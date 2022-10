Limitation de la production en raison de la pénurie mondiale de composants

Alternatives au Raspberry Pi

Le Raspberry Pi est un ordinateur monocarte à processeur ARM de la taille d'une carte de crédit conçu par des professeurs du département informatique de l'université de Cambridge dans le cadre de la fondation Raspberry Pi. Il fut créé afin de démocratiser l'accès aux ordinateurs et au digital making. Le Raspberry Pi permet l'exécution de plusieurs variantes du système d'exploitation libre GNU/Linux, notamment Debian, et des logiciels compatibles. Il fonctionne également avec le système d'exploitation Microsoft Windows : Windows 10 IoT Core6, Windows 10 on ARM, celui de Google Android Pi7 et même une version de l'OS/MVT d'IBM accompagnée du système APL\3602.Annoncé le 28 octobre de l’année dernière, le Raspberry Pi Zero 2 W arrive avec un processeur 1GHZ qui, selon le fabricant, offre 5 fois plus de performances pour les charges de travail multithread que le Raspberry Pi Zero de 2015. Le nouveau Raspberry Pi Zero 2 W apporte également des cœurs Arm légèrement ralentis à 1 GHz, 512 Mo de SDRAM LPDDR2 regroupés dans un seul boîtier peu encombrant pour 15 dollars.Eben Upton, fondateur de Raspberry Pi a annoncé une hausse "temporaire" du prix du Raspberry Pi 4. Upton a indiqué que le prix du Pi 4 de 2 Go passerait de 35 à 45 dollars et qu'une version du Pi 4 avec 1 Go de RAM, précédemment abandonnée, serait réintroduite à 35 dollars. « En février de l'année 2020, nous avons annoncé que nous abandonnions la variante 1 Go du Raspberry Pi 4 et que nous faisions passer le produit 2 Go à notre prix de référence de 35 dollars. Malheureusement, l'augmentation des coûts causée par la pénurie actuelle signifie que ce produit n'est actuellement pas économiquement viable à ce prix réduit. Nous le ramenons donc temporairement à 45 dollars », avait indiqué Eben Upton.Un service aurait été mis en place depuis le début de l'année pour scanner les différents vendeurs afin de savoir quand les Pis sont en stock, et alerter les gens via Twitter et d'autres moyens. Malheureusement, le seul moyen fiable d'acheter un Pi immédiatement est de payer des prix d'aubaine sur eBay ou d'acheter des offres groupées qui incluent des composants souvent inutiles pour faire grimper le prix d'un Pi normalement à 35 dollars à 100 dollars et plus.Pour Geerling, Raspberry Pi est l'un des rares fournisseurs de SBC (peut-être le seul) à s'attaquer à la caractéristique la plus importante pour l'adoption et le bonheur continu de l'utilisateur final : le support. « Au lieu de jeter du matériel au mur, de voir ce qui colle et de compter sur les communautés de développeurs pour supporter leur matériel avec des distributions comme Armbian, Raspberry Pi supporte activement ses cartes, depuis le modèle B du Pi original. Ils améliorent continuellement leur documentation et se concentrent sur une grande expérience d'utilisateur final pour les débutants et les utilisateurs avancés.Raspberry Pi ne peut produire qu'un nombre limité de modèles Pi basés sur le SoC Broadcom BCM2711. C'est le même problème que celui qui touche les constructeurs automobiles. Même des mastodontes comme Nvidia, Intel, AMD et Apple sont touchés. En raison des pénuries, Raspberry Pi n'a pas été en mesure d'augmenter la production pour répondre à la demande, ils doivent donc prioriser où les Pis qu'ils fabriquent vont... et à l'heure actuelle, ils donnent toujours la priorité aux partenaires OEM par rapport aux détaillants d'utilisateurs finaux qui vendent des unités individuelles.Selon Geerling, c'est loin d'être idéal, et beaucoup dans la communauté des makers/ se sentent trahis par une organisation qui s'est rapidement développée grâce à l'adoption populaire du Raspberry Pi depuis 2012. « Combien d'utilisateurs commerciaux et industriels du Pi l'intégreraient dans leurs produits (et dépendraient donc du stock de Pi pour leur propre survie) sans l'énorme communauté de développeurs individuels, de fabricants, de bricoleurs et d'éducateurs qui ont rendu le Raspberry Pi aussi populaire qu'il l'est aujourd'hui ? », s’interroge-t-il.