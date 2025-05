Raspberry Pi réduit le prix du Compute Module 4, utilisé pour des applications telles que les maisons intelligentes, les équipements médicaux, les infrastructures de services énergétiques et les jeux rétro

Raspberry Pi a réduit le prix du Compute Module 4, utilisé pour des applications telles que les maisons intelligentes, les équipements médicaux, les infrastructures de services énergétiques et les jeux rétro



Le Raspberry Pi est une série de petits ordinateurs monocartes (SBC) développés au Royaume-Uni. L'ordinateur original Raspberry Pi a été développé par la Fondation Raspberry Pi en association avec Broadcom. Depuis 2012, tous les produits Raspberry Pi ont été développés par Raspberry Pi Ltd, qui était à l'origine une filiale à 100 % de la Fondation. En juin 2024, Raspberry Pi a créé une nouvelle société holding, Raspberry Pi Holdings, qui est devenue une société publique cotée à la Bourse de Londres.Fidèle à sa tradition de faire suivre chaque modèle phare Pi par un Compute Module, la Fondation Raspberry Pi a lancé le Compute Module 4 en 2020. Construit sur le même SoC quadricœur 64 bits Broadcom que le Raspberry Pi 4, le CM4 se décline en 32 variantes avec un design plus compact et de nouveaux connecteurs. Il est disponible à partir de 25 dollars et a été conçu pour des applications industrielles et commerciales.Le Raspberry Pi CM4 offre la puissance du Raspberry Pi 4 dans un format compact pour les applications embarquées. Il est doté d'un processeur ARM Cortex-A72 à quatre cœurs, d'une double sortie vidéo et d'une large sélection d'autres interfaces.Dans son annonce, Raspberry Pi précise que le CM4 a été utilisé dans un large éventail d'applications, notamment des équipements médicaux, des infrastructures de services énergétiques, la surveillance du béton et même des jeux rétro. Il existe un CM5 plus puissant, mais si un projet matériel peut se contenter du CM4, celui-ci est désormais disponible à moindre coût.Si un utilisateur souhaite se procurer l'un d'entre eux, Raspberry Pi indique qu'il doit se rendre sur le site web du revendeur agréé de son pays et passer une commande, dans la mesure des stocks disponibles.Raspberry Pi a été très actif en 2025 avec de nouveaux produits. En janvier, il a sorti une variante du Raspberry Pi 5 avec 16 Go de RAM, puis en février, il a lancé le Raspberry Pi Official Magazine. En mars, l'entreprise a lancé le microcontrôleur RP2350 et quelques jours plus tard, elle a dévoilé l'injecteur PoE+ pour l'alimentation électrique à distance.Pour rappel, Raspberry Pi a lancé le Compute Module 5 en 2024. Le module système offre la puissance du Raspberry Pi 5 dans un format compact optimisé pour les systèmes embarqués. Proposé à partir de 45 dollars, le CM5 est équipé du même processeur Broadcom Arm Cortex-A76 à quatre cœurs cadencés à 2,4 GHz que le Pi 5, prend en charge deux sorties HDMI 4Kp60, le Gigabit Ethernet, une connectivité sans fil (WiFi et Bluetooth) optionnelle, et une variété d'options de RAM et de flash eMMC.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Raspberry Pi crédible ou pertinente ?