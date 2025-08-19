La société Raspberry Pi dévoile le Raspberry Pi Touch Display 2, une version plus récente, plus petite et moins chère de son écran tactile pour Raspberry Pi, à partir de 40 $

Raspberry Pi, la société à l'origine de l'emblématique ordinateur monocarte (SBC), a dévoilé une version plus récente, plus petite et moins chère de son écran tactile pour Raspberry Pi. Le Raspberry Pi Touch Display 2 est désormais disponible dans une version de 5 pouces coûtant 40 dollars.
Tout comme la version 7 pouces lancée l'année dernière, l'écran du Touch Display 2 est considéré comme « idéal pour les projets interactifs tels que les tablettes, les systèmes de divertissement et les tableaux de bord d'information ».
Malgré ses dimensions réduites, le Raspberry Pi Touch Display 2 de 5 pouces affiche la même résolution de 720×1280 pixels sur un écran LCD TFT avec une profondeur de couleur RGB de 24 bits (ou « millions de couleurs ») et prend en charge les gestes tactiles à cinq doigts, comme son frère de 7 pouces.
Il est alimenté par le Raspberry Pi à l'aide d'un GPIO 5v, aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire. Un câble ruban se connecte au port DSI présent sur la plupart des ordinateurs Raspberry Pi, aucun câble HDMI n'est donc nécessaire.
Comme il s'agit d'un écran et non d'un moniteur, il ne cannibalisera pas les ventes du moniteur USB officiel Raspberry Pi. Ce dernier reste la meilleure option pour l'informatique de tous les jours, grâce à sa taille plus spacieuse de 15,6 pouces et à sa résolution FHD.
Raspberry Pi indique que le Touch Display 2 restera en production jusqu'en janvier 2030. Pour les enseignants, les amateurs et les utilisateurs industriels qui intègrent l'écran dans leurs produits ou leurs environnements professionnels, cette information est rassurante, car les pièces de rechange seront facilement disponibles.
Caractéristiques principales
À l'exception de sa taille, les spécifications de la nouvelle variante de 5 pouces sont presque identiques à celles de son grand frère :
- Écran de 5 pouces de diagonale
- 62 mm × 110 mm de zone active
- 720 (RGB) × 1280 pixels
- Véritable panneau capacitif multi-touch, supportant le toucher à cinq doigts
- Entièrement pris en charge par Raspberry Pi OS
- Alimenté par le Raspberry Pi hôte
- Tous les câbles, connecteurs et matériel de montage nécessaires sont inclus.
Un écran tactile multipoint prêt à l'emploi
Ce qui rend le Raspberry Pi Touch Display 2 particulièrement attrayant, c'est son intégration transparente avec le reste de l'écosystème des produits Raspberry Pi.
Son écran tactile capacitif fonctionne dès sa sortie de l'emballage avec un support complet des pilotes Linux - pas de calibration manuelle requise, pas de recherche dans les arborescences de périphériques et pas de lutte avec des contrôleurs tactiles incompatibles. Il suffit de le connecter à un Raspberry Pi (notre guide d'installation vous montre comment faire, y compris la connexion à l'alimentation GPIO 5V standard du Raspberry Pi), et l'on dispose d'un écran tactile multi-touch entièrement fonctionnel. L'utilisateur pourra désormais se concentrer sur son projet plutôt que sur les problèmes matériels.
Pour illustrer les capacités du nouvel écran 5 pouces, Raspberry Pi a créé une simple application de diaporama en utilisant le développement assisté par l'intelligence artificielle (IA). Il s'agit d'une application idéale pour explorer et démontrer à la fois les fonctionnalités tactiles du matériel et les flux de travail de développement modernes.
Développer du code avec l'IA
Tous ne pensent pas que l'IA est l'avenir du génie logiciel, mais il est important de comprendre comment la technologie progresse. C'est pourquoi, Gordon Hollingworth, directeur technique chez Raspberry Pi indique avoir commencé à coder avec l'IA. Pour donner une idée de la facilité avec laquelle cela est possible, il a partagé toutes les instructions qu'il a fourni à Cursor (en utilisant le modèle Claude Sonnet 4) pour développer une application très simple de diaporama pour la variante 5 pouces du Raspberry Pi Touch Display 2.
