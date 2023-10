5 1

je dis pas que ca va pas se vendre, je dis juste qu'on est plus du tous dans le même marchés que les premiers Raspberry, et que la on s'écarte beaucoup du projet initiale.tant mieux si ca se vends je m'en fou mais de mon coté depuis la pénurie des Raspberry et bien j'ai cherché des alternatives et je trouve des SBC beaucoup moins cher que le Raspberry pour mes projets.j'avais largement les moyens de me payer des raspberry 4 à 150€, tout comme j'ai largement les moyens de me payer un smartphone à 2000e ou un gpu à 3000€ la question n'est pas vraiment la en faite...le raspberry augmente ces prix a chaque nouvelle itération pour une carte plus puissante oui tres bien pourquoi pas mais a coté ca ne fait que augmenter la chauffe de en plus et ca consomme de plus en plus, le rasberry 5 sera le premier sbc a nécessite un refroidissement actif quand meme ! ca inquiete personne a part moi ???et un chargeur usb strandard ne fonctionnera pas pour l'alimenter...tu vois en faite le prix c'est pas mon 1er problème avec ce raspberry5... j'ai jamais dit que le prix était un problème en soit d'ailleurs....POUR MOI le produit ne me convient plus du tous et ca ne réponds plus à MES BESOINS, je doute que je suis le seul, mais je n'ai aucun doute que ca se vendra bien, je suis pas le centre du monde.en 2023 je trouve mieux chez la concurrence pour mes projets. j'ai donné l'exemple des minipc sous intel N100 et des raspberry pi zero qui sont aussi puissant que les raspberry2, mais j'utilise aussi d'autres cartes plus spécifique que je trouve sur aliexpress.j'ai simplement donné mon avis perso avec des arguments, car on est plus en 2012 date ou j'ai acheté mon premier raspberry 1 modele b+ et la il n'y avait rien en face, en 2023 il y'a d'autres alternatives.exemple concret: j'ai fabriqué ma propre tablette tactile avec service de téléphonie et 3g avec un raspberry4, tres bien, je pourrais pas refaire ca avec un raspberry5, car j'ai pas envie d'avoir une tablette avec un ventilo ou d'investir plus de 50€ dans une chambre a vapeur passif qui va augmenter le poids et la place.