Pour 229 dollars, l’entreprise en charge du projet met en avant les caractéristiques suivantes :: écran LCD IPS de 8 pouces (1 280 x 800): Li-Po de 5000 mAh: BCM2711, SoC quadricœur Cortex-A72 (ARM v8) 64 bits à 1,5 GHz, Raspberry Pi Compute Module 4, sans fil, 2 Go Lite (CM4102000): WLAN 2,4 GHz, 5,0 GHz IEEE 802,11 b/g/n/ac et Bluetooth 5.0, BLE: Caméra arrière 5MP (OV5647): 1x USB type-A, 1x USB type-C (chargement et OTG), 1x micro HDMI, 1x emplacement microSD: 206 (L) x 134 (H) x 14 (P) mm: Raspberry Pi OS + Shell CutiePiComme on peut le voir dans la description ci-dessus, l’appareil intègre la majorité des fonctionnalités de base des tablettes comme la connexion WiFi, une caméra, plusieurs ports USB (A, C, micro HDMI, microSD), etc. Mais avec ce projet, les changements majeurs ici résident dans le fait que l’on dispose d’un écran tactile et l’on s’affranchit de câble d’alimentation pour alimenter l’appareil. Pour ce qui concerne son écran, l’entreprise qui commercialise CutiePi déclare qu’elle a conçu de toute pièce une interface utilisateur mobile basée sur le framework open source Qt et nommée CutiePi shell afin de fournir aux utilisateurs une tablette prête à l’emploi, bien que dans la majorité des cas les utilisateurs qui achètent les appareils basés sur les cartes Raspberry Pi ont des notions avancées dans le bidouillage de matériels et logiciels. Pour son côté mobilité, avec ces 5000 mAh de batterie, l’équipe de CutiePi avance que la tablette a pu tenir 5 heures en veille avec une luminosité poussée à 50 % et la connexion WiFi activée. Et pour couronner le tout, l’équipe de CutiePi annonce que tout le matériel et le firmware de la tablette ont été rendus open source.Pour ceux donc qui souhaitent avoir le contrôle total sur le matériel et le logiciel de leur tablette, une seconde phase de précommandes a été ouverte jusqu’à la fin du mois d’avril. Les utilisateurs peuvent l’acquérir à ce stade à 199 dollars pour espérer le recevoir au début du mois de juillet. Après cette étape, les utilisateurs désireux de s’approprier la tablette devront débourser la somme de 229 dollars.Et c’est à ce niveau que certains utilisateurs semblent froncer les sourcils. En effet, pour plusieurs utilisateurs, l’équipe de CutiePi aurait pu booster les caractéristiques comme l’écran (en offrant un écran plus grand avec une résolution Full HD), une batterie plus costaude, et des broches GPIO, vu le prix de l’appareil. Pour d’autres utilisateurs, quitte à prendre une tablette, autant se tourner vers Pinetab qui coûte beaucoup moins cher (99 dollars) et dispose d’un plus grand écran (10,1 pouces), d’une mémoire flash interne de 64 Go remplaçable et d’une batterie de 6000 mAh. Toutefois, quelque soit ce que certains pourraient affirmer, il faut souligner que de nombreux utilisateurs ont porté ce projet de financement participatif depuis le début et attendent avec impatience que leur tablette soit livrée.Source : GitHub Que pensez-vous de cette tablette CutiePi ? Pourra-t-elle avoir du succès au regard de son rapport caractéristique/prix ?Envisagez-vous d’acheter cette tablette ? Pourquoi ?Avez-vous de meilleures alternatives à proposer par rapport à cette tablette ? Quelles sont-elles ?