La crise actuelle de la mémoire vive (RAM) entraîne la deuxième hausse de prix du Raspberry Pi en deux mois : Plus la carte Pi dispose de mémoire vive (RAM), plus son prix augmente

La pénurie de puces mémoire et de stockage, alimentée par l'IA, a touché le plus rapidement et le plus durement les kits de RAM et les SSD destinés aux fabricants de PC, ce qui signifie que pour les autres produits utilisant ces puces, nous assisterons probablement à des hausses de prix pendant le reste de l'année, voire plus longtemps. La dernière nouvelle concernant la hausse des prix vient du PDG de Raspberry Pi, Eben Upton, qui a annoncé que la société allait augmenter les prix de la plupart de ses ordinateurs monocarte pour la deuxième fois en deux mois.
Le Raspberry Pi est une série de petits ordinateurs monocarte (SBC) initialement développés au Royaume-Uni par la Fondation Raspberry Pi en collaboration avec Broadcom. Afin de commercialiser le produit et de répondre à la demande croissante, la Fondation a créé une entité commerciale, aujourd'hui connue sous le nom de Raspberry Pi Holdings. Le Raspberry Pi a été initialement créé pour faciliter l'enseignement de l'informatique dans les écoles, mais il a gagné en popularité pour de nombreuses autres utilisations en raison de son faible coût, de sa taille compacte et de sa flexibilité. Il est désormais utilisé dans des domaines tels que l'automatisation industrielle, la robotique, la domotique, les appareils IoT et les projets amateurs.
Les produits de la société vont des simples microcontrôleurs aux ordinateurs que la société commercialise comme étant suffisamment puissants pour être utilisés comme PC à usage général. Les ordinateurs sont construits autour d'un système sur puce conçu sur mesure et offrent des fonctionnalités telles que la sortie vidéo/audio HDMI, des ports USB, une connexion réseau sans fil, des broches GPIO et jusqu'à 16 Go de RAM. Le stockage est généralement assuré par des cartes microSD.
En septembre 2025, la Fondation Raspberry Pi a élargi sa gamme d'ordinateurs de bureau tout-en-un avec le lancement du Raspberry Pi 500+, basé sur la plateforme Raspberry Pi 5. Il est équipé d'un processeur quadricur Arm Cortex-A76 cadencé à 2,4 GHz, de 16 Go de RAM, d'un disque SSD de 256 Go préinstallé, d'une double sortie d'affichage 4K, d'une connexion Wi-Fi double bande et bien plus encore. Son prix est de 200 dollars, mais il existe également une version Desktop Kit à 220 dollars, qui comprend en plus : une souris Raspberry Pi, une alimentation USB-C Raspberry Pi 27 W, un câble micro HDMI vers HDMI de 2 mètres, et une copie du guide du débutant Raspberry Pi, 5e édition.
Actuellement, la pénurie de puces mémoire et de stockage, alimentée par l'IA, a touché le plus rapidement et le plus durement les kits de RAM et les SSD destinés aux fabricants de PC, ce qui signifie que pour les autres produits utilisant ces puces, nous assisterons probablement à des hausses de prix pendant le reste de l'année, voire plus longtemps. La dernière nouvelle concernant la hausse des prix vient du PDG de Raspberry Pi, Eben Upton, qui a annoncé que la société allait augmenter les prix de la plupart de ses ordinateurs monocarte pour la deuxième fois en deux mois.
Les prix augmentent pour toutes les cartes Raspberry Pi 4 et Raspberry Pi 5 équipées de 2 Go ou plus de mémoire vive LPDDR4, y compris les modules Compute Module 4 et 5 et l'ordinateur intégré dans un clavier Raspberry Pi 500. Le prix des cartes 2 Go augmentera de 10 dollars, celui des cartes 4 Go de 15 dollars, celui des cartes 8 Go de 30 dollars et celui des cartes 16 Go de 60 dollars. Le prix des versions 1 Go des Pi 4 et Pi 5 ne change pas, du moins pour l'instant : elles continueront d'être disponibles respectivement à 35 et 45 dollars. Le prix de l'ordinateur Pi 400 reste également inchangé. Les anciens modèles qui utilisent la technologie LPDDR2, comme le Pi 3 et le Pi Zero, conserveront également leur prix actuel.
Ces augmentations s'ajoutent aux hausses de prix générales de 5 à 15 dollars mises en uvre pour la plupart des modèles Pi 4 et 5 en décembre, et à quelques hausses de prix plus modérées pour certains modèles au début du mois d'octobre. La version 16 Go du Pi 5 coûtera désormais 205 dollars. Les versions 8 Go des Pi 4 et 5 coûteront respectivement 125 et 135 dollars, les seules autres cartes à dépasser les 100 dollars.
Voici l'annonce de Raspberry Pi :
Nouvelle hausse des prix due à la mémoire
Il y a deux mois, nous avons annoncé une augmentation des prix de certains produits Raspberry Pi 4 et 5. Cette augmentation était due à une hausse sans précédent du coût de la mémoire LPDDR4, en raison de la concurrence pour la capacité de fabrication de mémoire liée au déploiement des infrastructures d'IA.
Les hausses de prix se sont accélérées à l'approche de 2026, et le coût de certaines pièces a plus que doublé au cours du dernier trimestre. En conséquence, nous devons désormais augmenter davantage nos propres prix, ce qui affecte tous les produits Raspberry Pi 4 et 5, ainsi que les Compute Module 4 et 5, qui disposent d'une mémoire de 2 Go ou plus.
Les Raspberry Pi 500 et 500+ sont concernés, mais pas le Raspberry Pi 400, qui reste notre PC tout-en-un le moins cher à 60 dollars. Nous avons également pu maintenir les prix des produits 1 Go, notamment la variante Raspberry Pi 4 1 Go à 35 dollars et la variante Raspberry Pi 5 1 Go à 45 dollars que nous avons lancées en décembre.
Nous ne prévoyons aucun changement dans le prix du Raspberry Pi Zero, du Raspberry Pi 3 et d'autres produits plus anciens, car nous disposons actuellement d'un stock de plusieurs années de mémoire LPDDR2 qu'ils utilisent.
Perspectives
2026 s'annonce comme une nouvelle année difficile pour les prix de la mémoire, mais nous travaillons d'arrache-pied pour en limiter l'impact. Nous l'avons déjà dit, mais nous le répétons : la situation actuelle est finalement temporaire, et nous espérons voir ces hausses de prix s'atténuer une fois qu'elle se sera calmée.
Source : Raspberry Pi
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
L'IA assèche le marché du matériel informatique : quand RAM, GPU et stockage deviennent des ressources sous tension permanente. Les prix des disques durs ont augmenté en moyenne de 46 % depuis septembre
Le Raspberry Pi 5 de 16 Go de RAM est en vente au prix de 120 $ : mais pourquoi acheter un Raspberry Pi à 120 $ ? Des critiques affirment que le Raspberry Pi s'éloigne de ses humbles origines
Le marché des PC pourrait reculer jusqu'à 9 % en 2026 à cause de la flambée du prix des RAM, les prévisions modérées tablant sur une chute de 5 % alors que le marché subit les pénuries liées à l'IA, selon IDC
Vous avez lu gratuitement 861 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.