Quelques spécifications

802.3af PoE ;

5V/2.5A DC en sortie ;

Contrôle du ventilateur ;

37-57V DC, dispositif de classe 2 ;

Ventilateur sans balai de 25 mm x 25 mm pour le refroidissement du processeur.

ne pas bloquer ou obstruer le ventilateur ;

ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité, et ne pas le placez sur une surface conductrice lorsqu'il est en fonctionnement ;

ne pas l'exposer à la chaleur, quelle qu'en soit la source. Le produit est conçu pour fonctionner de manière fiable à des températures ambiantes normales ;

faire attention lors de la manipulation pour éviter tout dommage mécanique ou électrique au circuit imprimé et aux connecteurs ;

évitez de manipuler le Raspberry Pi lorsqu'il est connecté à une prise de courant ;

ne le manipulez que par les bords afin de minimiser le risque de dommages dus aux décharges électrostatiques.

fournira davantage de puissanceLe Raspberry Pi Power over Ethernet HAT est un petit accessoire pour l’ordinateur Raspberry Pi. Il ne peut être utilisé qu'avec le Raspberry Pi 4 Model B (lancé en juin 2019) et le Raspberry Pi 3 Model B+ (lancé en mars 2018). La technologie PoE HAT permet d'alimenter le Raspberry Pi à l'aide d’une connexion Ethernet. Pour que ce produit puisse être utilisé, le réseau auquel il est connecté doit être équipé d'un dispositif d'alimentation électrique. Étant donné le problème d'approvisionnement, la nouvelle carte permettra de s’attaquer à ce problème.« Malheureusement, le HAT PoE de première génération utilise du silicium dont l'approvisionnement est limité », selon Raspberry Pi. « L'ancienne HAT restera en production, mais nous prenons la mesure inhabituelle d'annoncer ce nouveau produit avant que nous ayons du stock dans le canal, afin que les clients industriels puissent envisager de migrer vers la nouvelle HAT PoE+, dont les délais de livraison seront plus courts ».Le Raspberry Pi PoE HAT est une carte additionnelle pour le Raspberry Pi 4 Model B et le Raspberry Pi 3 Model B+. Il permet d'alimenter le Raspberry Pi via un réseau Ethernet alimenté en électricité. Aucune modification de la carte principale du Raspberry Pi n'est nécessaire pour que ce produit fonctionne. Pour que toutes les fonctionnalités soient toujours disponibles, il est nécessaire de s'assurer que le logiciel du Raspberry Pi est à jour. Le PoE HAT est équipé d'un petit ventilateur qui est contrôlé par le Raspberry Pi via I2C. Le ventilateur s'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la température du processeur principal du Raspberry Pi.Voici, ci-dessous, quelques recommandations à l’utilisation du Raspberry Pi PoE HAT :Source : Raspberry Pi Avez-vous déjà utilisé un Raspberry Pi ?Que pensez-vous du Raspberry Pi Power over Ethernet HAT ?