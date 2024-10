Après le lancement réussi du Kit AI Raspberry Pi et de la Caméra AI, nous sommes ravis de présenter le dernier né de notre gamme de produits AI : le Raspberry Pi AI HAT+.



L'AI HAT+ dispose de la même technologie d'accélération Hailo AI que notre Kit AI, mais avec deux options de performance : le modèle 13 TOPS (téra-opérations par seconde), au prix de 70 $ et équipé du même accélérateur Hailo-8L que le Kit AI, et le modèle plus puissant 26 TOPS à 110 $, équipé de l'accélérateur Hailo-8.



Conçu pour être conforme à notre spécification HAT+, l'AI HAT+ passe automatiquement en mode PCIe Gen 3.0 pour maximiser la puissance de calcul de 26 TOPS disponible dans l'accélérateur Hailo-8.



Contrairement au kit AI, qui utilise un connecteur M.2, la puce de l'accélérateur Hailo est directement intégrée au PCB principal. Ce changement simplifie non seulement l'installation, mais offre également une meilleure dissipation thermique, ce qui permet à l'AI HAT+ de gérer plus efficacement les charges de travail exigeantes de l'IA.



Que peut-on faire avec le modèle 26 TOPS par rapport au modèle 13 TOPS ? La même chose, mais plus encore... Vous pouvez exécuter des réseaux neuronaux plus sophistiqués en temps réel, ce qui permet d'obtenir de meilleures performances d'inférence. Le modèle 26 TOPS vous permet également d'exécuter plusieurs réseaux simultanément à des fréquences d'images élevées. Par exemple, vous pouvez effectuer la détection d'objets, l'estimation de la pose et la segmentation de sujets simultanément sur un flux de caméra en direct à l'aide du 26 TOPS AI HAT+ :





Les deux versions de l'AI HAT+ sont entièrement rétrocompatibles avec le kit AI. L'intégration de notre accélérateur Hailo existant dans la pile logicielle de la caméra fonctionne exactement de la même manière avec l'AI HAT+. Tout modèle de réseau neuronal compilé pour le Hailo-8L fonctionnera sans problème sur le Hailo-8 ; alors que les modèles spécifiquement conçus pour le Hailo-8 peuvent ne pas fonctionner sur le Hailo-8L, des versions alternatives moins performantes sont généralement disponibles, ce qui garantit une certaine flexibilité dans les différents cas d'utilisation.



Après quelques mois passionnants de lancement de produits d'IA, nous proposons désormais une gamme étendue d'options pour l'exécution de charges de travail d'inférence sur Raspberry Pi. Pour les charges de travail plus exigeantes, nous visons à être le meilleur hôte intégré possible pour le matériel d'accélération tel que notre caméra AI et le nouveau Raspberry Pi AI HAT+ d'aujourd'hui. Nous sommes impatients de découvrir ce que vous en ferez.

