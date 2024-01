Le MX-23.1_rpi_respin est testé et optimisé pour les Raspberry Pi 4, Pi 400 et le tout nouveau Pi 5, garantissant ainsi la compatibilité et les performances de ces modèles populaires. Pour commencer, les utilisateurs auront besoin au minimum d'une carte mémoire de 16 Go ou d'un périphérique USB, ce qui en fait une mise à niveau très accessible.Changement notable par rapport aux versions x86, ce respin introduit Chromium comme navigateur web par défaut, en remplacement de Firefox. Cette décision s'explique par la vitesse de démarrage supérieure de Chromium sur le matériel Raspberry Pi, qui offre une expérience de navigation plus fluide. De plus, le respin lance la configuration de l'utilisateur au premier démarrage, ce qui simplifie le processus de configuration.Cependant, il n'est pas exempt de limitations. La version respin supprime le système live et plusieurs outils MX qui l'exploitent, comme Snapshot. De plus, le MX-23.1_rpi_respin est livré avec un ensemble réduit d'applications par défaut. Mais n'ayez crainte, l'installateur de paquets MX inclus est prêt à combler toutes les lacunes, permettant aux utilisateurs de personnaliser et d'améliorer leur système en fonction de leurs besoins.Comme pour toute nouvelle version, il y a quelques détails à régler. La configuration de l'utilisateur, pour l'instant, n'est disponible qu'en anglais. Bien que les utilisateurs puissent sélectionner la langue de leur système pendant l'installation, le processus d'installation lui-même reste unilingue.Le MX Linux 23.1 Raspberry Pi OS Respin apporte les fonctionnalités bien-aimées de MX Linux à un public plus large, en répondant spécifiquement aux besoins et aux limites du matériel Raspberry Pi. Cette version ne manquera pas d'enthousiasmer les fans de longue date de MX Linux et les nouveaux venus dans la communauté Raspberry Pi.Vous pouvez télécharger ici dès maintenant.Quel est votre avis sur le sujet ?