Alors que l'engouement pour l'IA se poursuit, même l'entreprise de micro-ordinateurs Raspberry Pi prévoit de vendre un Kit Raspberry Pi AI pour 70 $

13 téra-opérations par seconde (TOPS) de performance d'inférence

Connexion PCIe 3.0 à une voie fonctionnant à 8 Gbps

Intégration complète avec le sous-système logiciel d'image du Raspberry Pi

Compatibilité avec les caméras de première ou de tierce partie

Planification efficace du matériel d'accélération : exécution de plusieurs réseaux neuronaux sur une seule caméra, ou de réseaux neuronaux simples/multiples avec deux caméras simultanément.















Raspberry Pi est une série de petits ordinateurs monocartes. Le projet s'orientait à l'origine vers la promotion de l'enseignement de l'informatique de base dans les écoles. Avec diverses utilisations telles que la robotique, l'automatisation domestique et l'automatisation industrielle, Raspberry Pi devenait plus populaire. Les amateurs d'informatique et d'électronique l'adoptait ainsi en raison de son faible coût, de sa modularité, de sa conception ouverte et de son adoption des normes HDMI et USB.La Fondation Raspberry Pi annonce que le Raspberry Pi AI kit est désormais disponible à 70 dollars. Si vous avez toujours voulu expérimenter le monde des réseaux neuronaux, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique sur votre Raspberry Pi 5, le Raspberry Pi AI Kit est idéal pour vous. Développé en collaboration avec Hailo, l'AI kit offre un moyen accessible d'intégrer un système d'inférence local, performant et économe en énergie dans une grande variété d'applications.Le Raspberry Pi AI kit comprend le M.2 HAT+ préassemblé avec un module accélérateur Hailo-8L AI. Installé sur un Raspberry Pi 5, l'AI kit permet de créer rapidement des applications complexes de vision artificielle, fonctionnant en temps réel, avec une faible latence et une faible consommation d'énergie. Des réseaux neuronaux de pointe pour la détection d'objets, la segmentation sémantique et d'instances, l'estimation de la pose et le repérage facial (pour n'en citer que quelques-uns) fonctionnent entièrement sur le coprocesseur Hailo-8L, laissant le processeur du Raspberry Pi 5 libre d'effectuer d'autres tâches.Les principales caractéristiques du kit d'intelligence artificielle Raspberry Pi sont les suivantes :Hailo a créé un vaste zoo de modèles, où les utilisateurs peuvent trouver une grande variété de modèles de réseaux neuronaux pré-entraînés prêts à être déployés et optimisés pour fonctionner sur le kit d'IA.L'un des principaux obstacles à la création d'applications de vision basées sur l'IA dans le monde réel est la complexité logicielle liée à l'intégration du sous-système de la caméra dans le cadre de l'IA. Raspberry Pi a simplifié ce processus autant que possible. La suite d'applications pour camérasdispose désormais d'un modèle de post-traitement pour l'intégration de l'inférence des réseaux neuronaux en temps réel dans le pipeline de la caméra. En utilisant les bibliothèques de post-traitement Hailo Tappas préinstallées, ils ont créés des applications avancées basées sur l'IA en seulement quelques centaines de lignes de code C++. Des niveaux d'intégration similaires dans le cadre Picamera2 suivront bientôt.Les étapes d'installation du logiciel sont très simples. Installez quelques paquets via, redémarrez, et vous êtes prêt à essayer certaines des démonstrations d'IA en quelques minutes. L'ensemble des instructions se trouve dans le guide de démarrage. Voici un aperçu de quelques-unes des démonstrations que vous pouvez exécuter avecAvec le Raspberry Pi AI kit, vous n'êtes pas limité à l'utilisation du coprocesseur Hailo-8L dans rpicam-apps ou Picamera2. Raspberry Pi propose également une API intégrée dans le cadre GStreamer et des applications natives Python ou C/C++. Cela comprend également des cas d'utilisation sans caméra, tels que l'inférence sur des fichiers vidéo préenregistrés.Quel est votre avis sur cette annonce ?