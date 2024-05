Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer la sortie de la version bêta de Raspberry Pi Connect : un moyen sûr et simple d'accéder à votre Raspberry Pi à distance, depuis n'importe quel endroit de la planète, à l'aide d'un simple navigateur Web.



Il est souvent très utile de pouvoir accéder à distance au bureau de votre Raspberry Pi. Il existe un certain nombre de technologies qui peuvent être utilisées à cette fin, notamment VNC et, bien sûr, le protocole X lui-même. Mais elles peuvent être difficiles à configurer, en particulier lorsque vous essayez d'accéder à une machine sur un réseau local différent ; et bien sûr, avec la transition vers Wayland dans Raspberry Pi OS Bookworm, le support classique du bureau à distance X n'est plus disponible.



Code : Sélectionner tout

2

3

sudo apt update sudo apt upgrade sudo apt install rpi-connect

Lorsque vous utilisez Raspberry Pi Connect à partir d'un navigateur web pour vous connecter à votre périphérique Raspberry Pi, nous établissons une connexion pair-à-pair sécurisée entre les deux en utilisant WebRTC : la même technologie de communication en temps réel qui sous-tend les clients dans le navigateur pour Zoom, Slack, Microsoft Teams et Google Meet.



Notre daemon "rpi-connect" pour Raspberry Pi OS est chargé d'écouter les nouvelles sessions de partage d'écran à partir du site web Raspberry Pi Connect et de négocier la meilleure connexion possible (c'est-à-dire la latence la plus faible) entre le client VNC du navigateur et un serveur VNC fonctionnant sur votre appareil. En général, une fois la connexion établie, aucun trafic ne doit passer par nos serveurs.



La Fondation Raspberry a annoncé Raspberry Pi Connect, un nouvel outil Web permettant d'accéder facilement et en toute sécurité à votre ordinateur Raspberry Pi depuis n'importe où dans le monde, à l'aide d'un simple navigateur Web. Étant donné que le Raspberry Pi exécute généralement un système d'exploitation basé sur Linux, souvent le Raspberry Pi OS officiel, vous pouvez facilement configurer un serveur SSH (Secure Shell) pour y accéder à distance ou utiliser une application serveur/client VNC (Virtual Network Computing) pour accéder au bureau à distance.Toutefois, ces solutions de connexion à distance peuvent présenter certaines limites ou ne pas convenir à tout le monde. Raspberry Pi Connect est donc là pour combler cette lacune et offrir aux utilisateurs de Raspberry Pi un moyen simple, prêt à l'emploi et facile à utiliser d'accéder à leur Raspberry Pi via un navigateur Web. "", a déclaré Gordon Hollingworth de la Fondation Raspberry Pi. "Étant donné qu'il est encore en phase de test bêta, Raspberry Pi Connect ne fonctionne qu'avec les installations de Raspberry Pi 64 bits de Raspberry Pi OS Bookworm qui utilise le serveur de fenêtres Wayland et il est limité aux modèles Raspberry Pi 5, Raspberry Pi 4 et Raspberry Pi 400.Voici la présentation de Raspberry Pi Connect :Tout d'abord, Raspberry Pi Connect nécessite que votre Raspberry Pi utilise une distribution 64 bits de Raspberry Pi OS Bookworm qui utilise le serveur de fenêtres Wayland. Cela signifie que, pour l'instant, vous aurez besoin d'un Raspberry Pi 5, d'un Raspberry Pi 4 ou d'un Raspberry Pi 400.Si vous utilisez l'un de ces modèles, assurez-vous d'avoir la dernière version de Raspberry Pi OS Bookworm depuis Raspberry Pi Imager, ouvrez un terminal et entrez :Redémarrez votre Raspberry Pi, et vous trouverez une nouvelle icône dans votre barre d'état système en haut à droite de votre écran. Cliquez sur cette icône et choisissez "Sign in" pour commencer. Les instructions sont assez faciles à suivre, mais si vous en avez besoin, il y a une documentation supplémentaire qui couvre les limitations connues de la version bêta.Paul Mucur, responsable du développement web chez Raspberry Pi, explique le fonctionnement de la technologie sous-jacente :Pour l'instant, le service Raspberry Pi Connect ne dispose que d'un seul serveur relais (TURN), situé au Royaume-Uni. Cela signifie que si rpi-connect choisit de relayer le trafic, la latence peut être assez élevée. En survolant l'icône du cadenas dans votre navigateur lorsque vous êtes connecté, vous saurez si votre connexion est relayée ou non, ce qui vous permettra de savoir si des modifications de votre configuration réseau pourraient améliorer la connectivité.Selon Gordon Hollingworth, l'intention de la fondation Raspberry Pi est que Raspberry Pi Connect reste gratuit pour les utilisateurs individuels avec des connexions non relayées, sans limite sur le nombre d'appareils. Mais ils ne savent pas encore combien de personnes auront besoin de relayer leur trafic via les serveurs TURN. Ils garderont un œil sur l'utilisation de la bande passante et décideront comment traiter ces connexions à l'avenir.Raspberry Pi Connect est en version bêta pour le moment, alors n'oubliez pas que vous pourriez rencontrer des limitations ou des imperfections occasionnelles, mais de nombreuses personnes devraient trouver Raspberry Pi Connect utile.Quel est votre avis sur Raspberry Pi Connect ?