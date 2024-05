Raspberry Pi a confirmé son intention de s'introduire sur le marché principal de la Bourse de Londres (LSE), ce qui pourrait valoriser l'entreprise technologique à 500 millions de livres sterling (580 millions d'euros). Les détails concernant la fourchette de prix des actions ou la taille de la participation offerte n'ont pas encore été révélés, mais les propositions constituent une bonne nouvelle pour le centre financier de la capitale.Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a déclaré : "". Ces dernières années ont été marquées par un torrent de mauvaises nouvelles concernant la force et la taille du marché londonien.Flutter, propriétaire de Paddy Power, a déplacé sa principale cotation boursière à New York, tandis que la société allemande Tui a approuvé un plan de retrait de la cote de Londres en février. Le fabricant britannique de puces Arm Holdings a choisi Wall Street plutôt que Londres pour son retour en bourse. L'entreprise de matériaux de construction CRH a également transféré récemment sa cotation principale aux États-Unis.Shein envisage toutefois de transférer sa prochaine cotation de 62 milliards d'euros de New York à Londres, dans un contexte de tensions entre les États-Unis et la Chine.Dans un document réglementaire annonçant son intention de s'introduire en bourse, Raspberry Pi, qui est basée à Cambridge et construit des ordinateurs à bas prix, a déclaré avoir vendu 7,4 millions de ses ordinateurs monocartes l'année dernière. Le groupe a généré un chiffre d'affaires de 245 millions d'euros et un bénéfice d'exploitation de près de 35 millions d'euros en 2023. Une levée de fonds menée par le fabricant de puces britannique Arm Holdings en 2023 a valorisé Raspberry Pi à environ 520 millions d'euros.Raspberry Pi a engagé Peel Hunt et Jefferies en vue d'une éventuelle introduction en bourse et prévoit de publier un document d'enregistrement. Si l'introduction en bourse a lieu, elle donnera un coup de fouet au marché boursier londonien en perte de vitesse, qui a été touché par le rachat d'un grand nombre d'entreprises cotées en bourse au Royaume-Uni ou par leur départ à l'étranger.Raspberry Pi a été fondé par l'informaticien Eben Upton en 2008, avant de lancer son premier produit en 2012. Depuis, l'entreprise a vendu plus de 60 millions de ses ordinateurs monocartes dans le monde.Cette semaine, M. Upton a déclaré : "Le groupe est une filiale de la Fondation Raspberry Pi, une organisation caritative britannique fondée lors de la création de l'entreprise en 2008, dans le but de promouvoir l'intérêt des jeunes pour l'informatique. En tant qu'actionnaire principal de Raspberry Pi, la fondation a reçu environ 45 millions d'euros en dividendes depuis 2013, qui ont été utilisés pour faire avancer sa mission éducative au niveau mondial, selon le groupe.M. Upton a déclaré : "Raspberry Pi a déclaré qu'à son entrée en bourse, elle s'attendait à recevoir le Green Economy Mark de la LSE, qui identifie les entreprises et les fonds qui tirent 50 % ou plus de leurs revenus de produits et de services contribuant à l'économie verte mondiale.Streeter, de Hargreaves Lansdown, a déclaré : "Si New York conserve un attrait immense, les projets de cotation de Shein dans cette ville semblent devoir être bloqués par les régulateurs en raison de ses liens avec la Chine et des questions soulevées au sujet de sa chaîne d'approvisionnement. Londres semble être la deuxième destination de choix et, bien que cela soit une bonne nouvelle pour la City, les investisseurs devront probablement faire face à de graves problèmes éthiques.Shein a fait l'objet de vives critiques pour les énormes volumes de vêtements bon marché qu'elle produit, le manque de transparence de sa chaîne d'approvisionnement et son appropriation du travail d'autres créateurs. Compte tenu de ces préoccupations, les investisseurs qui placent l'ESG dans leur liste de priorités pourraient bien se méfier si l'entreprise est cotée à Londres.Elle a ajouté : "Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous qu'une introduction en bourse de Raspberry Pi est crédible ou pertinente ?