« N'attendez pas un Pi 5 l'année prochaine [2023] », déclare Upton. Il développe ensuite et explique que 2023 est une « année de reprise ». L'année de reprise est là pour aider Raspberry Pi et l'industrie technologique à se remettre du double coup de poing d'une pandémie et d'une pénurie mondiale de puces qui a provoqué un ralentissement dans le monde entier.Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM de la taille d'une carte de crédit conçu par des professeurs du département informatique de l'université de Cambridge dans le cadre de la fondation Raspberry Pi. Il fut créé afin de démocratiser l'accès aux ordinateurs et au digital making. Il permet l'exécution de plusieurs variantes du système d'exploitation libre GNU/Linux, notamment Debian, et des logiciels compatibles. Il fonctionne également avec le système d'exploitation Microsoft Windows : Windows 10 IoT Core6, Windows 10 on ARM, celui de Google Android Pi7 et même une version de l'OS/MVT d'IBM accompagnée du système APL\3602.« Nous ne voulons pas que les gens se retrouvent sur une liste d'attente, explique Upton. Nous voulons que les gens se réveillent le matin, veulent un Raspberry Pi, puis en obtiennent un à 9 heures le lendemain matin ». Eben Upton a annoncé le 20 octobre une hausse « temporaire » du prix du Raspberry Pi 4. Upton a indiqué que le prix du Pi 4 de 2 Go passerait de 35 à 45 dollars et qu'une version du Pi 4 avec 1 Go de RAM, précédemment abandonnée, serait réintroduite à 35 dollars.« En février de l'année dernière, nous avons annoncé que nous abandonnions la variante 1 Go du Raspberry Pi 4 et que nous faisions passer le produit 2 Go à notre prix de référence de 35 dollars. Malheureusement, l'augmentation des coûts causée par la pénurie actuelle signifie que ce produit n'est actuellement pas économiquement viable à ce prix réduit. Nous le ramenons donc temporairement à 45 dollars », a déclaré Eben Upton.L'introduction d'un Raspberry Pi 5 qui ne pourrait pas « s'adapter correctement » à la demande, ou qui grugerait l'approvisionnement d'autres appareils Pi, serait « un désastre », a déclaré Upton. Toutes les pénuries ne sont pas liées aux puces, note Upton. « Certaines concernent l'emballage, d'autres les capacités de test, d'autres encore les substrats. »N'attendez pas un Raspberry Pi 5 en 2023, déclare Eben Upton. Selon Upton, c'est au cours de la seconde moitié de 2023 que les problèmes de chaîne d'approvisionnement devraient s'atténuer, et c'est à ce moment-là qu'il sera temps de commencer à penser à une cinquième version du Raspberry Pi. Ce qui veut dire que cinq ans pourraient s'écouler entre les débuts du Pi 4 et du Pi 5 en juin 2019. Upton a souligné que les amateurs de Pi n'ont jamais eu à attendre environ trois ans pour une nouvelle Pi. Mais il a ajouté que ces dernières années, Raspberry Pi Trading, l'entité qui fabrique les Pi, a livré des mises à niveau dignes de ce nom pour les modèles existants.Le Raspberry Pi 400, par exemple, a intégré un Pi modèle 4 dans un clavier peu de temps après le lancement, tandis que le Raspberry Pi 4 a été mis à jour avec le double de RAM moins d'un an après son lancement. Upton a également rappelé aux spectateurs la myriade de mises à jour logicielles qui rendent le Pi intéressent. 2022.Quel est votre avis sur le sujet ?Utiliseriez-vous le Raspberry Pi ? Pour quel type de projet le recommanderiez-vous ?