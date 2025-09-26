Lancement du Raspberry Pi 500+, un PC tout-en-un ultime basé sur le Raspberry Pi 5, avec le système d'exploitation Raspberry Pi OS basé sur Debian préinstallé, en vente dès maintenant au prix de 200 dollars

Une souris Raspberry Pi

Une alimentation USB-C Raspberry Pi 27 W

Un câble micro HDMI vers HDMI de 2 mètres

Une copie du guide du débutant Raspberry Pi, 5e édition

Les commutateurs sont la clé

État solide

Un Raspberry Pi 5 puissant



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 609 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

« À l'automne 2020, nous avons lancé le Raspberry Pi 400, notre premier PC tout-en-un. Le Raspberry Pi 400 a remporté un franc succès auprès des amateurs, et des milliers d'exemplaires ont été distribués par la Fondation dans le cadre de son programme Pi Drop. Lorsque nous avons lancé le successeur du Raspberry Pi 400, le Raspberry Pi 500, l'année dernière, des observateurs attentifs ont remarqué certaines sections non peuplées du circuit imprimé (notamment le connecteur M.2 et les circuits de support) et se sont demandé si un autre produit était en préparation. Ce produit est le Raspberry Pi 500+, qui pousse à l'extrême tous les aspects du concept de PC tout-en-un. », a déclaré la Fondation Raspberry Pi.Le Raspberry Pi 500+ est basé sur la plateforme Raspberry Pi 5. Il est équipé d'un processeur quadricur Arm Cortex-A76 cadencé à 2,4 GHz, de 16 Go de RAM, d'un disque SSD de 256 Go préinstallé, d'une double sortie d'affichage 4K, d'une connexion Wi-Fi double bande et bien plus encore. Son prix est de 200 dollars, mais il existe également une version Desktop Kit à 220 dollars, qui comprend en plus :La plus grande amélioration par rapport à son prédécesseur, le Raspberry Pi 500, est le clavier. Le Raspberry Pi 500+ est équipé d'un clavier mécanique avec des commutateurs Gateron KS-33 Blue avec une tige personnalisée RAL 7001 Silver Grey qui offrent une sensation tactile et un retour sonore à chaque pression sur une touche. Des LED RGB adressables individuellement fournissent un rétroéclairage programmable, et avec un RP2040 fonctionnant sous QMK comme contrôleur, un port Doom vers le clavier lui-même est certainement juste une question de temps. Chaque capuchon de touche à profil bas conçu sur mesure est peint au pistolet, puis gravé au laser pour permettre au rétroéclairage de briller à travers la légende.Pour les utilisateurs qui préfèrent des touches plus hautes (ou simplement différentes), le Raspberry Pi 500+ est compatible avec la plupart des jeux de touches disponibles sur le marché secondaire. Un extracteur de touches est inclus pour faciliter la tâche aux passionnés qui souhaitent personnaliser leur configuration.Le Raspberry Pi 500+ partage les mêmes composants internes de base que le Raspberry Pi 500, mais il comporte en plus un connecteur M.2 et les circuits de support nécessaires, ainsi qu'un SSD Raspberry Pi de 256 Go avec le système d'exploitation Raspberry Pi OS préinstallé. Cet emplacement est compatible avec les cartes au format 2280, il sera donc facile de passer à un disque plus grand ou d'installer un autre périphérique PCI Express.Si l'utilisateur a besoin de plus de capacité de stockage ou si il souhaite installer un périphérique PCI Express différent, la baie interne peut accueillir n'importe quelle carte M.2 au format 2280 (80 mm de long). Pour permettre l'accès à la baie, le boîtier est conçu pour être ouvert facilement (avec précaution), et là encore, un outil est fourni pour le faire.Si l'utilisateur envisage d'installer autre chose dans la baie ou s'il souhaite changer rapidement de système d'exploitation, le Raspberry Pi 500+ prend toujours en charge le démarrage à partir d'une carte SD ou d'un SSD USB externe.Le Raspberry Pi 500+ est conçu pour gérer des charges de travail plus lourdes grâce à ses 16 Go de mémoire vive (SDRAM) LPDDR4X-4267. Il s'agit de la capacité de mémoire la plus élevée offerte à ce jour sur un produit Raspberry Pi.Selon la Fondation Raspberry Pi, l'adoption de la carte Raspberry Pi 5 de 16 Go montre qu'il existe une demande claire de la part des utilisateurs qui exécutent des tâches telles que la compilation de logiciels, l'exécution de modèles de dynamique des fluides computationnelle ou de grands modèles de langage, ou encore des charges de travail informatiques qui exigent un grand nombre d'onglets de navigateur ouverts en même temps. Le 500+ conserve cette capacité dans un boîtier prêt à l'emploi.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de la Fondation Raspberry Pi cohérente ou pertinente ?Avez-vous déjà utilisé cet outil pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?