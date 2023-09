Vient alors le Raspberry Pi 5

Processeur Arm Cortex-A76 quadricœur 64 bits à 2,4 GHz

GPU VideoCore VII, prenant en charge OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2

Double sortie d'affichage HDMI 4Kp60

Décodeur HEVC 4Kp60

SDRAM LPDDR4X-4267 (4 Go et 8 Go disponibles)

Wi-Fi 802.11ac double bande

Bluetooth 5.0 / Bluetooth basse consommation (BLE)

Interface de carte microSD haute vitesse avec prise en charge du mode SDR104

2 × ports USB 3.0, prenant en charge un fonctionnement simultané à 5 Gbit/s

2 × ports USB 2.0

Gigabit Ethernet, avec prise en charge PoE+ (nécessite un HAT PoE+ séparé, à venir)

2 × émetteurs-récepteurs de caméra/affichage MIPI à 4 voies

Interface PCIe 2.0 x1 pour périphériques rapides

Connecteur GPIO 40 broches standard Raspberry Pi

Horloge en temps réel

Bouton d'alimentation

De nouvelles fonctionnalités

Depuis 2012, la Fondation Raspberry Pi et sa branche commerciale conçoivent et vendent des ordinateurs monocarte bon marché qui ont à peu près la taille d'un jeu de cartes. Il est basé sur les systèmes Arm sur puce et propose tout ce que vous attendez d'un ordinateur de taille standard, comme des ports USB et une sortie HDMI, un port Ethernet pour la mise en réseau et bien plus encore.Au fil des années, le Raspberry Pi a acquis de nouvelles fonctionnalités, telles que la prise en charge du Wi-Fi et du Bluetooth.Les amateurs de technologie ont immédiatement commencé à jouer avec ces petits ordinateurs pour créer des serveurs multimédias, des consoles de jeux rétro, des tableaux de bord interactifs, des projets robotiques et bien plus encore. Le Raspberry Pi est un excellent moyen de débuter avec le codage et la mise en réseau.Peu de temps après cette première vague d’enthousiasme, les entreprises ont même commencé à utiliser Raspberry Pi comme contrôleurs industriels ou clients légers pour les bureaux. Cela a même conduit à des pénuries en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et tout simplement d’un trop grand succès.Après la plus longue attente entre les modèles phares du Raspberry Pi (le Raspberry Pi 4 est sorti en juin 2019), le Raspberry Pi 5 est enfin là ! Fin 2022, le PDG de Raspberry Pi, Eben Upton, a déclaré que nous ne verrions pas le Raspberry Pi 5 en 2023 et qu'il faudrait un an pour que le stock de Raspberry Pi s'améliore après une pénurie mondiale de puces. Mais il semble qu'Upton ait voulu offrir une surprise aux nombreux fans fidèles de Raspberry Pi. La monocarte est annoncée maintenant et vous pourrez en acheter une le 23 octobre.Le Raspberry Pi 5 prétend avoir deux à trois fois la puissance de traitement du Raspberry Pi 4, qui est déjà un puissant ordinateur monocarte. Disponible en capacités de 4 et 8 Go de RAM (avec des modèles de 1 et 2 Go à venir plus tard), le Raspberry Pi 5 a la même taille et la même forme de base que le modèle 4 B, mais ajoute un certain nombre de fonctionnalités demandées depuis longtemps, telles qu'un horloge en temps réel, un connecteur PCIe 2.0 et un bouton d'alimentation.Peut-être plus important encore, le Raspberry Pi est doté d'un nouveau processeur Quad Core 2,4 GHz, Cortex-A76 Arm (l'ancien modèle était à l'origine un Cortex-A72 fonctionnant à 1,5 GHz, mais une mise à jour du micrologiciel l'a porté à 1,8 GHz), un nouveau Southbridge qui promet d'améliorer le débit USB 3 et un nouveau GPU VideoCore VII qui fonctionne à 800 Mhz (contre 500 MHz VideoCore VI sur le Pi 4). Il y a une multitude de petites améliorations sur l'ensemble de la carte, notamment un connecteur de ventilateur intégré avec des trous de montage, des connecteurs de caméra plus rapides et doubles et un lecteur de carte microSD qui fonctionne avec des cartes à vitesse plus élevée.En ce qui concerne les prix, le Raspberry Pi 5 ne sera disponible qu'en deux variantes : une avec 4 Go de RAM pour 60 $ et une version 8 Go pour 80 $. Le prix d’entrée est beaucoup plus cher, mais le Raspberry Pi 4 