Les prompts (instructions génératives) utilisés par Hollingworth pour piloter le modèle sont présentés ci-dessous en italique. Après chaque prompt ou série de prompts, quelques notes sur les raisons de leur utilisation et sur leur efficacité à se rapprocher du résultat souhaité ont été ajoutées.
Un briefing pour une application de diaporama sur écran tactile
Gordon Hollingworth a commencé par donner à l'IA un briefing de haut niveau, mais très spécifique :
J'aimerais créer une application simple fonctionnant sur l'appareil distant Raspberry Pi auquel est attaché un écran tactile. L'application doit afficher des images d'un répertoire local sous forme de diaporama. Le fait de toucher l'écran doit arrêter le diaporama et permettre à l'utilisateur de manipuler la position et de zoomer à l'aide de gestes standard.
Selon Hollingworth, « cela a donné une application fonctionnelle et utilisable, mais les zooms et les panoramiques ne fonctionnaient pas. L'application ne semblait prendre en charge qu'une seule touche. Cela est dû à certains choix faits par le compositeur pour convertir les touchers en événements de clic de souris ou de double-clic (le compositeur fait cela pour que l'écran tactile fonctionne correctement avec l'interface utilisateur). »
Capture des événements tactiles
- Le zoom à deux doigts ne fonctionne pas. L'application utilise-t-elle l'interface multi-touch pour gérer les gestes de zoom ?
- Les « touches » en haut à gauche sont toujours nulles, même s'il y a plusieurs curseurs sur l'écran avec plusieurs touches
- Le test brut détecte deux pressions alors qu'il n'y en a qu'une.
L'IA a alors suggéré d'analyser les événements tactiles du périphérique d'entrée brut, mais, selon Gordon Hollingworth, elle analysait incorrectement les événements multi-touch et les événements souris générés par le pilote. Une fois la correction effectuée, le système a bien fonctionné, mais il ne prenait toujours pas en compte la rotation de l'écran de paysage à portrait.
- L'écran est de type portrait, mais il subit une rotation. Les coordonnées doivent donc être ajustées
- Vous devriez utiliser kmsprint sur un appareil moderne
- Les deux axes sont inversés, pouvez-vous inverser la direction ?
- Cela ne fonctionne pas correctement, pourquoi ne pas placer des boîtes sur l'écran et je les taperai pour que vous puissiez identifier la cartographie correcte ?
Gordon Hollingworth indique que Cursor a d'abord essayé d'utiliser xrandr pour obtenir la résolution de l'écran, il a donc dû lui dire d'utiliser kmsprint à la place. Les choses ont ensuite fonctionné, mais les orientations des axes x et y étaient incorrectes. Il a suggéré de créer une application de test d'étalonnage pour identifier la translation des coordonnées.
translation des coordonnées
- Pouvez-vous afficher une boîte à la fois pour que j'appuie dessus afin que vous puissiez confirmer l'exactitude des positions brutes pour un toucher unique. Puis répéter l'opération avec deux cases pour un toucher à deux doigts ?
- C'est correct gauche-droite bien que la boîte ne dépasse pas 700
- Non, cela ne fonctionne toujours pas. Et si vous placiez une boîte dans chaque coin de l'écran, une à la fois, et que je cliquais dessus. A partir de là, vous devriez avoir toutes les informations pour traduire un événement de toucher d'un seul doigt
- La boîte en haut à droite n'est pas en haut à droite, elle est plus proche du milieu en haut... Est-ce que votre code récupère correctement la taille de l'écran ?
Il s'agissait d'un processus d'essais et d'erreurs relativement long, au cours duquel il était important pour Gordon Hollingworth de conseiller à l'IA d'aborder la question de la bonne manière. Hollingworth a demandé à l'IA de placer successivement quatre cases à l'écran et de cliquer dessus ; à partir de ces valeurs, l'IA devait être en mesure de calculer correctement la translation. L'IA a également éprouvé des difficultés avec les largeurs et hauteurs maximales et minimales.
Maintenir l'IA sur la tâche
Génial, cela fonctionne correctement, pouvez-vous extraire le code et en faire une bibliothèque ?
Il s'agit d'un point important car dans le domaine de l'ingénierie logicielle, lorsque l'on parvient à faire fonctionner quelque chose de la sorte, il est important d'en extraire la fonctionnalité et de créer une bibliothèque pour cette fonctionnalité, afin qu'elle puisse être partagée avec d'autres applications. Selon Hollingworth, l'IA ne fait généralement pas cela très bien et continuera à éditer un seul long morceau de code, qui peut être édité et modifié sans qu'on le demande, car il hallucine des changements aléatoires sans raison apparente. En extrayant le code dans une bibliothèque séparée (qui contient des fonctionnalités de test), il est possible de s'assurer que l'IA se concentre sur l'application.
