie d’un système d’exploitation 64 bits Raspberry Pi : « Honnêtement, je pense que l'annonce du Raspbian 64 bits officiel à la fin est la plus grande nouvelle ». « Je pensais la même chose. Avoir un modèle de 8 Go est agréable au minimum pour tester que le système 64 bits fonctionne correctement au-delà de la limite de 4 Go d'un système 32 bits », a renchéri un autre. Et vous, qu’en pensez-vous ?