est actuellement disponible avec 1 Go, 2 Go, 4 Go ou 8 Go de RAM. Lorsque vous comparez les deux modèles avec la même quantité de RAM, Raspberry Pi augmente les prix de 5 $.Spécifications techniques du Raspberry Pi 5 :Le Raspberry Pi 5 présente une similitude frappante avec le Raspberry Pi 4 et le 3B+. À première vue, il s’agit d’un autre design classique de carte Raspberry Pi, rappelant la refonte B+ de 2014, mais regardez d’un peu plus près ! Fini le jack composite 3,5 mm, donc pas de vidéo/audio analogique pour cette génération de Raspberry Pi.Les connecteurs de la caméra et de l’écran sont plus petits, correspondant au plus petit connecteur à 15 broches du Raspberry Pi Zero au lieu des 22 broches d’origine. Notons également qu'il y a désormais deux connecteurs l'un à côté de l'autre et que l'on peut désormais connecter deux caméras, deux écrans DSI ou un mélange des deux.Le Raspberry Pi 5 conserve les deux ports micro HDMI introduits avec le Raspberry Pi 4. Chaque port est capable d'une sortie 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Entre les ports micro HDMI se trouve un seul connecteur UART, celui-ci peut être utilisé avec le kit de débogage Raspberry Pi Pico ou utilisé pour établir des connexions UART avec d'autres microcontrôleurs.Les plus attentifs d'entre vous remarqueront que les ports USB et Ethernet sont inversés. Il semble que le Raspberry Pi 5 s'inspire des anciennes cartes. Le Raspberry Pi 4 a vu les positions des ports permutées, et maintenant elles ont été à nouveau inversées. Qu'est-ce que cela implique ? Tout simplement que le Raspberry Pi 5 aura besoin d'un nouveau boîtier. Mis à part les changements de port, il existe des différences subtiles qui rendront les boîtiers conçus pour les anciennes cartes Raspberry Pi modèle B non compatibles. Ce qui est intéressant, c’est que la fiche produit du Raspberry Pi 5 indique que « s’il est utilisé à l’intérieur d’un boîtier, celui-ci ne doit pas être couvert ».Abordons deux nouvelles fonctionnalités du Raspberry Pi 5. Tout d’abord, nous avons une batterie de secours pour l’horloge en temps réel. Oui, votre Raspberry Pi peut désormais conserver l'heure correcte sans avoir besoin d'un serveur NTP ou d'une carte d'extension occupant de l'espace sur le GPIO.L'autre nouveauté est un bouton power ! Certains peuvent se moquer de cet ajout, mais il s'agissait d'une fonctionnalité souvent demandée et qui a poussé certains fabricants à inventer leurs propres produits ou à acheter des produits tiers. Avec le Raspberry Pi allumé, une simple pression fait apparaître le menu d'arrêt/déconnexion. Une autre pression déclenchera un arrêt sécurisé. Cet arrêt s'apparente davantage à une veille, le Raspberry Pi consommant 1,4 W. Une pression sur le bouton d'alimentation démarrera le Raspberry Pi 5. Vous pouvez également programmer le système d'exploitation pour que le bouton fasse autre chose, car il s'agit d'un bouton momentané plutôt que d'un interrupteur d'alimentation qui coupe l'électricité.Une chose qui reste la même est le désormais omniprésent GPIO à 40 broches. Introduit pour la première fois avec le Raspberry Pi B+ en 2014, le GPIO à 40 broches a également introduit la norme HAT (Hardware Attached on Top). Norme similaire aux Shields d'Arduino, les HAT offraient un modèle de conception standard et une standardisation électronique pour la sélection croissante de modules complémentaires. Le GPIO du Raspberry Pi 5 est essentiellement le même que sur les modèles précédents, mais avec quelques changements en cours de route.Source : Raspberry Pi Que pensez-vous du rapport du Raspberry Pi en général et du Raspberry Pi 5 en particulier ?Comprenez-vous l'augmentation du prix ? Seriez-vous tenté par le Raspberry Pi 5 tout de même ?Que pensez-vous des ajouts comme la batterie de secours pour l'horloge en temps réel ou le bouton power ?Quels sont les projets que vous aimeriez réaliser avec le Raspberry Pi 5 ?Quels sont les avantages et les inconvénients du Raspberry Pi 5 par rapport à d’autres ordinateurs monocartes ?