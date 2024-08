Aujourd'hui, notre famille phare Raspberry Pi 5 s'enrichit d'un nouveau membre. Proposée à seulement 50 $, la nouvelle variante de 2 Go s'inscrit dans le cadre de notre mission consistant à mettre l'informatique générale haute performance à la portée du plus grand nombre.



Cela fait un peu plus de dix mois que nous avons lancé le Raspberry Pi 5. À bien des égards, il s'agit du produit qui a enfin réalisé le rêve initial du Raspberry Pi : un ordinateur de bureau universel abordable, impossible à distinguer d'un PC traditionnel pour la plupart des utilisateurs, et doté de tous les outils et de toutes les garanties nécessaires pour qu'un débutant puisse passer du "bonjour, le monde" à une carrière dans l'ingénierie.



Le Raspberry Pi 5 est 150 fois plus puissant que le Raspberry Pi original que nous avons lancé en 2012. Cette augmentation des performances est due en grande partie à une ingénierie intelligente, aux économies d'échelle résultant de la construction de millions d'ordinateurs par an et à l'application continue de la loi de Moore. Cependant, à mesure que nous avons continué à améliorer les performances, certains composants de la conception sont devenus inévitablement plus chers. Jusqu'à présent, le Raspberry Pi 5 le moins cher était la variante 4 Go, au prix de 60 dollars.



Raspberry Pi est une série de petits ordinateurs monocartes (SBC) développés au Royaume-Uni par la Fondation Raspberry Pi en association avec Broadcom. Le projet Raspberry Pi visait à l'origine à promouvoir l'enseignement de l'informatique de base dans les écoles. Le modèle original est devenu plus populaire que prévu, se vendant en dehors de son marché cible pour diverses utilisations telles que la robotique, la domotique, l'automatisation industrielle et par les amateurs d'informatique et d'électronique, en raison de son faible coût, de sa modularité, de sa conception ouverte et de l'adoption des normes HDMI et USB.Le Raspberry Pi 5 est le dernier-né de la série d'ordinateurs monocartes (SBC) Raspberry Pi, faciles à bricoler. Il a été lancé à la fin de l'année 2023 à un prix légèrement supérieur à celui du Pi 4, ce qui a logiquement mécontenté certaines personnes. Aujourd'hui, moins d'un an après le lancement initial, la Fondation Raspberry Pi a introduit une version moins chère.Le Raspberry Pi 5 est désormais disponible avec 2 Go de RAM au prix de 50 $. Auparavant, le modèle de 4 Go était le moins cher, à 60 $, et il y a aussi le modèle de 8 Go, à 80 $. Le fait d'avoir moins de RAM rend cette variante moins chère, mais ce n'est pas tout.Broadcom n'a pas conçu le chipset BCM2712 spécifiquement pour le Raspberry Pi, il le vend également à d'autres entreprises. Cela signifie que le silicium possède des fonctionnalités dont ces autres entreprises ont besoin, mais pas le Pi - même si ces fonctionnalités prennent de la place sur la puce, ce qui fait grimper le prix. Cependant, Broadcom a mis au point un nouveau stepping (D0) qui supprime ces bits supplémentaires, ce qui rend le chipset un peu moins cher. Grâce à cela et à la réduction de la quantité de mémoire vive, la Fondation a pu proposer le modèle de 2 Go au prix de 50 dollars. Il reste à voir si les modèles de 4 et 8 Go passeront au nouveau stepping (les cartes actuelles utilisent le stepping C1).Le BCM2712 est une puce 16nm avec quatre cœurs Cortex-A76 (fonctionnant normalement à 2,4 GHz) et un GPU VideoCore VII, ainsi que d'autres éléments comme un bus PCIe 2.0 x1, qui a permis des applications plus avancées pour le Pi 5 - par exemple, si vous construisez un NAS avec lui, le stockage n'a plus besoin d'être connecté au port USB 3.0. En plus du BCM2712, le Pi 5 dispose également d'une puce RP1, développée par Raspberry lui-même et qui permet des fonctionnalités qui font du Pi un Pi, par exemple l'en-tête à 40 broches. La puce RP1 est également responsable de l'Ethernet, de l'USB, des ports d'affichage et de caméra, etc.Voici ce que la Fondation Raspberry Pi déclare pour cette annonce :Les variantes de 4 et 8 Go du Raspberry Pi 5 sont construites autour de deux puces clés : le contrôleur d'E/S RP1, développé par Raspberry Pi et qui fournit les capacités d'interfaçage de la plateforme, et le BCM2712C1, un processeur d'application de 16 nm construit par Broadcom.Le BCM2712C1 est un appareil extrêmement complexe et puissant, doté d'un processeur d'application Arm Cortex-A76 quadricœur cadencé à 2,4 GHz et de la dernière itération de la plateforme multimédia VideoCore. Outre les caractéristiques requises pour alimenter un Raspberry Pi, il contient également des fonctionnalités destinées à d'autres marchés, inutiles au Raspberry Pi. Ce "" est désactivé en permanence dans les puces Raspberry Pi, mais il occupe de l'espace et augmente donc les coûts.La nouvelle puce D0 supprime toutes les fonctionnalités inutiles et ne laisse que les bits besoin. Du point de vue de l'utilisateur du Raspberry Pi, il est fonctionnellement identique à son prédécesseur : le même processeur quadricœur rapide, les mêmes capacités multimédias et le même bus PCI Express qui s'est avéré être l'une des caractéristiques les plus intéressantes de la plateforme Raspberry Pi 5. Cependant, sa fabrication est moins coûteuse et il est donc disponible à un prix légèrement inférieur. Ceci, combiné aux économies réalisées en divisant par deux la capacité de mémoire, a permis de réduire de 10 dollars le coût du produit fini.L'un des nombreux avantages de la création d'un système d'exploitation propre à Raspberry Pi, Raspberry Pi OS, est que cela permet de se concentrer sur l'optimisation de l'utilisation des ressources. Selon la fondation Raspberry Pi, cela a déjà permis d'offrir une meilleure expérience utilisateur sur des appareils dotés d'une mémoire et d'une puissance de traitement bien inférieures à celles des produits phares d'aujourd'hui. Conserver la possibilité d'exécuter la dernière version de Raspberry Pi OS sur ces produits plus anciens reste un objectif important sur les logiciels pour la fondation.Lorsqu'il est exécuté sur du matériel moderne, le résultat pratique est un système d'exploitation moderne dont l'empreinte en ressources est nettement plus légère que celle de la plupart des distributions Linux d'usage général. Lorsqu'il est exécuté sur du matériel moderne, le résultat pratique est un système d'exploitation moderne dont l'empreinte en ressources est nettement plus légère que celle de la plupart des distributions Linux d'usage général. Ainsi, alors que les utilisateurs les plus exigeants - qui veulent piloter deux écrans 4Kp60, ou ouvrir une centaine d'onglets de navigateur, ou compiler des logiciels complexes à partir des sources - s'en tiendront probablement aux variantes existantes à plus grande capacité de mémoire du Raspberry Pi 5, beaucoup trouveront que cette nouvelle variante à moindre coût fonctionne parfaitement bien pour leurs cas d'utilisation.