« Comme le Pi est désormais un ordinateur à 100 dollars (pour l'instant), les gens ont commencé à envisager des alternatives », écrit Geerling. « Si vous souhaitez un ordinateur légèrement plus rapide et plus générique, l'achat d'un PC d'occasion peut vous permettre d'obtenir quelque chose d'équivalent, voire plus rapide, qu'un Pi 4 pour moins de 80 dollars, voire moins si vous avez de la chance. Mais ces PC n'ont pas certaines fonctionnalités comme GPIO ou une quelconque compatibilité HAT, et ne sont donc une option que si vous utilisez le Pi comme un ordinateur générique », poursuit-il. Alors que Raspberry Pi ne suppose rien et guide l’utilisateur à chaque étape, la plupart des autres fabricants supposent que vous êtes familier avec les cartes mères, le flashage d'ISO, et peut-être même le débogage de problèmes via une connexion série USB. L'installation d'une carte Raspberry Pi a toujours nécessité un deuxième ordinateur qui sert à flasher le système d'exploitation de son choix sur une carte SD afin que le Raspberry Pi puisse démarrer. La fondation Raspberry Pi travaille sur une nouvelle version de son chargeur d’amorçage capable de connecter un Raspberry Pi sans système d'exploitation directement à Internet. L’objectif : lui permettre de télécharger et d'installer le système d'exploitation officiel de Raspberry Pi sur une carte SD vierge sans avoir besoin d'un autre ordinateur.« Il existe désormais une version bêta du chargeur d’amorçage Raspberry Pi qui met en œuvre l'installation en réseau et nous aimerions avoir votre aide pour la tester. La nouvelle fonctionnalité d'installation en réseau peut être utilisée pour lancer l'application Raspberry Pi Imager directement sur un Raspberry Pi 4 ou un Raspberry Pi 400 en la téléchargeant depuis Internet à l'aide d'un câble Ethernet. L'application Raspberry Pi Imager, qui s'exécutera en mémoire sur votre Raspberry Pi, peut ensuite être utilisée pour flasher le système d'exploitation sur une carte SD vierge ou un disque USB, comme d'habitude », explique la fondation Raspberry Pi à propos de la procédure pour un Raspberry Pi 4 ou Raspberry Pi 400 doté d’une version finale du chargeur d’amorçage.Certaines alternatives fonctionnent bien. « Ce n'est pas toujours le cas, et j'ai été agréablement surpris par la nouvelle carte CB1 de BigTreeTech (un clone du Compute Module 4, exécutant un SoC Allwinner H616) », déclare Geerling. « Mais la CB1 est une aberration dans mon expérience », révèle-t-il.Geerling indique que presque toutes les cartes non-Pi qu’il a testé nécessitent plus de travail que le simple fait de télécharger l'ISO, de le flasher, et le SBC démarre et fonctionne. Certaines images n'ont pas les fonctionnalités de base comme le HDMI ou le réseau, et parfois il n’est pas possible de trouver une image avec un système d'exploitation Linux moderne et sécurisé, seulement des images Android (ce qui n'est pas utile pour une utilisation générale).Eben Upton a annoncé le 30 juin de cette année Raspberry Pi Pico W avec le Wi-Fi intégré à 6 dollars . « En janvier de l'année dernière, nous avons lancé le Raspberry Pi Pico à 4 $, notre premier produit construit sur du silicium conçu ici à Raspberry Pi. Son cœur est le microcontrôleur RP2040, construit sur le processus basse consommation 40 nm de TSMC, et intégrant deux cœurs Arm Cortex-M0+ à 133 MHz, 264 Ko de SRAM sur puce et notre sous-système unique d'E/S programmables », a déclaré Eben Upton.Depuis son lancement, près de deux millions de cartes Pico ont été vendues et le RP2040 a trouvé sa place dans un grand nombre de produits tiers. Le RP2040 est parfaitement adapté aux applications commerciales et industrielles et la pénurie mondiale de semi-conducteurs a considérablement accéléré son adoption. Avec une grande mémoire et une interface flexible, le RP2040 est indiqué pour les applications de l'Internet des objets (IoT).Si la situation semble compliquée pour les utilisateurs de Raspberry Pi, toutefois, il convient de noter que, les pénuries de nombreux composants technologiques, y compris des éléments comme la DDR5 et les GPU, se sont quelque peu atténuées depuis le début de l'année 2022, et les prix ont réussi à baisser à mesure que la disponibilité s'améliorait.Trouvez-vous pertinente l'analyse de Jeff Geerling ?Quel est votre avis sur la gestion du stock des Raspberry Pi pendant la pénurie ?