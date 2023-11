Raspberry Pi reçoit un investissement stratégique d'Arm, prolongeant ainsi le partenariat à long terme entre les deux sociétés

Alors que la demande en edge computing s'accélère, avec la prolifération d'applications IoT et IA plus exigeantes, les solutions de Raspberry Pi mettent la puissance d'un calcul haute performance à faible coût entre les mains de personnes et d'entreprises du monde entier. Cet investissement consolide un partenariat qui a débuté en 2008 et qui a vu la sortie de nombreux produits populaires Raspberry Pi basés sur Arm pour les étudiants, les passionnés et les développeurs commerciaux. Le produit phare le plus récent de Raspberry Pi, Raspberry Pi 5, est disponible depuis la fin du mois d'octobre.", a déclaré Paul Williamson, SVP et GM, Internet of Things Line of Business, Arm. "", a déclaré Eben Upton, PDG de Raspberry Pi. "Arm Holdings plc ("Arm") construit l'avenir de l'informatique. Leurs conceptions de processeurs économes en énergie et leurs plateformes logicielles ont permis une informatique avancée dans plus de 250 milliards de puces et leurs technologies alimentent en toute sécurité des produits allant du capteur au smartphone en passant par le supercalculateur. Avec plus de 1 000 partenaires technologiques, Arm permet à l'intelligence artificielle de fonctionner partout, et dans le domaine de la cybersécurité, Arm pose les bases de la confiance dans le monde numérique, de la puce au cloud. L'avenir se construit sur Arm.Raspberry Pi est une société informatique dont la mission est de démocratiser la technologie : des grandes et petites entreprises aux bricoleurs de la table de cuisine, en passant par les programmeurs des salles de classe, la société rend les ordinateurs et l'informatique accessibles et abordables pour tout le monde. Raspberry Pi veut que les gens s'engagent activement dans la technologie, et pas seulement qu'ils soient des consommateurs passifs. La société veut permettre aux entreprises d'accéder à une technologie informatique de pointe au coût le plus bas possible. Et surtout, elle veut que la plateforme Raspberry Pi soit un moteur de créativité, d'apprentissage et d'innovation.Quel est votre avis sur le sujet ?