Raspberry Pi lance le nouveau microcontrôleur RP2350 et la carte de développement Pico 2 avec support RISC-V

2 × UART

2 × contrôleurs SPI

2 × contrôleurs I2C

24 × canaux PWM

Contrôleur USB 1.1 et PHY, avec prise en charge de l'hôte et du périphérique

12× machines d'état PIO

1× périphérique HSTX

Raspberry Pi Pico 2, notre nouvelle carte de microcontrôleur à 5 $, en vente dès maintenant



Nous sommes heureux d'annoncer le lancement du Raspberry Pi Pico 2, notre carte de microcontrôleur de deuxième génération, construite sur le RP2350 : un nouveau microcontrôleur sécurisé et de haute performance conçu ici à Raspberry Pi.



Avec une vitesse d'horloge plus élevée, deux fois plus de mémoire, des cœurs Arm plus puissants, de nouvelles fonctions de sécurité et des capacités d'interface améliorées, Pico 2 offre une amélioration significative des performances et des fonctions, tout en conservant la compatibilité matérielle et logicielle avec les membres précédents de la série Pico.



Pico 2 est en vente dès maintenant au prix de 5 $.



RP2040 : le microcontrôleur de l'ingénieur



En janvier 2021, nous avons surpris tout le monde avec le lancement du Pico original et de notre microcontrôleur RP2040. Au cours des trois ans et demi qui ont suivi, nous avons vendu près de quatre millions d'unités du Pico et de son frère sans fil, le Pico W. Le RP2040 lui-même a trouvé sa place dans d'innombrables cartes de développement tierces, ainsi que dans des produits OEM allant des tables de flipper aux synthétiseurs.



Nous avons utilisé beaucoup d'autres microcontrôleurs au fil des ans, et nous avons construit le RP2040 pour qu'il soit le microcontrôleur que nous avons toujours voulu : deux cœurs 32 bits rapides, beaucoup de RAM sur la puce, et une interface flexible - grâce à notre sous-système d'E/S programmable (PIO) - le tout lié par une structure de bus déterministe qui permet aux meilleurs développeurs de tirer chaque goutte de puissance simultanée du système. Nous avons assisté à des démonstrations étonnantes de cette puissance : du portage de DOOM par notre propre Graham Sanderson au portage de PalmOS par Dmitry Grinberg, en passant par la cartouche Commodore 64 "sans CPU" de Kevin Vance.





Mais si RP2040 a réussi au-delà de nos rêves les plus fous, nous avons toujours su que nous pouvions faire mieux. Certaines caractéristiques de notre propre liste n'ont pas été retenues la première fois : stockage sur puce, états d'inactivité à faible consommation d'énergie, options d'emballage. Et il y avait de nouvelles fonctionnalités demandées par l'armée d'utilisateurs du RP2040 : des cœurs plus rapides, plus de mémoire vive, la protection du code.



L'arrivée du RP2350



Il y a deux ans, alors que le contrôleur d'E/S RP1 pour Raspberry Pi 5 était prêt, l'équipe chargée des puces Raspberry Pi a commencé à travailler sur ce qui allait devenir le RP2350. Il s'agit d'une conception beaucoup plus sophistiquée que le RP2040, avec les caractéristiques suivantes



Deux cœurs Arm Cortex-M33 à 150 MHz, avec prise en charge de la virgule flottante et du DSP



520 Ko de SRAM sur la puce, répartis en dix banques accessibles simultanément



Une architecture de sécurité complète, construite autour d'Arm TrustZone pour Cortex-M, et comprenant :



Prise en charge de l'amorçage signé

8 Ko de mémoire antifusible programmable une fois (OTP) sur la puce

Accélération SHA-256

un générateur matériel de nombres aléatoires (TRNG)



une alimentation à découpage sur puce et un LDO à faible courant de repos



Douze machines d'état PIO améliorées



un nouveau périphérique HSTX pour la transmission de données à grande vitesse



Prise en charge d'une PSRAM QSPI externe





Alors que le RP2040 n'offre qu'une seule option de boîtier QFN56 de 7×7 mm, nous proposons cette fois un choix : un boîtier QFN60 de 7×7 mm (RP2350A) avec 30 GPIO, ou un boîtier QFN80 de 10×10 mm (RP2350B) avec 48 GPIO ; et des variantes de chaque boîtier avec 2 Mo de flash QSPI empilé (RP2354A et RP2354B).



Et nous sommes restés fidèles à nos racines abordables : bien que notre matrice de silicium mesure maintenant un extravagant 5,3 mm2, contre 2 mm2 pour le RP2040, le RP2350A ne sera que dix cents plus cher, coûtant 0,80 $ en bobines de 3 400 unités, ou 1,10 $ en quantités unitaires. Le RP2350B coûtera dix centimes de plus que le RP2350A, tandis que les variantes du RP2354 ne coûteront que vingt centimes de plus que leurs frères sans flash.





La RP2350 sera généralement disponible en volume avant la fin de l'année 2024. Pour manifester votre intérêt et participer à notre programme d'échantillons, rendez-vous sur la page du produit.



Jeux de cartes



Le Pico 2 associe le RP2350A à une mémoire flash QSPI externe de 4 Mo, contre 2 Mo pour le Pico original. Il est compatible en termes de format et d'électricité avec le design original du Pico.





