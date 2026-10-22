Le Raspberry Pi est une gamme de petits ordinateurs monocarte (SBC) initialement développée au Royaume-Uni par la Fondation Raspberry Pi en collaboration avec Broadcom. Afin de commercialiser le produit et de répondre à la demande croissante, la Fondation a créé une entité commerciale, désormais connue sous le nom de Raspberry Pi Holdings. Le Raspberry Pi a été initialement conçu pour faciliter lenseignement de linformatique dans les écoles, mais il a gagné en popularité pour de nombreuses autres utilisations grâce à son faible coût, ses hautes performances, sa taille compacte et sa flexibilité. Il est désormais utilisé dans des domaines tels que lautomatisation industrielle, la robotique, la domotique, les appareils connectés (IoT) et les projets de loisirs.
La gamme de produits de lentreprise sétend des simples microcontrôleurs aux ordinateurs que la société présente comme suffisamment puissants pour être utilisés comme PC polyvalents. Ces ordinateurs sarticulent autour dun système sur puce (SoC) conçu sur mesure et offrent des fonctionnalités telles quune sortie vidéo/audio HDMI, des ports USB, une connexion réseau sans fil, des broches GPIO et jusquà 16 Go de mémoire vive (RAM). Le stockage est généralement assuré par des cartes microSD.
La Free Software Foundation (FSF) est une association à but non lucratif dont la mission, à léchelle mondiale, est de promouvoir la liberté des utilisateurs dordinateurs. Nous défendons les droits de tous les utilisateurs de logiciels. La Free Software Foundation uvre à la protection de la liberté des utilisateurs dordinateurs en encourageant le développement et lutilisation de logiciels et de documentation libres (au sens de « liberté ») en particulier le système dexploitation GNU et en menant des campagnes contre les menaces qui pèsent sur la liberté des utilisateurs dordinateurs, telles que la gestion numérique des restrictions (DRM) et les brevets logiciels.
Récemment, la FSF a critiqué le système DRM du Raspberry Pi qui empêche les mises à niveau de la mémoire vive.
Voici son message :
Raspberry Pi impose des restrictions aux mises à niveau de la mémoire vive
Il nest pas surprenant que la FSF nait jamais soutenu le Raspberry Pi, car celui-ci repose sur des logiciels non libres pour le processus de démarrage, ce qui place une partie importante de lordinateur hors du contrôle de lutilisateur. Cela constitue déjà un problème grave, qui est désormais aggravé par une restriction encore plus intrusive de la liberté des utilisateurs.
Des rapports récents ont attiré lattention sur le micrologiciel du Raspberry Pi, qui peut empêcher les utilisateurs de remplacer ou de mettre à niveau la mémoire vive (RAM) sur les versions 4 et 5 du Raspberry Pi, ainsi que sur les modules de calcul Raspberry Pi. Cette restriction nest pas nouvelle : les vérifications correspondantes ont été introduites dans le micrologiciel de lappareil vers 2024. Cependant, ces « menottes matérielles » nont attiré lattention du grand public que récemment. Bien quun utilisateur puisse dessouder la mémoire dorigine et installer de la RAM électriquement compatible, le micrologiciel non libre peut refuser de reconnaître la mémoire supplémentaire, ou tout simplement décider de ne pas démarrer lordinateur du tout. Même une RAM de remplacement de même capacité peut être rejetée.
Cela est pire, à un égard important, que la dépendance de longue date de Raspberry Pi vis-à-vis dun micrologiciel non libre. Il ne sagit pas seulement dun logiciel non libre, mais dune gestion des restrictions numériques (DRM), utilisée dans ce cas pour empêcher le propriétaire de lordinateur deffectuer une modification que le matériel est par ailleurs capable de prendre en charge.
Cette distinction est importante. La mémoire vive soudée est difficile à remplacer pour la plupart des gens, car il sagit dune caractéristique physique du matériel. Dans le cas des cartes Raspberry Pi, des utilisateurs ont démontré que le matériel lui-même pouvait être modifié avec succès. En raison des DRM installés sur ces ordinateurs Raspberry Pi, les machines qui devraient pouvoir démarrer ou détecter quelles disposent dune mémoire suffisante en sont empêchées.
Raspberry Pi justifie lutilisation des DRM par la nécessité de pouvoir identifier les ordinateurs modifiés. Il peut y avoir des raisons légitimes de vouloir identifier ces ordinateurs modifiés. Des vendeurs peu scrupuleux auraient remplacé la mémoire sur des cartes de capacité inférieure pour les revendre comme des modèles plus chers, en utilisant parfois des composants peu fiables ou défectueux. Mais prévenir la fraude et maintenir la qualité ne nécessite pas de priver les utilisateurs de leur autonomie.
Un Raspberry Pi pourrait enregistrer sa configuration dusine dorigine sous une forme cryptographiquement vérifiable. Raspberry Pi pourrait utiliser un logiciel libre qui avertirait lutilisateur lorsque la mémoire vive installée diffère de la configuration dusine dorigine. Raspberry Pi pourrait fournir des outils permettant aux acheteurs de vérifier quel matériel était initialement fourni avec une carte. Aucune de ces mesures nexige une limitation imposée par logiciel de ce quun propriétaire peut faire avec son ordinateur.
Cette restriction est particulièrement préoccupante en 2026, car le coût de la mémoire a fortement augmenté. Le 1er octobre, Raspberry Pi a annoncé une nouvelle série de hausses de prix liées aux coûts de la mémoire vive, notamment pour les modèles Raspberry Pi 4 et Raspberry Pi 5 dotés de 2 Go de mémoire vive. Cela revêt une importance particulière pour une organisation telle que la Fondation Raspberry Pi, dont lhistoire et la mission éducative ont toujours été étroitement liées à la mise à disposition dordinateurs abordables et accessibles, y compris pour les personnes disposant de ressources limitées.
Raspberry Pi a lui-même conseillé à ses clients de veiller à ne pas payer pour plus de RAM que nécessaire. Ce conseil rend la liberté logicielle et le contrôle sur le matériel dautant plus importants, et non linverse. Un utilisateur peut raisonnablement acheter aujourdhui un modèle doté dune mémoire inférieure, puis décider ultérieurement de le réparer ou de le mettre à niveau. Si du matériel compatible peut être installé avec succès, le fabricant ne devrait pas imposer de restrictions empêchant le propriétaire de lutiliser. Les restrictions imposées aux mises à niveau matérielles sont profondément préoccupantes de la part dune organisation comme Raspberry Pi, qui a déclaré que la longévité était lun de ses principes directeurs.
Le logiciel libre, cest avant tout une question de savoir qui contrôle lordinateur. Cest lutilisateur qui devrait le contrôler, et non le fabricant qui la vendu. Lorsque du matériel compatible peut fonctionner, mais que les DRM empêchent délibérément le propriétaire de lutiliser, les conséquences dun logiciel non libre deviennent particulièrement flagrantes.
Raspberry Pi devrait lutter contre les vendeurs malhonnêtes en donnant aux utilisateurs davantage dinformations et de contrôle, et non en créant des appareils défectueux de par leur conception. Cela est dautant plus vrai si sa mission est véritablement « de mettre des plateformes informatiques polyvalentes, performantes et peu coûteuses entre les mains des passionnés et des ingénieurs du monde entier ». Les propriétaires de ces ordinateurs doivent également avoir la liberté de les modifier, de les réparer et de les mettre à niveau, sans que des restrictions imposées par des logiciels non libres ne limitent leur potentiel.
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Sources : Déclaration de la FSF, Rapport concernant Raspberry Pi
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