- Je pense que le code confond le panoramique et le zoom sur les images. Il semble que lorsque l'on essaie d'effectuer un panoramique, on effectue également un zoom.
- Le problème est que le zoom est considérablement surestimé, il devrait y avoir un rapport de 1:1 entre la taille du zoom et la taille du changement dans les deux points de contact
- Pour tester le zoom, pouvez-vous désactiver temporairement le panoramique pour que je puisse simplement zoomer sur une image
- Ok, cela fonctionne, mais le centre de l'image change avec le zoom
- Le zoom fonctionne maintenant correctement, pouvez-vous réactiver le panoramique mais suivre le panoramique et le zoom en même temps.
Le problème traité ici est que le zoom était modifié pour chaque événement tactile reçu, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un pincement ou d'un zoom linéaire. L'IA a trouvé le problème indépendamment de l'intervention de Hollingworth, qui s'est assuré qu'elle travaillait sur une seule chose à la fois.
Nettoyage
- Veuillez supprimer toute référence au traitement des touches ou de la souris. Il s'agit uniquement d'un contrôle tactile.
- Veuillez supprimer tous les appels d'impression de débogage ou de journalisation.
Il s'agit des dernières étapes de nettoyage. Lors de cette phase, Gordon Hollingworth a passé en revue le code généré pour voir s'il n'y avait pas trop d'éléments inutiles.
Exécuter soi-même le code du diaporama pour écran tactile
Si un utilisateur souhaite essayer d'exécuter le code par lui-même, ou si il souhaite réutiliser et améliorer la bibliothèque multi-touch, il peut procéder comme suit :
1
2
3
git clone https://github.com/ghollingworth/slideshow cd slideshow ./run.sh
Coder avec l'IA : avantages et limites
Ici, il n'a fallu que quelques heures à Gordon Hollingworth pour générer une application qu'il n'aurait pas pu produire aussi rapidement. Cependant, « Cependant, je ne sais toujours pas comment l'application est architecturée, si je voulais ajouter une fonctionnalité, je ne suis pas sûr de savoir par où commencer, et je ne suis pas convaincu que l'application soit complète ou exempte de bogues ! », indique Hollingworth.
Pour certaines applications, l'utilisation de l'IA pour générer du code est vraiment utile et peut accélérer considérablement le développement de logiciels ; l'écriture d'applications de test ou de systèmes de développement sont deux exemples où elle peut être très utile.
« L'écriture d'applications de test ou de systèmes de développement en sont deux exemples. Mais il est essentiel d'être conscient des limites de cette approche. Chez Raspberry Pi, nous adoptons une approche strictement ciblée et fortement supervisée, en utilisant ces nouveaux outils uniquement pour les logiciels de test et les scripts de construction, et en examinant très attentivement leurs résultats », déclare Gordon Hollingworth.
Construire des choses cool avec le nouveau Raspberry Pi Touch Display 2 de 5 pouces
Grâce à sa rapide démonstration, Raspberry Pi a donné au public une idée de la facilité avec laquelle il est possible de développer des applications interactives avec leurs écrans tactiles. Touch Display 2 offre un moyen simple d'intégrer une interface utilisateur de haute qualité dans d'innombrables applications, qu'il s'agisse de constructions personnelles, de projets de recherche ou de solutions commerciales. En outre, sa nouvelle variante de 5 pouces offre une option encore plus compacte si l'on vise les plus petits facteurs de forme.
Les variantes 5 pouces et 7 pouces du Raspberry Pi Touch Display 2 sont disponibles à l'achat dès à présent auprès du réseau mondial de revendeurs agréés de Raspberry Pi.
La sortie du Raspberry Pi Touch Display 2 fait par ailleurs suite au lancement du Raspberry Pi 5 avec 16 Go de RAM qui est disponible au prix de 120 dollars. La Fondation Raspberry Pi affirme avoir lancé cette variante pour répondre aux cas d'utilisation plus exigeants en ressources, notamment dans les domaines de l'IA, du traitement de données volumineuses et de l'émulation de systèmes complexes.
Source : Raspberry Pi
