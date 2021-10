Port Mini HDMI ;

512MB LPDDR2 SDRAM ;

Connecteur de caméra CSI-2 ;

1 × interface USB 2.0 avec OTG ;

Graphiques OpenGL ES 1.1, 2.0 ;

E/S 40 broches compatible HAT ;

Emplacement pour carte MicroSD ;

WiFi 802.11b/g/n à 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, BLE ;

Décodage H.264, MPEG-4 (1080p30) ; encodage H.264 (1080p30) ;

Broadcom BCM2710A1, SoC quad-core 64-bit (Arm Cortex-A53 @ 1GHz) ;

Points de soudure de la vidéo composite et de la broche de réinitialisation.

Raspberry Pi et pénurie mondiale des semi-conducteurs

Le Raspberry Pi est un ordinateur monocarte à processeur ARM de la taille d'une carte de crédit conçu par des professeurs du département informatique de l'université de Cambridge dans le cadre de la fondation Raspberry Pi. Il fut créé afin de démocratiser l'accès aux ordinateurs et au digital making. Le Raspberry Pi permet l'exécution de plusieurs variantes du système d'exploitation libre GNU/Linux, notamment Debian, et des logiciels compatibles. Il fonctionne également avec le système d'exploitation Microsoft Windows : Windows 10 IoT Core6, Windows 10 on ARM, celui de Google Android Pi7 et même une version de l'OS/MVT d'IBM accompagnée du système APL\3602. Windows 11 est opérationnel sur le Raspberry Pi 4 . Le test a été effectué par la même équipe qui a réussi à installer Windows 10 sur le Raspberry Pi 4. Cependant, si l’utilisateur souhaite exécuter Windows sur Raspberry Pi, il doit auparavant utiliser la version Windows 10 IoT Core, une version allégée de son système d’exploitation Windows pour l’internet des objets. Elle offre donc une expérience Windows de base sans prise en charge des applications de bureau, car elle est conçue pour les appareils à faible puissance.Proposé au prix de 15 dollars, le Raspberry Pi Zero 2 W utilise la même puce Broadcom BCM2710A1 SoC que la version de lancement du Raspberry Pi 3. L'augmentation exacte des performances par rapport au Zero varie selon les charges de travail, mais pour le sysbench multithread, il est presque exactement cinq fois plus rapide. Voici, ci-dessous, les principales caractéristiques du Raspberry Pi Zero 2 W : Pour une utilisation aisée de Visual Studio Code sur Raspberry Pi , Microsoft a annoncé en avril une nouvelle mise à jour de son l'environnement de développement. Le Raspberry Pi est désormais l’une des plus grosses portes d’entrée à la programmation sur de l’embarqué pour les écoles. L’idée serait donc de permettre à ce public et aux développeurs plus expérimentés une utilisation plus aisée de la plateforme de développement sur les célèbres ordinateurs monocarte. En fait, cette nouvelle annonce de la prise en charge de Visual Studio Code sur Raspberry Pi est une redite de celle faite par Brilliant Jim Bennett, spécialiste Raspberry Pi chez Microsoft.« Je vois des enfants qui apprennent Python à l'école en utilisant un outil, par la suite, après l'école, ils apprennent le développement web dans un club de codage avec un autre outil. Ils peuvent maintenant faire les deux dans la même application, ce qui réduit la charge cognitive. Ils n'ont plus qu'à apprendre un seul outil, un seul débogueur, une seule configuration. Combinez cela avec le nouveau Raspberry Pi 400 et vous obtenez une solution tout-en-un pour apprendre à coder », avait-il déclaré.Simon Martin, Ingénieur chez Raspberry Pi, qui a conçu la Zero 2 W et le boîtier RP3A0 qui la propulse, a réussi à faire rentrer toutes ces performances supplémentaires dans le format original de la Zero. Presque tous les boîtiers et accessoires conçus pour la Zero devraient fonctionner parfaitement avec la nouvelle carte.Le principal obstacle à la création d'un Raspberry Pi Zero plus performant a toujours été le facteur de forme : avec une carte minuscule et un placement des composants sur une seule face, il n'y a pas de place physique pour accueillir à la fois le système sur puce (SoC) principal et un boîtier SDRAM discret.Comme Raspberry Pi 1, Raspberry Pi Zero et Zero W sont construits autour du SoC Broadcom BCM2835. Ce dernier contourne le problème en utilisant la technologie PoP (package-on-package), dans laquelle le boîtier SDRAM se trouve directement au-dessus du SoC.La PoP