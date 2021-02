processeur ARM Cortex-A72 64 bits quadricœur 1,5 GHz ;

graphiques VideoCore VI, supportant OpenGL ES 3.x ;

décodage matériel 4Kp60 de la vidéo H.265 (HEVC) ;

décodage matériel 1080p60 et encodage matériel 1080p30 de la vidéo H.264 (AVC) ;

deux interfaces HDMI, à des résolutions allant jusqu'à 4K ;

interface PCI Express 2.0 à voie unique ;

double affichage MIPI DSI et double interface caméra MIPI CSI-2 ;

1GB, 2GB, 4GB ou 8GB LPDDR4-3200 SDRAM ;

stockage Flash eMMC de 8 Go, 16 Go ou 32 Go en option ;

en option réseau sans fil 2.4GHz et 5GHz IEEE 802.11b/g/n/ac et Bluetooth 5.0 ;

gigabit Ethernet PHY avec support IEEE 1588 ;

28 broches GPIO, avec jusqu'à 6 × UART, 6 × I2C et 5 × SPI.

sudo apt update sudo apt install code -y

L’annonce de la prise en charge de Visual Studio Code sur Raspberry Pi a été faite le 12 février par Brilliant Jim Bennett, spécialiste Raspberry Pi chez Microsoft. Dans un billet de blog qui montre comment installer Visual Studio Code sur Raspberry Pi, Brilliant Jim Bennett qui est également l’auteur de plusieurs tutoriels sur Raspberry Pi se dit très optimiste quant à l’apport de Visual Studio Code au Raspberry Pi.« Je vois des enfants qui apprennent Python à l'école en utilisant un outil, par la suite, après l'école, ils apprennent le développement web dans un club de codage avec un autre outil. Ils peuvent maintenant faire les deux dans la même application, ce qui réduit la charge cognitive », a-t-il déclaré. « Ils n'ont plus qu'à apprendre un seul outil, un seul débogueur, une seule configuration. Combinez cela avec le nouveau Raspberry Pi 400 et vous obtenez une solution tout-en-un pour apprendre à coder », a-t-il ajouté. Rappelons que le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM de la taille d'une carte de crédit conçu par des professeurs du département informatique de l'université de Cambridge dans le cadre de la fondation Raspberry Pi.En fin d’année dernière, plus précisément en octobre 2020, les responsables du projet Raspberry Pi ont révélé le tout nouveau Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) qui est sorti sous une forme plus compacte et avec de nouveaux connecteurs. Destiné aux applications industrielles et commerciales, il succède aux Compute Module 3 et 3+ et est basé sur le Raspberry Pi 4 Model B, mais dans un format plus petit.Lors d’une présentation de ce Raspberry, Upton, le PDG de Raspberry Pi Trading avait déclaré : « Notre Compute Module 4 offre un changement radical en termes de performances par rapport à ses prédécesseurs : des cœurs de processeur plus rapides, un meilleur multimédia, plus de capacités d'interface et pour la première fois, un choix de densités de mémoire vive et une option de connectivité sans fil ». Voici, ci-dessous, le résumé des spécifications du Raspberry Pi Compute Module 4 de la fondation Raspberry Pi :Rappelons qu’il existe de nombreux systèmes d'exploitation compilés pour le processeur ARM de Raspberry. Ce sont de véritables systèmes d'exploitation, proposant tous des applications permettant un usage allant de la bureautique au multimédia. Pour Brilliant Jim, il existe déjà de grands éditeurs, mais rien de la trempe de Visual Studio Code. Le portage de Visual Studio Code sur le Raspberry Pi apporte un outil de développement exceptionnel à ce dernier.Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS. Il prend en charge la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code, la refactorisation du code, l'édition de texte générique, le contrôle du code source par git, ainsi que le développement web complet avec JavaScript, TypeScript et Node.js. Dans son billet de blog, Brilliant Jim a déclaré qu’avec le portage de Visual Studio Code sur le Raspberry Pi, il a vu réaliser son rêve. « J'attendais depuis des années que Visual Studio Code soit pris en charge sur Raspberry Pi, c'est enfin possible », a-t-il déclaré.Visual Studio Code est disponible via des paquets apt de Raspberry Pi OS (système d'exploitation libre et gratuit basé sur Debian optimisé pour fonctionner sur les différents Raspberry Pi). Après installation, Visual Studio Code peut être exécuté à partir du dossier Programmation dans le menu Raspberry Pi. La commande suivante permet de le télécharger et de l’installer.Source : Raspberry pi Quelle est votre expérience avec Visual Studio Code ou Raspberry Pi ?Quel est votre avis sur le portage de Visual Studio Code sur Raspberry Pi ?