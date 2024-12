Raspberry Pi annonce un nouvel ordinateur Pi 500 à 90 dollars dans un clavier alimenté par l'ordinateur monocarte Raspberry Pi 5 et le moniteur Raspberry Pi à 100 dollars

Juste à temps pour Noël, nous sommes ravis d'annoncer la sortie de deux produits très attendus qui, selon nous, feront merveille sous le sapin. L'un d'entre eux pourrait même trouver sa place dans une chaussette si vous insistez suffisamment. Voici le Raspberry Pi 500, disponible dès maintenant au prix de 90 $, et le Raspberry Pi Monitor, en vente au prix de 100 $ : ensemble, ils constituent votre configuration de bureau Raspberry Pi complète.



La mission initiale de Raspberry Pi était de mettre des ordinateurs personnels programmables et abordables entre les mains des jeunes du monde entier. Bien que nous ayons pris quelques détours en cours de route - nous sommes devenus l'un des plus grands fabricants mondiaux d'ordinateurs industriels et embarqués - cette mission reste au cœur de presque tout ce que nous faisons. Elle nous pousse à fabriquer des produits bon marché, comme le Raspberry Pi Zero 2 W à 15 dollars, et des produits plus puissants, comme notre produit phare, le Raspberry Pi 5 SBC. Ces produits ne fournissent que l'élément de traitement essentiel d'un ordinateur, qui peut être associé à la télévision familiale et à des périphériques d'occasion pour constituer un système complet et rentable.



Processeur Arm Cortex-A76 64 bits quadruple cœur cadencé à 2,4 GHz

8GB LPDDR4X-4267 SDRAM

GPU VideoCore VII, supportant OpenGL ES 3.1 et Vulkan 1.3

Double sortie d'affichage HDMI® 4Kp60

Wi-Fi® bibande 802.11ac et Bluetooth 5.0

2 × ports USB 3.0, supportant un fonctionnement simultané à 5Gbps

1 × port USB 2.0

Port Gigabit Ethernet

Connecteur horizontal 40 broches Raspberry Pi GPIO

Souris Raspberry Pi

Alimentation Raspberry Pi 27W USB-C

Câble micro HDMI vers HDMI de 2 m

Guide du Raspberry Pi pour les débutants, 5e édition

Bien que nous soyons incroyablement enthousiastes à propos du Raspberry Pi 500, nous devons nous rappeler que le coût reste un obstacle à l'accès pour de nombreuses personnes, jeunes et moins jeunes. Nous profitons donc de l'occasion pour réduire le prix du Raspberry Pi 400 de 70 à 60 dollars et celui du kit d'ordinateur personnel Raspberry Pi 400 de 100 à 80 dollars. Nous fournissons également une carte SD de marque Raspberry Pi avec chaque Raspberry Pi 400, pour vous aider à obtenir les meilleures performances possibles du système.



Nous savons que beaucoup d'entre vous attendaient avec impatience nos deux nouveaux produits, et nous espérons que vous les apprécierez maintenant qu'ils sont là. Nous avons vu le Raspberry Pi 400 partout, des installations de jeux rétro aux salles d'examen des universités et aux bureaux des hôpitaux ; nous avons vraiment hâte de découvrir où le Raspberry Pi 500 et notre nouveau Raspberry Pi Monitor finiront par aboutir.