est une solution élégante si la puce de silicium du SoC est suffisamment petite pour tenir dans la cavité entre les billes du boîtier supérieur de la SDRAM. Malheureusement, lorsque Broadcom a ajouté un quadruple Cortex-A7 (pour créer le BCM2836), puis un quadruple Cortex-A53 (pour créer le BCM2837), la puce a dépassé la cavité du PoP.Mais il existe un autre moyen d'éviter la SDRAM discrète, et si vous suivez Raspberry Pi depuis le début, vous l'avez déjà rencontré. À l'époque, le BCM2835 avait un jumeau un peu diabolique, le BCM2763, qui intégrait une puce SDRAM de 128 Mo directement dans le boîtier avec la puce du SoC ; cet arrangement est connu sous le nom de système en boîtier (SiP). Le BCM2763 était destiné à être utilisé comme coprocesseur graphique pour les téléphones mobiles et alimentait le prototype Raspberry Pi original.Simon, qui a conçu le boîtier BCM2763 chez Broadcom il y a dix ans, travaille désormais chez Raspberry Pi. Entre la conception de la souris et du clavier officiels, de la caméra de haute qualité et du Raspberry Pi 400, il a trouvé le temps de créer RP3A0, un SiP moderne qui combine le dé BCM2710A1 utilisé dans le BCM2837A1, un dé 4Gbit Micron LPDDR2 et les condensateurs de découplage nécessaires pour lisser la tension d'alimentation du cœur.L’équipe de développement du Raspberry Pi a également annoncé une nouvelle alimentation USB officielle pour accompagner le Zero 2 W. Elle ressemble beaucoup à l'alimentation du Raspberry Pi 4, mais avec un connecteur USB micro-B à la place du connecteur USB-C, et avec un courant de pointe légèrement réduit à 2,5A. Très pratique si vous voulez alimenter un Raspberry Pi 3B ou 3B+. Le bloc d'alimentation est disponible avec les types de prises suivants : États-Unis et Canada (type A) ; Europe (type C) ; Inde (type D) ; Royaume-Uni (type G) ; et Australie, Nouvelle-Zélande et Chine (type I).La thermique est un défi lorsque l'on intègre plus de performances dans un petit boîtier : comment la chaleur générée par le processeur plus rapide est-elle dissipée ? Comme les autres produits Raspberry Pi récents, le Zero 2 W utilise des couches de cuivre internes épaisses pour évacuer la chaleur du processeur. Si vous tenez un Zero W et un Zero 2 W dans vos mains, vous pouvez vraiment sentir la différence de poids.Bien que son prix à 15 dollars pourrait laisser penser le contraire, la Zero 2 W n'est pas à l'abri de la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs. Eben Upton, fondateur de Raspberry Pi a annoncé le 20 octobre une hausse "temporaire" du prix du Raspberry Pi 4 . Upton a indiqué que le prix du Pi 4 de 2 Go passerait de 35 à 45 dollars et qu'une version du Pi 4 avec 1 Go de RAM, précédemment abandonnée, serait réintroduite à 35 dollars. « En février de l'année dernière, nous avons annoncé que nous abandonnions la variante 1 Go du Raspberry Pi 4 et que nous faisions passer le produit 2 Go à notre prix de référence de 35 dollars. Malheureusement, l'augmentation des coûts causée par la pénurie actuelle signifie que ce produit n'est actuellement pas économiquement viable à ce prix réduit. Nous le ramenons donc temporairement à 45 dollars », a déclaré Eben Upton.« Cette décision n'est pas acceptable. Dans toute l'histoire de Raspberry Pi, précise Upton nous n'avons jamais augmenté le prix d'un produit, et nous avons souvent choisi de réduire les prix. De même, la disponibilité à long terme de nos produits, sur stock, est un élément essentiel de notre proposition de valeur aux clients industriels. Mais cette série de changements temporaires est le meilleur moyen que nous ayons trouvé pour aider tous nos clients à traverser cette période étrange ». Ces changements de prix ne sont pas là pour rester. Au fur et à mesure que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale s'atténuent, la fondation Raspberry Pi continuera à réexaminer cette question, et la structure indique qu’elle désire que les prix reviennent à leur niveau antérieur aussi vite que possible.Source : Raspberry Pi Que pensez-vous du Raspberry Pi Zero 2 W et de son prix à 15 dollars ?Disposez-vous d'un Raspberry Pi ? Quelle version ?Quelle caractéristique vous intéresse dans ce Raspberry Pi Zero 2 W ?Prévoyez-vous de l'acquérir ? Quelles sont les possibilités d'utilisation que vous entrevoyez ?