Raspberry Pi est une série de petits ordinateurs monocartes. Le projet s'orientait à l'origine vers la promotion de l'enseignement de l'informatique de base dans les écoles. Avec diverses utilisations telles que la robotique, l'automatisation domestique et l'automatisation industrielle, Raspberry Pi devenait plus populaire. Les amateurs d'informatique et d'électronique l'adoptait ainsi en raison de son faible coût, de sa modularité, de sa conception ouverte et de son adoption des normes HDMI et USB.Alors que l'engouement pour l'IA se poursuit, même l'entreprise de micro-ordinateurs Raspberry Pi annoncait le Raspberry Pi AI kit , avec le logiciel de caméra du Raspberry Pi et pouvant exécuter des réseaux neuronaux, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique sur le Raspberry Pi 5, le Raspberry Pi AI Kit est idéal pour vous. Développé en collaboration avec Hailo, l'AI kit offre un moyen accessible d'intégrer un système d'inférence local, performant et économe en énergie dans une grande variété d'applications.L'équipe de Raspberry Pi n'a pas cessé d'annoncer de nouveaux produits et changements, le dernier en date étant l'extension de sa gamme de produits IA avec le nouveau Raspberry Pi AI HAT+. L'expansion fait suite au "". L'AI HAT+ comprendra la même technologie d'accélération IA Hailo que l'AI Kit déjà commercialisé, mais il sera possible de choisir entre deux options de performance.Il y aura le modèle 13 TOPS (téra-opérations par seconde) qui sera vendu au prix de 70 $ et qui sera équipé du même accélérateur Hailo-8L que l'AI Kit. Ensuite, il y aura le modèle plus puissant de 26 TOPS qui est équipé de l'accélérateur Hailo-8 et qui est vendu au prix de 110 $. La différence entre les deux modèles est que le plus puissant permettra aux utilisateurs d'exécuter des réseaux neuronaux plus sophistiqués en temps réel et d'obtenir de meilleures performances en matière d'inférence.", selon Naushir Patuck lors de l'annonce.Les deux versions de l'AI HAT+ seront entièrement rétrocompatibles avec l'AI kit. Naushir Patuck explique que cet ajout permettra de gérer plus efficacement les charges de travail exigeantes en matière d'IA, car l'accélérateur Hailo sera directement intégré dans le circuit imprimé principal (PCB). Cette annonce intervient juste un jour après que l'équipe a présenté une nouvelle gamme de disques SSD NVMe, les processeurs étant disponibles seuls ou en kits SSD prêts à l'emploi avec le M.2 HAT+.Voici l'annonce de Raspberry Pi :Quel est votre avis sur ce nouveau produit ?Pensez-vous que les produits d'IA de Raspberry Pi sont crédibles ou pertinents ?

Raspberry Pi est une série de petits ordinateurs monocartes. Le projet s'orientait à l'origine vers la promotion de l'enseignement de l'informatique de base dans les écoles. Avec diverses utilisations telles que la robotique, l'automatisation domestique et l'automatisation industrielle, Raspberry Pi devenait plus populaire. Les amateurs d'informatique et d'électronique l'adoptait ainsi en raison de son faible coût, de sa modularité, de sa conception ouverte et de son adoption des normes HDMI et USB.Alors que l'engouement pour l'IA se poursuit, même l'entreprise de micro-ordinateurs Raspberry Pi annoncait le Raspberry Pi AI kit , avec le logiciel de caméra du Raspberry Pi et pouvant exécuter des réseaux neuronaux, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique sur le Raspberry Pi 5, le Raspberry Pi AI Kit est idéal pour vous. Développé en collaboration avec Hailo, l'AI kit offre un moyen accessible d'intégrer un système d'inférence local, performant et économe en énergie dans une grande variété d'applications.L'équipe de Raspberry Pi n'a pas cessé d'annoncer de nouveaux produits et changements, le dernier en date étant l'extension de sa gamme de produits IA avec le nouveau Raspberry Pi AI HAT+. L'expansion fait suite au "". L'AI HAT+ comprendra la même technologie d'accélération IA Hailo que l'AI Kit déjà commercialisé, mais il sera possible de choisir entre deux options de performance.Il y aura le modèle 13 TOPS (téra-opérations par seconde) qui sera vendu au prix de 70 $ et qui sera équipé du même accélérateur Hailo-8L que l'AI Kit. Ensuite, il y aura le modèle plus puissant de 26 TOPS qui est équipé de l'accélérateur Hailo-8 et qui est vendu au prix de 110 $. La différence entre les deux modèles est que le plus puissant permettra aux utilisateurs d'exécuter des réseaux neuronaux plus sophistiqués en temps réel et d'obtenir de meilleures performances en matière d'inférence.", selon Naushir Patuck lors de l'annonce.Les deux versions de l'AI HAT+ seront entièrement rétrocompatibles avec l'AI kit. Naushir Patuck explique que cet ajout permettra de gérer plus efficacement les charges de travail exigeantes en matière d'IA, car l'accélérateur Hailo sera directement intégré dans le circuit imprimé principal (PCB). Cette annonce intervient juste un jour après que l'équipe a présenté une nouvelle gamme de disques SSD NVMe, les processeurs étant disponibles seuls ou en kits SSD prêts à l'emploi avec le M.2 HAT+.Voici l'annonce de Raspberry Pi :Quel est votre avis sur ce nouveau produit ?Pensez-vous que les produits d'IA de Raspberry Pi sont crédibles ou pertinents ?