Le Raspberry Pi 4 de 1 Go fait son retour

Tout ceci est temporaire

Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM de la taille d'une carte de crédit conçu par des professeurs du département informatique de l'université de Cambridge dans le cadre de la fondation Raspberry Pi. Il fut créé afin de démocratiser l'accès aux ordinateurs et au digital making. Le Raspberry Pi permet l'exécution de plusieurs variantes du système d'exploitation libre GNU/Linux, notamment Debian, et des logiciels compatibles. Il fonctionne également avec le système d'exploitation Microsoft Windows : Windows 10 IoT Core6, Windows 10 on ARM, celui de Google Android Pi7 et même une version de l'OS/MVT d'IBM accompagnée du système APL\3602.Uniquement la carte mère est fourni sans boîtier, câble d'alimentation, clavier, souris ni écran, dans l'objectif de diminuer les coûts et de permettre l'utilisation de matériel de récupération. Néanmoins, des « kits » regroupant le « tout en un » sont disponibles sur le web à partir de quelques dizaines d'euros seulement. Upton a exprimé l'espoir que l'augmentation de prix serait temporaire et a indiqué qu’il existe des signes précoces que la situation de la chaîne d'approvisionnement commence à se détendre. « Ces changements de prix ne sont pas là pour rester, a écrit Upton. Au fur et à mesure que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale s'atténuent, nous continuerons à réexaminer cette question, et nous voulons que les prix reviennent à leur niveau antérieur aussi vite que possible. »Étant donné que les semi-conducteurs sont très demandés dans ce secteur et leur offre est limitée : l'augmentation de la demande de produits électroniques pour le travail à domicile et les loisirs pendant la pandémie a dégénéré en achats de panique, les entreprises essayant de se procurer les composants dont elles ont besoin pour fabriquer leurs produits. « Nous nous attendons maintenant à ce que les défis de notre chaîne d'approvisionnement se poursuivent pendant une grande partie de 2022. Ces difficultés toucheront plus particulièrement nos produits les plus anciens, fabriqués en silicium 40 nm : en pratique, tout ce qui n'est pas un Raspberry Pi 4, un Raspberry Pi 400 ou un Compute Module 4 », souligne Upton. Dans cette optique, Raspberry Pi prévoit d’apporter plusieurs changements pour aider les clients.Les pénuries de puces de 40 nm signifient également que l'ancien Raspberry Pi 3B+ est dépriorisé en faveur d'autres variantes du Raspberry Pi 3 ; la société continue de fabriquer des produits plus anciens principalement pour les clients industriels et les systèmes embarqués qui doivent utiliser des cartes Pi spécifiques pendant de longues périodes. Upton recommande qu'à long terme, les clients qui utilisent le Pi 3B+ prévoient de migrer vers la version 1GB du Pi 4.Pour soutenir les nombreux clients industriels qui ont intégré la variante 2 Go du Raspberry Pi 4 dans leurs produits, la fondation Raspberry Pi réintroduit la variante 1 Go au prix de 35 dollars. Cela offre un certain degré de choix : moins de mémoire au même prix ; ou la même mémoire à un prix plus élevé. Upton indique que la fondation Raspberry Pi donnera la priorité au Compute Module 3, au Compute Module 3+ et au Raspberry Pi 3B, et privera le Raspberry Pi 3B+ de cette priorité.Les utilisateurs des modules de calcul auront bien sûr investi dans des conceptions et des stocks de cartes porteuses. Raspberry Pi 3B a une radio monobande, sans boîte de blindage ; de nombreux utilisateurs industriels auront fait des investissements importants dans les tests de conformité. En revanche, Raspberry Pi 3B+ utilise le même chipset sans fil que Raspberry Pi 4, avec la même certification modulaire de la FCC ; selon Upton, cette similitude se traduira par un coût de migration plus faible.« Aucune de ces décisions n'est acceptable. Dans toute l'histoire de Raspberry Pi, précise Upton nous n'avons jamais augmenté le prix d'un produit, et nous avons souvent choisir de réduire les prix. De même, la disponibilité à long terme de nos produits, sur stock, est un élément essentiel de notre proposition de valeur aux clients industriels. Mais cette série de changements temporaires est le meilleur moyen que nous ayons trouvé pour aider tous nos clients à traverser cette période étrange ». Ces changements de prix ne sont pas là pour rester. Au fur et à mesure que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale s'atténuent, la fondation Raspberry Pi continuerons à réexaminer cette question, et la structure indique que désire que les prix reviennent à leur niveau antérieur aussi vite que possible. Windows 11 est opérationnel sur le Raspberry Pi 4 . Le test a été effectué par la même équipe qui a réussi à installer Windows 10 sur le Raspberry Pi 4. Cependant, si l’utilisateur souhaite exécuter Windows sur Raspberry Pi, il doit auparavant utiliser la version Windows 10 IoT Core, une version allégée de son système d’exploitation Windows pour l’internet des objets. Elle offre donc une expérience Windows de base sans prise en charge des applications de bureau, car elle est conçue pour les appareils à faible puissance.Grâce au projet open source Wor (Windows on Raspberry), il est désormais facilement installer Windows sur ARM sur le Raspberry Pi. Contrairement à la version IoT Core de Windows, Windows 11 sur ARM ou Windows 10 sur ARM offrent une expérience de bureau complète sur le Raspberry Pi, et l'émulation est également prise en charge. Microsoft a récemment publié Windows 11 Build 22000.51 et le développeur Mario a réussi à faire fonctionner Windows 10 sur ARM avec succès sur la dernière version du Raspberry Pi 4 Model B. Comme prévu, la nouvelle version de Windows offre de meilleures performances que Windows 10 sur le Pi et elle peut exécuter le système d'exploitation plus facilement.Pour mémoire, avec ses 8GB de mémoire, ce Raspberry PI4 8GB est le plus puissant des PI4. Il offre une augmentation de la vitesse du processeur, des performances multimédias, de la mémoire et de la connectivité par rapport à la génération précédente du Raspberry Pi 3 Modèle B +, tout en maintenant la compatibilité avec les versions antérieures et une consommation électrique similaire. De plus, grâce à une révision 1.3, le Raspberry Pi 4 8GB peut supporter une mémoire plus importante.Source : Raspberry Pi Quel est votre avis sur l'augmentation des prix du Raspberry Pi ?Utiliseriez-vous le Raspberry Pi ? Pour quel type de projet le recommanderiez-vous ?