Bien qu'il y ait relativement peu de stock dans le circuit aujourd'hui, le Pico 2 est en pleine production chez nos amis de Sony. Un grand nombre de nos partenaires revendeurs agréés ont mis en place des systèmes de commande et de réservation, et nous leur enverrons régulièrement des unités au cours des prochaines semaines.



Raspberry Pi est l'une des marques les plus connues d'ordinateurs monocartes. Elle a été créée comme un moyen abordable de promouvoir l'enseignement de l'informatique auprès des jeunes, afin de leur donner la confiance nécessaire pour expérimenter et apprendre sans risquer de mettre en péril la stabilité de leur PC familial.Raspberry Pi a atteint cet objectif et bien plus encore. Ces ordinateurs monocartes sont désormais utilisés pour un large éventail d'applications, de l'apprentissage à domicile et du codage en classe aux projets de bricolage et au déploiement commercial, en passant par l'agriculture hydroponique, les synthétiseurs, le contrôle des processus industriels et les concentrateurs domestiques.Depuis la sortie du Raspberry Pi Model B en 2012, le Raspberry Pi a une histoire d'innovation qui met l'accent sur l'expérience de l'utilisateur. Les ports d'extension permettent une personnalisation aisée pour des applications spécifiques, grâce à des modules d'extension Raspberry Pi ou à des cartes filles créées par des développeurs. Les modules de calcul Raspberry Pi ont introduit un facteur de forme plus petit et plus productif pour le déploiement commercial.L'accent mis sur l'expérience logicielle et la documentation de haute qualité permet à tous, des jeunes codeurs aux développeurs chevronnés, de tirer le meilleur parti de leur Raspberry Pi. L'une des dernières innovations de la gamme a été l'introduction d'un microcontrôleur et d'une carte de développement Raspberry Pi destinés aux applications embarquées à faible consommation, avec une attention particulière pour les capacités d'entrée-sortie.Cette histoire d'innovation se poursuit avec l'introduction du Raspberry Pi Pico 2 alimenté par le nouveau MCU RP2350, qui inclut la prise en charge de RISC-V. Le RP2350 comprend deux cœurs Hazard3 basés sur RISC-V ainsi que deux cœurs basés sur Arm. Hazard 3 est compatible avec le profil RISC-V RVI20U32, y compris les extensions optionnelles M, A et C et les extensions non profilées B, Zbc, Zbkb, Zicsr, Zcb et Zcmp.Ces noyaux RISC-V peuvent être sélectionnés au démarrage et ont accès à tous les périphériques du MCU, y compris :Le RP2350 dispose de 520 Ko de SRAM sur la puce, 8 Ko de mémoire programmable en une fois (OTP), et l'option de 2 Mo de flash interne. Deux boîtiers peu encombrants sont disponibles, QFN-80 (10 × 10 mm) et QFN-60 (7 × 7 mm).Le cœur Hazard3, basé sur RISC-V, qui équipe le RP2350 a été conçu par Luke Wren, ingénieur chez Raspberry Pi. Hazard3 est entièrement conçu par lui, sous licence Raspberry Pi. Luke a commencé à concevoir des processeurs basés sur la logique de la série 7400 pendant son temps libre lorsqu'il avait 16 ans, et a progressé pour travailler avec l'ISA RISC-V, inspiré par la possibilité d'expérimenter et d'étendre sur une architecture propre et standard de l'industrie. L'élan et l'écosystème de RISC-V signifient que son travail est soutenu par des outils matures tels que GCC et LLVM, ce qui facilite le développement.Hazard3 est un fork de l'un des designs précédents de Luke, Hazard5, avec un focus sur la meilleure performance possible aux fréquences d'horloge MCU dans une petite empreinte de silicium. Le processus de développement de la première instance de Hazard3 a pris moins d'une semaine à partir du fork de Hazard5 ! Luke est enthousiasmé par les possibilités éducatives offertes par Hazard3 et l'a rendu disponible sur sa page GitHub sous une licence Apache Version 2.0 pour que tout le monde puisse l'utiliser et en tirer des enseignements.Les futurs concepteurs de processeurs peuvent consulter l'historique des modifications de Hazard3 et apprendre du processus de développement de Luke, y compris de ses erreurs et de la façon dont il les a corrigées. Les étudiants qui étudient la conception de processeurs peuvent développer et tester des charges de travail logicielles sur RP2350, puis consulter la source de Hazard3, modifier le processeur pour y inclure leurs propres instructions personnalisées, et enfin tester leur nouvelle version sur un FPGA.L'expérience des développeurs est fondamentale pour le succès du Raspberry Pi, à la fois en termes de support d'outils et de documentation. La prise en charge de Visual Studio offre aux développeurs un environnement de travail familier, qui présente l'avantage de ne pas nécessiter d'installations importantes d'outils ni de privilèges d'administrateur sur l'ordinateur hôte. OpenOCD, le débogueur ouvert sur puce, est également pris en charge.Le nouveau MCU RP2350 et le Pico 2 perpétuent l'histoire de l'innovation du Raspberry Pi, et avec l'inclusion des cœurs Hazard3, ils sont un excellent moyen pour les développeurs d'explorer RISC-V, en leur donnant une plate-forme stable et largement disponible sur laquelle expérimenter.Voici la présentation de Raspberry Pi Pico 2 par Raspberry Pi :Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire, et si oui, qu'en pensez-vous ?