Raspberry Pi a annoncé le 9 décembre le lancement de l'ordinateur Raspberry Pi 500, alimenté par l'ordinateur monocarte Raspberry Pi 5, ainsi que du moniteur Raspberry Pi. Le Raspberry Pi 500 est le successeur du modèle Raspberry Pi 400 sorti il y a quatre ans, en novembre 2020, qui était basé sur le SBC Raspberry Pi 4 Model B avec 4 Go de RAM. Le nouveau modèle est basé sur le dernier Raspberry Pi 5 SBC avec 8 Go de RAM. Le Raspberry Pi 5 est sorti en Octobre 2023, et tout sur le Raspberry Pi 5 s'est amélioré par rapport au modèle 4. En tant que tel, vous obtenez les mêmes spécifications que le Raspberry Pi 5, y compris le processeur Arm Cortex-A76 64 bits quadruple cœur cadencé à 2,4 GHz, le GPU VideoCore VII prenant en charge OpenGL ES 3.1 et Vulkan 1.3, la double sortie d'affichage HDMI 4Kp60, le Wi-Fi bibande 802.11ac et le Bluetooth 5.0.Sur le plan de la connectivité, le Raspberry Pi 500 est doté d'un connecteur horizontal Raspberry Pi GPIO à 40 broches, d'un port Gigabit Ethernet, de deux ports USB 3.0 prenant en charge un fonctionnement simultané à 5 Gbps, ainsi que d'un seul port USB 2.0.Par rapport au modèle Raspberry Pi 400, le Raspberry Pi 500 est livré avec des goodies pour une expérience informatique prête à l'emploi, notamment une carte SD de 32 Go de marque Raspberry Pi, une souris Raspberry Pi, une alimentation Raspberry Pi 27W USB-C, un câble micro HDMI vers HDMI et un moniteur Raspberry Pi officiel.C'est exact, la Fondation Raspberry Pi a développé son propre moniteur, conçu pour se coordonner parfaitement avec le Raspberry Pi 500 ou un Raspberry Pi 5 en boîtier. Le moniteur Raspberry Pi est doté d'un écran Full HD IPS de 15,6 pouces avec une gamme de couleurs de 45 %, un angle de vision de 80 degrés et des haut-parleurs stéréo de 1,2 W intégrés. Le Raspberry Pi Monitor peut être alimenté directement depuis l'ordinateur Raspberry Pi via le câble USB-A vers USB-C inclus, mais la luminosité de l'écran sera limitée à 60 %. Pour une luminosité et un volume complets, vous pouvez utiliser l'alimentation officielle Raspberry Pi 15W USB-C.L'ordinateur Raspberry Pi 500 est disponible à l'achat pour 90 dollars, ce qui inclut l'ordinateur et la carte SD de 32 Go portant la marque Raspberry Pi. Le kit de bureau, qui comprend la souris, l'alimentation et le câble HDMI, est disponible à 120 dollars. Le moniteur Raspberry Pi est vendu à 100 dollars.Voici la vision de Raspberry Pi :Au cours des quatre années qui ont suivi son lancement, le Raspberry Pi 400 est devenu un choix extrêmement populaire pour les passionnés et les éducateurs. Raspberry Pi lance son successeur, le Raspberry Pi 500, qui apporte les fonctionnalités et les performances de la plateforme Raspberry Pi 5 à un format tout-en-un :Le Raspberry Pi 500 est vendu au prix de 90 $, y compris une carte SD de 32 Go de marque Raspberry Pi. Il est également disponible dans un kit de bureau de 120 $, qui ajoute :Bien qu'il soit intégré, le Raspberry Pi 500 ne représente que la moitié de l'histoire : pour construire un système complet, vous avez toujours besoin d'un périphérique d'affichage. C'est pourquoi le fabricant lance également le Raspberry Pi Monitor, disponible dès maintenant au prix de 100 $. Conçu pour s'harmoniser avec le Raspberry Pi 500 ou le Raspberry Pi 5, il intègre un écran Full HD IPS de 15,6″ avec une gamme de couleurs de 45 % et un angle de vision de 80°, ainsi qu'une paire de haut-parleurs de 1,2 W, dans un boîtier mince avec un support intégré escamotable et des points de montage VESA.L'alimentation est assurée par un connecteur USB-C. Les utilisateurs soucieux de leur budget peuvent alimenter le moniteur directement à partir de leur Raspberry Pi via le câble USB-A vers USB-C fourni ; dans ce mode, la luminosité de l'écran est limitée à 60 % du maximum et le volume à 50 % du maximum. L'utilisation d'une alimentation USB-C dédiée capable de fournir 5V/3A, comme l'alimentation USB-C Raspberry Pi 15W, permet d'obtenir les plages de luminosité et de volume maximales.Raspberry Pi partage également des changements sur Raspberry Pi 400 :Pensez-vous que le Raspberry Pi 500 tout-en-un est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur cette annonce ?